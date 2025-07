Về với tỉnh Tây Ninh từ 1/7, CLB Long An xoá phiên hiệu, đổi tên?

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, sau khi tỉnh Long An và Tây Ninh sáp nhập, CLB Long An nhiều khả năng sẽ chính thức đổi tên thành CLB Tây Ninh và thi đấu dưới danh nghĩa mới tại Giải hạng nhất mùa bóng 2025/2026.

Đây có thể coi là một bước ngoặt lớn trong lịch sử đội bóng từng một thời làm mưa làm gió tại V.League. Nhớ lại thời hoàng kim, Long An từng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi đầy ấn tượng. Tuy nhiên, những năm gần đây, đội bóng miền Tây Nam Bộ đã trải qua giai đoạn khó khăn chồng chất.

CLB Long An có thể đổi tên để tham dự hạng Nhất 2025/2026. Ảnh: CLB Long An.

Việc không còn nhận được nguồn lực đầu tư mạnh mẽ như trước đã khiến CLB Long An dần suy yếu, trở thành một đội bóng tầm trung ở Giải hạng nhất. Mùa giải vừa kết thúc, đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang chỉ xếp hạng 8/11 đội với 18 điểm sau 20 trận.

Thậm chí, đội bóng từng suýt đối mặt với nguy cơ giải thể do khó khăn về kinh phí và lực lượng. May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ một ngân hàng cùng việc được CLB Hoàng Anh Gia Lai "tiếp sức" bằng cách cho mượn cầu thủ, Long An đã kịp thời đăng ký tham dự Giải hạng nhất 2024/2025.

Trong bối cảnh tỉnh Long An và Tây Ninh sắp sáp nhập thành một tỉnh Tây Ninh mới, việc đổi tên CLB để đại diện cho địa phương mới là một động thái hợp lý và dễ hiểu. Điều này không chỉ phù hợp với định hướng hành chính mà còn mở ra những cơ hội mới về tài trợ và phát triển cho bóng đá địa phương.

Khi được hỏi chuyện này, một thành viên CLB tiết lộ: "Chúng tôi đang chờ lãnh đạo sau khi sáp nhập xong, ổn định bộ máy thì sẽ bàn đến bóng đá. Đặc biệt là việc chuẩn bị lực lượng và tìm tài trợ cho đội bóng. Việc Long An đổi thành Tây Ninh vẫn là thông tin chưa chính thức".

Tuy nhiên, liệu CLB Long An có thực sự tham dự Giải hạng nhất 2025-2026 hay không, và việc đổi tên sẽ diễn ra như thế nào, tất cả vẫn còn phải chờ quyết định chính thức từ lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch của tỉnh Tây Ninh mới sau khi quá trình sáp nhập hoàn tất.

Theo: Theo Bóng đá 24h