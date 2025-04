Ngày 22/4, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam vừa ký văn bản số 87/HĐA gửi Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) (đều thuộc Bộ Công an).

Theo đó, lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: Ngày 17/4 vừa qua, Hội Điện ảnh Việt Nam nhận được đơn đề nghị của hội viên là ông Mai Huyền Linh (tức MC, nghệ sĩ Quyền Linh) – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Quyền Linh. Ảnh: T.L

Ông Linh cho biết, việc ông và gia đình (trong đó có 2 con gái đang trong độ tuổi vị thành niên) đang bị một số cá nhân sử dụng mạng xã hội (facebook, tiktok…) tấn công. Ông Linh đề nghị được bảo vệ. Ông Linh cho biết, các cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi có hành vi cố tình cắt ghép những hình ảnh cũ của ông để tạo sự liên quan đến việc quảng cáo sữa giả đang gây “dậy sóng” dư luận thời gian gần đây.

Các hành vi này là trái với quy định của các bộ luật về Dân sự, Hình sự và Luật về an ninh mạng (cấm không được tạo dựng chứng cứ giả, nhằm mục đích quy kết, buộc tội người khác và chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng…).

Việc làm này đã gây hậu quả là xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, uy tín cá nhân ông Mai Huyền Linh (nghệ sĩ Quyền Linh) và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của gia đình ông.

Nghệ sĩ Quyền Linh trong dịp thăm bệnh nhân. Ảnh: T.L

Hội Điện ảnh Việt Nam cho rằng, với trách nhiệm của một tổ chức nghề nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên như Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hội Điện ảnh Việt Nam xin khẩn trình và đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, xem xét, có biện pháp xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Hình ảnh nghệ sĩ Quyền Linh trong chương trình "Vượt lên chính mình". Ảnh: T.L

Được biết, danh tính các cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được nghệ sĩ Quyền Linh nêu trong đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng; đồng thời, gửi đến các đơn vị báo chí, truyền thông để không vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như đăng tải những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng…

Ngoài việc gửi văn bản đến A03 và A05 – thuộc Bộ Công an, văn bản trên cũng được Hội Điện ảnh Việt Nam gửi đến Liên hiệp các Hội văn học – nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.