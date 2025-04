Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2025 với doanh thu dự kiến 170.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 15.000 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm trước. Kết thúc quý 1, Hòa Phát đạt 37.950 tỷ đồng doanh thu và 3.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 22% và 17% so với cùng kỳ 2024.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long trả lời cổ đông.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.000 cổ đông và đại biểu, đại diện cho 4 tỷ cổ phần, chiếm tỷ lệ 67% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông HPG đã thông qua tất cả các nội dung họp như kế hoạch kinh doanh 2025, phương án chi trả cổ tức 2024 (20% bằng cổ phiếu), tỷ lệ chia cổ tức 2025 dự kiến, tình hình trích lập các quỹ,…

Dẫn đầu thép công nghệ cao, sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Hòa Phát là luôn chú trọng đầu tư sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép có chất lượng và hàm lượng kỹ thuật cao, sản xuất theo sát diễn biến thị trường, tối ưu hóa chi phí từ tất cả các khâu.

Hòa Phát sẵn sàng cho kỷ nguyên mới.

Năm vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát đạt hơn 140.560 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận ròng trên 12.020 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 77% so với năm 2023. Lĩnh vực thép (bao gồm Gang thép và Sản phẩm thép) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và khẳng định là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng này lần lượt chiếm 93% và 86% của toàn Tập đoàn. Lợi nhuận lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 4,6 lần so với 2023.

Hoạt động xuất khẩu góp phần quan trọng với 31% doanh thu toàn Tập đoàn. Thị trường xuất khẩu của Hòa Phát rất đa dạng với trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ như khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, các nước châu Âu…. Hoạt động xuất khẩu giúp đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam.

Với quy mô hoạt động ngày càng lớn, Tập đoàn Hòa Phát đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2024 đạt gần 13.500 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử 32 năm hoạt động và tăng 48% so với 2023.

Tập đoàn hiện tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo như ô tô, đóng tàu, cơ khí, dầu khí, đường sắt, gia dụng… và công nghiệp quốc phòng, giúp tự chủ nguồn nguyên liệu trong nước, không phụ thuộc nhập khẩu.

Hòa Phát tập trung toàn bộ nguồn lực nhằm hoàn thành dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 trong năm 2025, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Khi dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành, năng lực sản xuất thép của Tập đoàn đạt 15 triệu tấn/năm, dự kiến đưa Hòa Phát vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 3.350 tỷ, tăng 17% so với quý 1/2024

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, trong quý 1 vừa qua, doanh thu của Hòa Phát đạt 37.950 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 3.350 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Quý 1/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 2,66 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép xây dựng và phôi thép đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với quý 1/2024.

Trong đó, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 993.000 tấn, tăng 23% so với quý đầu 2024. Riêng sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng trong quý 1 tại thị trường nội địa đạt 874.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 1,19 triệu tấn, tăng 25%. Hòa Phát còn cung cấp 198.000 tấn phôi thép cho thị trường trong nước và xuất khẩu, gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Với các sản phẩm hạ nguồn, Tập đoàn Hòa Phát cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 89.000 tấn tôn mạ, giảm 9% so với quý 1/2024. Ống thép ghi nhận 185.000 tấn, tăng 42% so với 3 tháng đầu năm 2024. Thép dự ứng lực các loại đạt 38.500 tấn, tăng 7%.

Lĩnh vực nông nghiệp duy trì các trang trại chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi theo chuỗi. Lợi nhuận quý 1 của mảng này đạt hơn 400 tỷ đồng và có tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước ở thị trường Việt Nam. Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát đang thí điểm dự án nhà ở xã hội tại Yên Mỹ và tiếp tục nghiên cứu các dự án mới. Tuy nhiên, tất cả mảng bất động sản gồm nhà ở, KCN sẽ chiếm không quá 5% trọng số của Tập đoàn.

Chủ tịch Trần Đình Long cũng thông tin, phân kỳ 1 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm. Phân kỳ 2 đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 4 năm nay. Với sự bổ sung sản lượng từ Dung Quất 2, Tập đoàn phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số cho năm nay và những năm tiếp theo.

Sẵn sàng khởi công Nhà máy sản xuất ray thép và thép đặc biệt

Trong phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và ban lãnh đạo Tập đoàn cởi mở giải đáp các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh, phương án chia cổ tức, dự án sản xuất thép ray đường sắt tốc độ cao, dự án Phú Yên, thuế quan,…

Ông Trần Đình Long nhận định, năm 2025, tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là những biến động về địa chính trị của các siêu cường trên thế giới, xu hướng bảo hộ đang gia tăng. “Văn hóa của Hòa Phát là khó khăn nào cũng vượt qua, trở ngại nào cũng tiến bước. Chúng tôi sẽ luôn tiến về phía trước, sẵn sàng thích ứng linh hoạt với những diễn biến thị trường trong và ngoài nước”, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát cho biết.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1000 cổ đông.

Hoà Phát luôn cố gắng duy trì tỷ trọng xuất khẩu nằm khoảng 20%. Thực tế có giai đoạn như 2024 khi thị trường trong nước khó khăn thì tỷ trọng xuất khẩu đã lên tới 31% - cao nhất từ trước tới nay. Đây là giải pháp tức thời còn về nguyên tắc cố gắng duy trì tỷ tọng bán hàng ở ngưỡng 20%.

Về phương án chia cổ tức, Hòa Phát dự kiến chia cổ tức 2024 với tỷ lệ 20%, toàn bộ bằng cổ phiếu. Lý do là để đảm bảo an toàn dòng tiền trước những biến động của thế giới, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Chiến lược của Tập đoàn thời gian tới sẽ tăng mạnh tỷ trọng sản xuất các loại thép chất lượng cao như thép làm tanh lốp, bố lốp ô tô (tire cord và beadwire), thép dập nguội, thép dự ứng lực, thép lò xo không hợp kim, thép làm ống dẫn dầu, cáp cẩu, thép làm đinh vít chính xác; thép thanh tròn trơn và thép thanh dạng cuộn phục vụ cho các ngành chế biến chế tạo,...

Liên quan đến việc sản xuất thép ray, Hòa Phát sẽ đặt nhà máy tại nhà máy tại Dung Quất với vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Chủ tịch Trần Đình Long tự tin sẽ sản xuất thành công sản phẩm thép ray và nhiều thép chất lượng cao, nhằm thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ về sản xuất, cung cấp đầy đủ các loại thép cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều dự án khác. Hiện tại, Tập đoàn đã đàm phán xong với đối tác cung cấp dây chuyền đúc phôi bloom làm ray. Dự kiến trong tháng 5 sẽ ký hợp đồng dây chuyền cán ray và các loại thép đặc biệt. Trong năm 2027 dự kiến sẽ có sản phẩm ray.

Về vấn đề khả năng tiêu thụ của sản phẩm HRC, chủ tịch Trần Đình Long cho biết, hiện thép HRC sản xuất đến đâu bán hết đến đó. Công ty sẽ tiếp tục thăm dò thị trường và tự tin có thể tăng sản lượng bán hàng thép HRC thêm 35%.

Chủ tịch Trần Đình Long nhấn mạnh: “Đội ngũ Hòa Phát đã làm chủ công nghệ sản xuất được nhiều loại thép khó. Thép làm tanh lốp ô tô khó 10 thì Hòa Phát đã sản xuất và cung cấp cho thị trường từ nhiều năm trước. Độ khó của thép đường ray ở mức 7,8. Do vậy chúng tôi hoàn toàn tự tin cung cấp đầy đủ nhu cầu vật liệu sắt thép cho các dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt”.

Đối với các dự án tại Phú Yên, trước mắt Hòa Phát đang nghiên cứu và sẽ cân nhắc đầu tư vào thời gian thích hợp.