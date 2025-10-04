Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 04/10/2025 17:10 GMT+7

HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

Lê Hải Thứ bảy, ngày 04/10/2025 17:10 GMT+7
Chiều 4/10, HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân tại phường Bình Dương, (TP.HCM), sẵn sàng tiếp đón Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

HLV Kim Sang Sik cùng các tuyển thủ ĐT Việt Nam sẽ hội quân đầy đủ tại khách sạn nơi đội lưu trú trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Nepal và ngày 9/10 tới đây.
Ở lần hội quân này, HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho 8 tuyển thủ U23 Việt Nam lên tập trung cùng lứa đàn anh. Họ là những gương mặt vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026. Thủ môn Trần Trung Kiên sau khi cùng HAGL cầm hoà SLNA trong trận thủy chiến tối qua trên sân Pleiku, cũng đã hội quân cùng toàn đội.
Tiền vệ Xuân Bắc vừa thi đấu tối qua trong màu áo PVF-CAND giúp đội nhà hòa 1-1 trước Hà Tĩnh, sáng nay đã bắt chuyến bay sớm vào TP.HCM hội quân. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.
Hậu vệ Cao Pentdant Quang Vinh đã hội quân, đây là lần thứ 2 anh được triệu tập lên ĐT Việt Nam kể từ khi hoàn thành các thủ tục pháp lý về quốc tịch.
Tân binh Phạm Gia Hưng đến từ Ninh Bình lần đầu góp mặt ở ĐT Việt Nam.
Đội trưởng Duy Mạnh Sự hội quân. Anh cho rằng sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi. Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.
Khuất Văn Khang cũng sớm góp mặt. Anh đặt mục tiêu có bàn thắng trong 2 trận đấu sắp tới nếu được ra sân.
Tiền đạo Tuấn Hải tự tin sẽ ghi bàn vào lưới Nepal trong hai trận đấu tới đây tại vòng loại Asian Cup 2027.
Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại với ĐT Việt Nam khiến vị trí trấn giữ khung thành có sự cạnh tranh quyết liệt. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên SVĐ Gò Đậu vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 14/10/2025.

