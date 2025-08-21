Sáng 21/8, rất đông học sinh từ bậc mầm non đến tiểu học ở Hà Nội đã có mặt tại buổi workshop "Hành trình màu sắc" để vẽ tranh với chủ đề kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những bức tranh ngộ nghĩnh, vụng về nhưng vô cùng đáng yêu, ý nghĩa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, hoa sen, bản đồ Việt Nam, dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam"...

Hình ảnh học sinh háo hức sử dụng sáp và bút vẽ tạo nên những bức tranh ý nghĩa. Ảnh: Tào Nga

Đây cũng là một trong những hoạt động nhân dịp ra trình làng bộ sản phẩm Họa cụ mới "made in Việt Nam" lần đầu tiên với thiết kế chuyên biệt dành cho đối tượng xuyên suốt từ học sinh phổ thông, sinh viên đến các họa sĩ chuyên nghiệp.



Văn phòng phẩm Hồng Hà và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) ra mắt sản phẩm Họa cụ từ học sinh đến họa sĩ chuyên nghiệp lần đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Tào Nga

Điều ấn tượng ở bộ Họa cụ này là sản phẩm còn có sự tham gia nghiên cứu của sinh viên, giảng viên từ trường đại học.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Trong làn sóng cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục đại học đang trở thành một xu thế phát triển tất yếu. Sự hợp tác này vừa có khả năng phát huy và cộng hưởng thế mạnh riêng của từng đơn vị sản xuất kinh doanh hay giáo dục đào tạo nhưng điều quan trọng hơn; đó còn là một trong những cơ chế quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái đối mới sáng tạo đồng thời tạo ra một môi trường thực tiễn phong phú cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; rút ngắn khoảng cách giữa các giai đoạn đào tạo bồi dưỡng và khai thác sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trên thế giới.

Với tư cách là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực khoa học liên ngành, sáng tạo và nghệ thuật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với triết lý phát triển "tiếp cận từ liên ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp", hôm nay là một trong những kết quả tuyệt vời cho thấy nỗ lực và khát vọng đó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong việc tạo dựng hình ảnh về một cơ sở giáo dục đại học đổi mới sáng tạo, đồng thời chứng minh cho chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, những yếu tố có khả năng đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước".



Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cho biết: Bộ họa cụ bao gồm 4 nhóm Art Kids, Art Juniors, Art Studio, Art Master là thành quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản, trải qua quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cho người dùng ở mọi lứa tuổi. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, được phát triển từ cơ sở lý luận vững chắc đến các dòng sản phẩm thực tiễn.