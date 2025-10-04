HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ phải tạo ra một "cú hích đột phá", chấm dứt tình trạng "nghiên cứu để trong tủ". Để làm được điều này, ông yêu cầu ban soạn thảo bám sát và thể chế hóa các quan điểm, định hướng mới trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua.