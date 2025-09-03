Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 03/09/2025 08:36 GMT+7

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

+ aA -
M.M Thứ tư, ngày 03/09/2025 08:36 GMT+7
Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần” thổi bùng ngọn lửa tự hào dân tộc

Không khí tại VEC những ngày này lúc nào cũng náo nhiệt khi dòng người nối tiếp nhau đổ về tham quan triển lãm. Hàng trăm gian trưng bày được thiết kế theo từng chuyên đề khác nhau, từ lịch sử, văn hóa, kinh tế đến công nghệ, tạo nên một “bản đồ trải nghiệm” phong phú cho người dân và du khách dịp 2/9. Trong đó, có không ít trải nghiệm “đỉnh nóc” trở thành trào lưu gây sốt, được nhiều người hưởng ứng

Đối với nhiều người con đất Việt, hành trình đặt chân đến đủ 34 tỉnh, thành trên cả nước là một khát vọng đáng trân trọng. Tại VEC, khát vọng ấy sẽ được hiện thực hóa thông qua không gian sảnh 5, 6, 7 chủ đề “Tỉnh giàu nước mạnh” trưng bày những nét đặc sắc của các địa phương.

Cách thể hiện công phu và giàu bản sắc ấy đã mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm trực tiếp phong tục, tập quán của từng vùng miền, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về sự đa dạng, thống nhất và sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam.

Tại khu trưng bày của Vingroup, nhiều khách tham quan thích thú khi được những mẫu robot hình người do VinRobotics, VinMotion phát triển chào đón. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nghi thức truyền thống này đã tạo nên những khung hình lạ mắt, liên tục được người tham quan ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại gian của Cục Điện ảnh, bạn có thể khoác lên mình bộ Việt phục để chụp hình 360 độ, hay thử sức trong phim trường số với phần nhập vai trong “Đào, phở và piano” - bộ phim chiến tranh, lịch sử từng gây sốt năm ngoái. Khán giả sẽ được quay thử một trích đoạn ngay trên phông xanh, với máy quay và hiệu ứng hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Đến khu triển lãm của ngành Ngoại giao, bạn có thể trở thành phát thanh viên, check-in trong khung cảnh tái hiện Phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tại gian trưng bày của VTV, trải nghiệm hóa thân càng thêm chân thực khi người tham quan được đứng trước trường quay hiện đại, thử cảm giác làm MC. Ngoài ra, VTV còn mang đến trải nghiệm diễu binh cực kỳ sống động. Chỉ với một chiếc kính thực tế ảo, khách tham quan sẽ “bay” trên bầu trời Tổ quốc, chiêm ngưỡng cảnh sắc đất nước từ trên cao, sau đó nhập vai trực tiếp vào đội hình các chiến sĩ tham gia luyện tập diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 năm nay.

Nếu muốn hóa thân thành tiếp viên hàng không, chắc chắn bạn không thể bỏ quá khu vực trải nghiệm máy bay của Vietnam Airlines. Lần đầu tiên trong một triển lãm, người dân có thể bước lên máy bay, tham quan không gian, và chứng kiến màn diễn tập thoát hiểm trên tàu bay với máng trượt, mang lại cảm giác kịch tính không khác gì trên chuyến bay thật.

Thêm nhiều cách nói lời tự hào cùng VEC

Không chỉ có những trải nghiệm thú vị, có 1-0-2, VEC còn trở thành điểm xuất phát cho nhiều trào lưu yêu nước lan tỏa mạnh mẽ dịp Quốc khánh. Nổi bật trong đó là hoạt động “Đỏ - Vàng in VEC Area” - chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo đỏ hay phụ kiện đỏ - vàng, bạn đã ngay lập tức hòa vào bầu không khí rực rỡ đang lan tỏa khắp không gian triển lãm. Đặc biệt hơn, chỉ cần đăng ảnh check-in tại VEC cùng hashtag #dovanginVECarea #VEC, bạn sẽ có cơ hội nhận về loạt phần quà với tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng như máy ảnh phim, áo phông...

Nếu những clip viral đã góp phần khuấy động không khí lễ hội thì trên Facebook, tinh thần yêu nước còn được thể hiện qua làn sóng thay ảnh đại diện với khung avatar đỏ rực. Nắm bắt dòng chảy ấy, VEC phát động hoạt động “Treo cờ avatar, nhuộm đỏ Facebook cùng VEC”. Chỉ với một thao tác đơn giản, hàng nghìn tài khoản đã kết nối thành một bức tranh trực tuyến tràn ngập sắc cờ, nơi ngọn lửa tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ trong thời khắc lịch sử.

“Đông kỷ lục nhưng vẫn mượt như không”

Không chỉ tạo cơn sốt với loạt trải nghiệm độc quyền, triển lãm Thành tựu Đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn khiến nhiều người bất ngờ bởi… quá “mượt”. Dù đón tới hơn 1 triệu lượt trong 3 ngày, toàn bộ sự kiện vẫn vận hành trơn tru, để du khách thỏa sức khám phá vì không có cảnh chen lấn, xô đẩy thường thấy ở những sự kiện đông đúc.

Ngay từ cổng vào, công tác đón tiếp và điều phối phương tiện đã thể hiện sự chuyên nghiệp hiếm thấy. Khu vực gửi xe được bố trí khoa học, có nhân viên hướng dẫn tận tình, hạn chế tối đa ùn tắc. “Nhà mình đến lúc gần 12h mà vẫn tìm được chỗ gửi xe ngay, lại có sẵn hệ thống sạc điện, rất tiện lợi”, anh Hải Nam (Ninh Bình) chia sẻ.

Bên trong, không gian triển lãm luôn sạch sẽ, thoáng mát nhờ hạ tầng hiện đại và quy hoạch bài bản của VEC: đủ chỗ nghỉ chân, khu ăn uống… cho du khách dừng chân lấy sức. Đội ngũ nhân viên luôn túc trực để hỗ trợ, tạo cảm giác thoải mái “đi chơi lễ mà không mệt mỏi”.

Đáng chú ý, các chương trình biểu diễn và hoạt động tương tác đều diễn ra đúng giờ, đúng kịch bản, giúp khách tham quan tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm. “Đông kỷ lục nhưng vẫn mượt như không. Mọi thứ rất văn minh, chuẩn quốc tế. Dù có lúc đường đến đây đông đúc nhưng cũng là điều khó tránh bởi sức hút của sự kiện quá lớn, không ai muốn bỏ lỡ. Chờ đợi 1 chút nhưng đến nơi rồi thấy rất xứng đáng”, chị Hoàng Lan (TP.HCM) nhận xét.

Những con số kỷ lục liên tục bị phá vỡ không chỉ chứng minh sức hút khổng lồ của triển lãm 80 năm Quốc khánh, mà còn là phép thử khẳng định VEC đủ năng lực tổ chức những sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế với chất lượng phục vụ và vận hành chuẩn chỉnh, đáng tin cậy.

Tham khảo thêm

Đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày: Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn”

Đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày: Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn”

VinFast gây “choáng” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam bằng dàn xe “khủng”: Bộ đôi Lạc Hồng 900 LX tạo ấn tượng mạnh

VinFast gây “choáng” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam bằng dàn xe “khủng”: Bộ đôi Lạc Hồng 900 LX tạo ấn tượng mạnh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

Uông Vũ xác nhận đã kết hôn với Thôi Xán, bạn gái kém 20 tuổi, đồng thời lên tiếng phủ nhận danh xưng “cậu ấm Bắc Kinh” gắn với ông nhiều năm.

Jimin và Song Da Eun từng hẹn hò nhưng đã chia tay

Văn hóa - Giải trí
Jimin và Song Da Eun từng hẹn hò nhưng đã chia tay

Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice

Văn hóa - Giải trí
Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Văn hóa - Giải trí
Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Đọc thêm

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Pháp luật

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích
Bạn đọc

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Bạn đọc

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Quy định này được nêu tại Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Tùng Dương: 'Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử'
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương: "Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử"

Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương giành được thành công lớn khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu Tổ quốc trong dịp Đại lễ A80.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?
Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?

Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít
Media

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít

Media

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có
Thế giới

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng giờ địa phương để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ II.

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam; 5 cầu thủ thất nghiệp có đủ tiêu chuẩn đầu quân cho M.U; Ilkay Gundogan sắp gia nhập Galatasaray; Real Betis chính thức chiêu mộ Antony; Cristiano Ronaldo muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo.

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Ngoài các vấn đề như pháp lý, vận hành thì câu chuyện thuế trong giao dịch tài sản số cũng thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Việt. Nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách minh bạch dễ hiểu, thậm chí ưu đãi trong giai đoạn đầu vận hành sàn tài sản số.

'Họ chiếm đóng mà không cần quân lính', Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga
Thế giới

"Họ chiếm đóng mà không cần quân lính", Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga

Thế giới

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái đến mức đôi khi họ kiểm soát được các khu vực đông dân cư mà hầu như không có sự tham gia của máy bay tấn công, huấn luyện viên Lực lượng Vũ trang Ukraine Anton Cherny đưa tin trên kênh YouTube Alpha Media của Ukraine.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh này có thân mềm, hoa màu cam rực rỡ, tán lá xanh đậm gân đỏ, khả năng nở hoa từ mùa hè đến mùa đông, nổi trội hơn hẳn trầu bà.

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới
Thế giới

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới

Thế giới

Các sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược của Nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào thứ Tư, bao gồm một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng
Nhà nông

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có quỹ đất nông nghiệp lớn với nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh cũng nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9, thị trường dầu thô thế giới có phiên thứ 2 bật tăng rất mạnh gần 1 USD/thùng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa
Nhà nông

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa

Nhà nông

Nếu ai từng đặt chân đến Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới, (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và yêu thích những cung đường ven biển lãng mạn, thì nhất định không thể bỏ qua con đường Nguyễn Đình Chiểu -con đường sắc màu đẹp như phim đoạn chạy dọc qua bãi Đá Ông Địa, uốn lượn theo đường cong của biển Mũi Né, nơi mà hoàng hôn buông xuống cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự 'trả lương tốt' cho chính mình
Nhà nông

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự "trả lương tốt" cho chính mình

Nhà nông

Nhiều thanh niên trẻ ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng hoa lan, trồng hoa giấy, trồng cây cảnh, trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Văn hóa - Giải trí

"Chỉ khi hiểu được giá trị của Tổ quốc, giá trị của những hy sinh và cống hiến, ta mới có thể truyền tải được cảm xúc tới những người lắng nghe mình”, NSND Lê Chức chia sẻ với Dân Việt.

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Bạn đọc

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính với các thủ tục như cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận, tách/hợp thửa. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm quan trọng để hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)

Xã hội

Các chuyên gia nhận định, gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí, nuôi ăn học trò thể hiện một tầm nhìn giáo dục nhân văn và tiến bộ. Giáo dục tiến bộ không chỉ dừng lại ở việc miễn học phí, mà còn phải bao quát đến việc bảo đảm dinh dưỡng, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, để các em có nền tảng phát triển toàn diện.

Vương cung thánh đường Sở Kiện ở tỉnh Ninh Bình mới, một kiến trúc cổ đẹp như thước phim châu Âu
Nhà nông

Vương cung thánh đường Sở Kiện ở tỉnh Ninh Bình mới, một kiến trúc cổ đẹp như thước phim châu Âu
6

Nhà nông

Vương cung thánh đường Sở Kiện, hay còn gọi là nhà thờ Kẻ Sở, tọa lạc tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hà Nam), là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo ấn tượng và mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc tại Việt Nam.

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov
Thể thao

Tiết lộ vũ khí lợi hại của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov

Thể thao

Vxũ khí đặc biệt của Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov chính là bóng bổng. 7 điểm trong 3 trận vừa qua của đội bóng áo lính mang dấu ấn đặc biệt từ những tình huống không chiến.

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết
Nhà nông

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Nhà nông

Ngay từ năm 2019, trên địa bàn huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu…của tỉnh Sóc Trăng cũng đã có hộ liên kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa kỹ sinh vật Thăng Long nuôi cá rô phi để chế biến xuất khẩu.

Nông dân xã Bình Châu ở TPHCM (sau sáp nhập) làm giàu từ mô hình trồng rau ngon, quả ngọt , hút khách du lịch
Nhà nông

Nông dân xã Bình Châu ở TPHCM (sau sáp nhập) làm giàu từ mô hình trồng rau ngon, quả ngọt , hút khách du lịch

Nhà nông

Xã Bình Châu, TPHCM mới (xã Bình Châu trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ là một phong trào thi đua mà đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp người nông dân làm giàu, xây dựng cuộc sống sung túc từ mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch.

‘Khu đô thị kiểu mẫu’ Mỹ Độ Vista City ở Bắc Ninh đủ điều kiện chuyển nhượng sau rà soát
Nhà đất

‘Khu đô thị kiểu mẫu’ Mỹ Độ Vista City ở Bắc Ninh đủ điều kiện chuyển nhượng sau rà soát

Nhà đất

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh mới thông báo 50 lô đất tại dự án Mỹ Độ Vista City (phường Đa Mai) đã có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Tin tức

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định giải pháp tháo gỡ vướng mắc về việc tổ chức bộ máy và nhân sự cấp xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM.

Dạy nghề để thoát nghèo bền vững: Làm sao để đi xa và sâu hơn? (Bài 2)
Xã hội

Dạy nghề để thoát nghèo bền vững: Làm sao để đi xa và sâu hơn? (Bài 2)

Xã hội

Các chuyên gia cho rằng, giá trị đích thực của giáo dục chỉ thực sự bền vững khi người học có thể áp dụng kiến thức vào cuộc sống, tự tin bước ra khỏi cái bóng của nghèo đói và làm chủ tương lai của chính mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả danh cảnh sát cướp tài sản; bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả danh cảnh sát cướp tài sản; bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến

Pháp luật

Giả danh cảnh sát cướp tài sản; bắt khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí hỗn chiến; tìm kiếm 3 thanh, thiếu niên mất tích dưới hồ trong lúc đi chơi lễ... là những tin nóng 24 giờ qua.

Điểm chung của diễn viên gợi nhớ Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và người đóng vai mẹ của sĩ quan ngụy
Văn hóa - Giải trí

Điểm chung của diễn viên gợi nhớ Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và người đóng vai mẹ của sĩ quan ngụy

Văn hóa - Giải trí

Điểm chung kỳ lạ ngoài đời thật giữa diễn viên có hình ảnh Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và diễn viên đóng bà mẹ của người lính "bên kia chiến tuyến.

Bộ trưởng Công an khen các đơn vị, địa phương vì thành tích phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tin tức

Bộ trưởng Công an khen các đơn vị, địa phương vì thành tích phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an các đơn vị, địa phương vì những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HoREA đề xuất bỏ quy định về khoản tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung
Nhà đất

HoREA đề xuất bỏ quy định về khoản tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung

Nhà đất

HoREA đề xuất bãi bỏ quy định nộp bổ sung tiền sử dụng đất trong Luật Đất đai 2024, cho rằng quy định này gây gánh nặng và chưa phù hợp pháp luật.

Sun Group dự kiến vận hành tổ hợp casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn từ năm 2032
Nhà đất

Sun Group dự kiến vận hành tổ hợp casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn từ năm 2032

Nhà đất

Sun Group triển khai khu phức hợp casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn và dự kiến vận hành từ 2032. Tổ hợp này với kỳ vọng đóng góp hơn 228.000 tỷ đồng cho ngân sách Quảng Ninh trong 70 năm hoạt động.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

3

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

4

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời