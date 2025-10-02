Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

Thứ năm, ngày 02/10/2025 16:10 GMT+7
HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam; Werner có thể tái xuất Premier League; Không cầu thủ Anh nào kiến tạo nhiều bằng Rashford; Đỗ Duy Mạnh được vợ tặng vòng tay gần 200 triệu đồng; Alan xuất sắc nhất V.League tháng 9.
HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

Ngày 30/9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp ĐT Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới. Danh sách lần này có nhiều cái tên sáng giá được bổ sung từ đội hình U23 Việt Nam.

Theo quy định, mỗi trận đấu ĐT Việt Nam sẽ chỉ được đăng ký 23 cái tên. Vì thế với số lượng 24 hiện tại, HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại 1 cầu thủ trong 2 trận đấu gặp Nepal lần lượt vào các ngày 9 tháng 10 và 14 tháng 10. Ngoài ra, danh sách đăng ký thi đấu có thể thay đổi trong 2 trận này, cầu thủ không được đăng ký ở trận trước vẫn có thể được đăng ký lại ở trận tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF.

Hồi tháng 3/2025, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập tới 26 cầu thủ cho trận giao hữu với Campuchia và trận ra quân ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào. Bộ 3 Nguyễn Thái Sơn, Trịnh Xuân Hoàng và Trần Bảo Toàn là những cầu thủ không được đăng ký thi đấu ở 2 cuộc so tài này của ĐT Việt Nam. Trong khi đó hồi tháng 6 gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik gọi đúng 23 cái tên.

Werner có thể tái xuất Premier League

Theo tờ Sport Bild, RB Leipzig không có ý định gia hạn hợp đồng với Timo Werner, vốn kéo dài đến tháng 6/2026. Đội bóng Đức sẵn sàng bán Werner ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, kể cả khi phải chấp nhận mức phí thấp hơn giá trị thực. Mức lương 10 triệu euro/năm của tiền đạo người Đức hiện là gánh nặng lớn, bởi anh đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB.

Trong bối cảnh tương lai chưa rõ ràng, CLB “anh em” của Leipzig là New York Red Bulls tiếp tục được nhắc đến như một bến đỗ tiềm năng, sau khi từng quan tâm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, Werner không thiếu lựa chọn. Anh sẵn sàng ở lại Bundesliga hoặc thử sức tại Anh, Pháp hay Tây Ban Nha, với khả năng trở lại Premier League được đánh giá rất cao.

Alan xuất sắc nhất V.League tháng 9

Ban tổ chức Các giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết, cầu thủ Alan Sebastiao Alexandre thuộc biên chế CLB CAHN là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 giải V.League mùa giải 2025/2026. Chân sút mang áo số 72 hiện là cầu thủ dẫn đầu trong cuộc đua tới danh hiệu "Vua phá lưới" tại V.league 2025/2026 với 6 lần lập công.

Trong khi đó, Ninh Bình FC đoạt giải Đội bóng xuất sắc nhất tháng, còn HLV trưởng của họ là ông Gerard Albadalejo nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng. Kết quả này không có gì bất ngờ, bởi trong tháng 9, Ninh Bình FC gây ấn tượng mạnh với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp để lên đầu bảng xếp hạng V.League 2025/2026.

Alan giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 giải V.League mùa giải 2025/2026.

Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng thuộc về tiền đạo Ngô Văn Lương (SLNA), với bàn thắng ghi ở phút 15 trận gặp CLB Công An TP.HCM thuộc vòng 5 V.League 2025/2026 hôm 27/9. Từ khoảng cách gần 30m, Ngô Văn Lương tung cú sút xa đi vào góc cao khung thành đối thủ, đánh bại Patrik Lê Giang.

Không cầu thủ Anh nào kiến tạo nhiều bằng Rashford

Tiếp PSG ở lượt trận thứ 2 Champions League, Marcus Rashford đã ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Ferran Torres mở tỉ số phút 19. Khởi đầu thuận lợi nhưng Barcelona đã thua ngược 1-2 vì các bàn thắng của Senny Mayulu và Goncalo Ramos.

Tuy Barcelona đứt mạch bất bại từ đầu mùa nhưng cá nhân Rashford tiếp tục ghi điểm với HLV Hansi Flick. Đây là trận thứ 5 liên tiếp tiền đạo 27 tuổi kiến tạo bàn thắng cho Barcelona trên mọi đấu trường. Trước PSG, tuyển thủ Anh đã làm được điều này trong các trận thắng Valencia, Getafe, Real Oviedo và Real Sociedad.

Theo thống kê của Opta, với 5 lần ‘dọn cỗ’ cho đồng đội trên các đấu trường, Rashford đã kiến tạo nhiều hơn bất kì cầu thủ Anh nào khác trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu từ đầu mùa. Điều này cho thấy sự hòa nhập nhanh và hồi sinh phong độ của Rashford kể từ khi anh gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ M.U.

Đỗ Duy Mạnh được vợ tặng vòng tay gần 200 triệu đồng

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vừa đón sinh nhật trong không khí vô cùng ấm áp bên gia đình. Bữa tiệc giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười với sự góp mặt của đông đủ người thân, con cháu, khiến nhiều fan không khỏi xuýt xoa trước tình cảm gắn bó của gia đình cầu thủ nổi tiếng.

Đỗ Duy Mạnh bên con gái. Ảnh: FBNV.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong dịp này chính là món quà sinh nhật mà Quỳnh Anh - bà xã của Duy Mạnh - chuẩn bị cho chồng, một chiếc vòng tay Cartier Juste Un Clou vàng 18K, có giá khoảng 200 triệu đồng.

Chiếc vòng hàng hiệu với thiết kế đinh uốn cong - biểu tượng cho sự cá tính và sang trọng - nhanh chóng gây chú ý khi được Duy Mạnh khoe trên mạng xã hội.

HLV Kim Sang-sik triệu tập ĐT Việt Nam tháng 10: 8 ngôi sao U23

HLV Kim Sang-sik triệu tập ĐT Việt Nam tháng 10: 8 ngôi sao U23

Tin sáng (30/9): HLV Kim Sang-sik loại Nguyễn Filip khỏi ĐT Việt Nam?

Tin sáng (30/9): HLV Kim Sang-sik loại Nguyễn Filip khỏi ĐT Việt Nam?

