HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Tập đoàn Kim Oanh chi 20 tỷ hỗ trợ nạn nhân bão lụt
Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Tập đoàn Kim Oanh chi thêm 10 tỷ đồng triển khai đợt cứu trợ mới, chia sẻ với đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng bão Matmo.
