Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh nắm tình hình vụ tranh chấp bè hàu tại Quảng Yên

Sau khi nắm được thông tin về việc xảy ra tranh chấp bè hàu giữa một số hộ dân nuôi hàu tại TX Quảng Yên, ngày 18/2, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Nam đã trực tiếp xuống nắm tình hình thực tế tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường, nắm tình hình vụ việc. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, thời điểm tháng 9/2024, lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân ở TX Quảng Yên bị bão số 3 đánh hỏng, trôi dạt khắp nơi. Đến tháng 1/2025, một hộ dân ở phường Quảng Yên cũng bị mất bè cho rằng, bè hàu đang nuôi tại xã Liên Hòa là bè của mình bị trôi dạt và đến đòi.

Tuy nhiên, chủ các bè hàu tại xã Liên Hòa không đồng ý, yêu cầu hộ dân ở phường Quảng Yên kiện ra tòa để giải quyết. Khi vụ việc chưa được xác minh làm rõ, hộ dân tại phường Quảng Yên đã cho người đến cắt hàu mang về.

Ông Đào Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, TX Quảng Yên cho biết, vụ việc đang trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TX Quảng Yên. Địa phương cũng đã chỉ đạo Công an xã Liên Hòa xuống hiện trường để phối hợp giải quyết.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị các hộ dân kiềm chế, không để xảy ra xô xát, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Sau khi trao đổi trực tiếp với các hộ dân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Nam đề nghị các hộ dân kiềm chế, không để xảy ra xô xát trong khi chờ các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi với chính quyền địa phương trong việc phối hợp giải quyết vụ việc và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để các hộ nuôi trồng thủy sản yên tâm tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.