Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:25 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

Thứ tư, ngày 06/08/2025 10:25 GMT+7
Trang fanpage chính thức của CLB Công an TP.HCM đã đăng tải bức ảnh HLV Lê Huỳnh Đức cùng dàn sao của đội bóng này. Điều đó cho thấy, nhà cầm quân 53 tuổi này đã trở lại “ghế nóng” và dẫn dắt đội chủ sân Thống Nhất.
HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất

Ở mùa giải 2025/2026, CLB Công an TP.HCM sẽ tham gia tranh tài tại các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sau khi đổi tên từ CLB TP.HCM. Những ngày đầu mới đổi tên, CLB Công an TP.HCM không có quá nhiều hoạt động đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng và chủ yếu chỉ đang cố gắng giữ chân một số trụ cột như Patrik Lê Giang, Võ Huy Toàn, Nguyễn Hạ Long...

Phải tới gần đây, khi bộ máy Ban lãnh đạo đã kiện toàn, CLB Công an TP.HCM mới bắt tay vào công cuộc sắp xếp Ban huấn luyện và tuyển quân. Trên “ghế nóng”, họ mời cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức trở lại nắm quyền, còn về lực lượng, đội chủ sân Thống Nhất đã mang về những cái tên chất lượng như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Đức Huy, Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú, Lê Quang Hùng...

Mới nhất, CLB Công an TP.HCM cũng đã ra mắt trang fanpage chính thức mới của đội bóng. Và cũng rất nhanh chóng, trang fanpage này đã đăng tải một bài thông báo về sự hiện diện của CLB Công an TP.HCM trong các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam kể từ mùa giải 2025/2026, đồng thời giới thiệu về các thành viên Ban huấn luyện cũng như cầu thủ của đội chủ sân Thống Nhất.

HLV Lê Huỳnh Đức và dàn sao đáng chờ đợi của CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

"Chính thức ra đời vào năm 1979. Những năm 90, cùng với Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh (CLB Công an TP.HCM - PV) là 3 tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá thành phố mang tên Bác. Trong thời kỳ vàng son của mình, CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh giành nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995, về nhì mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002…

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã dành nhiều sự quan tâm trong việc chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, đặc biệt là bộ môn bóng đá chuyên nghiệp, với mong muốn đưa CLB Bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh trở thành CLB bóng đá mạnh của cả nước, trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của lực lượng CAND những năm trước đây. Tháng 7/2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao CLB Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League 1) về Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Câu lạc bộ Bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức, “người cũ” của CLB Bóng đá Công an TP.Hồ Chí Minh (CLB Công an TP.HCM) trước đây được mời về ngồi ghế “lái trưởng” cùng các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Trí Cường.

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh (CLB Công an TP.HCM) trước đây đã được giữ lại. Nổi bật có thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn… Để làm dày đội hình, các cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng từ các CLB khác đã được ban huấn luyện sàn lọc đưa về. Điển hình như Quả bóng vàng Việt Nam 2024, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy (chuyển về từ CLB Thép Xanh Nam Định); Đặng Văn Lắm (chuyển về từ CLB Quảng Nam), tiền vệ Phạm Văn Luân (chuyển về từ CAHN), tiền vệ Nguyễn Đức Phú, (chuyển về từ CLB PVF-CAND), hậu vệ Lê Quang Hùng (chuyển về từ CLB SHB Đà Nẵng)…

Chúc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có một mùa giải thành công mỹ mãn!”, fanpage chính thức của CLB Công an TP.HCM đưa ra thông báo.

Nói thêm về HLV Lê Huỳnh Đức. Những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ, ông Lê Huỳnh Đức gắn liền với CLB Công an TP.HCM. Sau đó, khi chuyển sang nghiệp cầm quân, ông ra Đà Nẵng dẫn dắt SHB Đà Nẵng và cùng đội bóng này 2 lần vô địch V.League. Gần nhất HLV Lê Huỳnh Đức cầm quân ở B.Bình Dương (tiền thân của CLB Becamex TP.HCM), nhưng không thực sự thành công.

