Mới đây, BTC Miss Cosmo Vietnam thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi hé lộ Top 10 thí sinh đang tạm dẫn đầu "đường đua" cuộc thi online Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).

"Đây là những ứng viên nổi bật, sở hữu nhan sắc ấn tượng, bản lĩnh tự tin cùng khát khao chinh phục vương miện danh giá. Top 10 thí sinh đang tạm dẫn đầu bao gồm: Nguyễn Thị Thùy Vi, Bùi Thị Thanh Thủy, Đặng Thanh Ngân, Mlo H Senaivi, Phạm Thị Diễm Nhi, Nông Thuý Hằng, Lê Khánh Chi, Định Thị Triều Tiên và Phạm Huỳnh Thủy Tiên.

Mỗi thí sinh mang đến một màu sắc riêng biệt, đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam", đại diện BTC Miss Cosmo Vietnam chia sẻ.

Phạm Huỳnh Thủy Tiên tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu châu Á cao 1,81m vừa trở lại thi Miss Cosmo Vietnam 2025 là ai?

Là một trong những người đẹp có tên trong Top 10 thí sinh nổi bật, tạm dẫn đầu tại cuộc thi online Miss Cosmo Vietnam 2025, Phạm Huỳnh Thủy Tiên (Huỳnh Tiên) từng gây chú ý khi đăng quang Miss Asia 2016 (Hoa hậu châu Á) tại Úc năm 2016.

Người đẹp sinh năm 1995, tại TP.HCM, từng gây chú ý trong làng mẫu khi mới 13, 14 tuổi đã tham gia nhiều show của nhà thiết kế danh tiếng. Huỳnh Tiên từng lấn sân diễn xuất trong phim “White Valentine” của nữ đạo diễn Davina Hồng Ngân.



Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025, người đẹp sinh năm 1995 cho hay: "Với chủ đề "Săn Trăng" (Shoot for the Moon) cùng thông điệp đầy cảm hứng: "Mỗi nỗ lực đều mở ra một chân trời mới. Điều quan trọng không phải là bạn chạm tay đến đâu, mà là dám ước mơ, dám hành động và trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình". Những lời ấy như chạm đến sâu thẳm trái tim tôi, đánh thức niềm đam mê mà bấy lâu nay tôi vô tình bỏ lỡ.

Trước đây, tôi luôn chọn sự an toàn, ngại bước ra khỏi vùng quen thuộc để đón nhận những điều mới mẻ. Nhưng hôm nay, tôi muốn cho bản thân một cơ hội để học hỏi, thử thách chính mình và tạo nên những kỷ niệm thật đáng nhớ".

Ngắm nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Hoa hậu Châu Á cao 1,81m vừa trở lại thi Miss Cosmo Vietnam 2025 đã lọt 10 nổi bật nhất:

Theo thông tin từ BTC Miss Cosmo Vietnam, Hoa hậu Huỳnh Tiên thành công ở lĩnh vực kinh doanh khi sáng lập hai thương hiệu làm đẹp. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Miss Asia 2016 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên du thuyền, nhận xe sang... (Ảnh: FBNV)





Hiện tại, Hoa hậu Huỳnh Tiên lọt Top 10 ứng viên nổi bật, sở hữu nhan sắc ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2025. (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân sở hữu chiều cao 1,81m có phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)

"Tôi muốn cho bản thân một cơ hội để học hỏi, thử thách chính mình và tạo nên những kỷ niệm thật đáng nhớ tại Miss Cosmo Vietnam 2025", người đẹp sinh năm 1996 cho biết. (Ảnh: FBNV)

Vẻ đẹp quyến rũ của Hoa hậu Huỳnh Tiên khi đi sự kiện. (Ảnh: FBNV)