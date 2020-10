Hỗ trợ nông dân tham gia BHXH tự nguyện

Nhận định nông dân là đối tượng quan trọng để phát triển BHXH tự nguyện, thời gian qua ngành BHXH đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng tới bà con nông dân.

Theo ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến hết tháng 9-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 844,7 ngàn người, tăng 58,6 ngàn người so với tháng 8-2020, tăng 381,6 ngàn người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 270,8 ngàn người so với cuối năm 2019.

Trong đó, đa số người tham gia BHXH tự nguyện là nông dân và lao động trong khu vực phi chính thức.

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Ông Hùng cho biết, theo quy định của pháp luật về BHXH, hiện nay mức hỗ trợ đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể: bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo tương ứng với 46.200 đồng/tháng; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo tương ứng với 38.500 đồng/tháng, bằng 10% đối với các đối tượng khác tương ứng với 15.400 đồng/tháng.

Chính quyền các địa phương có thể hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ của Ngân sách nhà nước tùy theo tình hình cụ thể của địa phương.

Ông Hùng cũng chia sẻ, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, BHXH Việt Nam tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức tốt mạng lưới đại lý thu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia đóng, thụ hưởng chính sách BHXH theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã có nhiều tác động tiêu cực đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ làm cho công tác tiếp cận, tuyên truyền vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện gặp khó khăn.

Mặt khác, do ảnh hưởng bởi đại dịch, thu nhập của nhiều nhóm đối tượng bị giảm sút cũng làm hạn chế khả năng tham gia BHXH tự nguyện của nhóm đối tượng này.



Do đó, BHXH Việt Nam đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ngày 25/5, BHXH Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và ngày 11/7 tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kết quả, trong ngày Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân đã vận động được trên 24.700 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong ngày Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam, đã vận động được trên 15.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương, thực hiện tiếp sóng đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố với các hoạt động tuyên truyền đồng bộ, sôi nổi, tích cực đã tạo hiệu ứng lan tỏa rất tốt, góp phần phát triển mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện...



"Việc tổ chức Lễ ra quân trên toàn quốc đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn và lợi ích của chính sách BHXH, tạo thêm niềm tin, sự yên tâm khi tham gia BHXH tự nguyện", ông Hùng nhận định.