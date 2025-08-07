HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Trong bối cảnh bóng đá miền Tây dường như đang rơi vào một chu kỳ lặng lẽ, điểm nhấn của CLB Long An tại giải hạng Nhất 2025/2026 cùng cái tên Nguyễn Văn Sỹ là tín hiệu đáng kỳ vọng. Sau nhiều tháng đối mặt với nguy cơ rút lui khỏi hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, đội bóng từng một thời là thế lực tại V.League đang cho thấy những nỗ lực thực sự nghiêm túc để trở lại.

HLV Nguyễn Văn Sỹ là một cái tên đầy kinh nghiệm.

Việc sáp nhập hành chính giữa Long An và Tây Ninh từng khiến số phận đội bóng đất Tân An trở nên mờ mịt. Trong khi Quảng Nam bị giải thể, thì tin vui đã đến khi có một đơn vị mới sẵn sàng tiếp nhận và vận hành CLB Long An ở mùa giải tới. Không chỉ đơn thuần là chuyện tồn tại, CLB Long An còn thể hiện quyết tâm tái thiết khi mời về một trong những HLV giàu kinh nghiệm và tâm huyết bậc nhất trong làng bóng đá Việt – ông Nguyễn Văn Sỹ.

HLV Nguyễn Văn Sỹ, người từng gắn bó với CLB Nam Định và hiểu rất rõ đặc trưng của bóng đá địa phương, được xem là lựa chọn phù hợp để tái định hình lối chơi và tinh thần của CLB Long An. Trong cuộc chia sẻ ngắn trước chuyến bay ra Hà Nội, ông xác nhận gần như đã hoàn tất mọi thỏa thuận, chỉ chờ thủ tục giấy tờ chính thức để bắt tay vào việc.

Không chỉ một mình trở lại, HLV Nguyễn Văn Sỹ còn xây dựng ê-kíp huấn luyện gồm những gương mặt từng là biểu tượng của Long An như Phan Văn Tài Em và Phan Văn Giàu. Đặc biệt, sự xuất hiện của HLV Hoàng Nhật Nam – người từng đưa nhiều đội từ hạng Nhì lên hạng Nhất – càng cho thấy chiến lược bài bản mà CLB đang theo đuổi.

Bóng đá Long An vẫn có dư địa phát triển.

Hiện tại, công tác tuyển chọn lực lượng đang diễn ra tích cực, với đội hình cơ bản đã đủ về mặt số lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026. Tuy chưa thể khẳng định thành công ngay lập tức, nhưng tinh thần khẩn trương và sự chủ động trong khâu tổ chức là điều mà các CĐV Long An có thể tự hào.

Tái thiết một đội bóng sau giai đoạn khủng hoảng chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh tài chính và cơ chế hoạt động ở giải hạng Nhất còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, việc một tập thể từng là biểu tượng bóng đá miền Tây vẫn có thể đứng dậy, quy tụ được những người hiểu và yêu bóng đá địa phương, là một điều tích cực cho không chỉ CLB Long An mà cả hệ sinh thái bóng đá Việt Nam.

Mùa giải 2025/2026 vì thế không chỉ là một cuộc chơi của thành tích, mà còn là cơ hội để CLB Long An xây dựng lại niềm tin, bản sắc và giá trị vốn có. Và trong hành trình đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ chắc chắn sẽ là người đặt những viên gạch đầu tiên cho một tương lai mới.

