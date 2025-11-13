Hơn 3 tháng sau khi về "chung nhà" với Tây Ninh, dân trồng thứ cây tốt um này ở Long An trúng lớn, trái quá trời

Nhắc đến huyện Tân Trụ, Long An (cũ, nay là xã Tân Trụ, Tây Ninh), nhiều người không chỉ nghĩ đến vùng đất thuần nông ven sông Vàm Cỏ Tây mà còn nhớ đến những cánh đồng ớt xanh mướt trải dài đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhà vườn.

Cây ớt đã và đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống kinh tế.

Chị Võ Thị Như Huỳnh (48 tuổi, ngụ xã Tân Trụ, Tây Ninh) trồng 3ha ớt đều được mùa, trúng giá. Ảnh: Thùy Trang.

Trước đây, đa số nông dân trồng lúa hai vụ, xen canh thêm một số loại rau màu ngắn ngày như dưa leo, bầu, bí, đậu bắp, rồi thanh long... Do thời tiết thay đổi, giá cả bấp bênh, hiệu quả thấp, nhiều gia đình mạnh dạn chuyển đổi sang cây ớt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Cây ớt, từ trồng thứ cấp đến cây kinh tế chủ lực

Đặc điểm vùng này đất pha cát, tơi xốp, thoát nước tốt, lại gần nguồn nước sông Vàm Cỏ, cây ớt sinh trưởng mạnh, cho trái sai và chất lượng cay đậm đặc trưng.

Ban đầu, chỉ một vài hộ thử nghiệm trên diện tích nhỏ, do ớt cho lợi nhuận gấp 4–5 lần so với trồng lúa, diện tích ngày càng được mở rộng. Đến nay, toàn xã Tân Trụ, Vàm Cỏ có gần 100ha ớt chuyên canh, tập trung nhiều ở các ấp Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Lợi…

Đang vào mùa mưa, nông dân luôn theo dõi, chăm bón để cây ớt cho trái đều, đạt chất lượng cao. Ảnh: Thùy Trang



Theo ông Nguyễn Văn Bảy (63 tuổi, ngụ, ấp Bình Lãng), ớt là cây dễ trồng nhưng khó chăm, đòi hỏi người làm phải kiên trì và nắm rõ kỹ thuật. Từ khâu chọn giống, làm đất, ươm cây, đến tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Thông thường, bà con chọn các giống ớt lai F1 như ớt chỉ thiên, ớt sừng đỏ – loại cho năng suất cao, trái đều và cay đậm.

Cánh đồng ớt thay thế vườn cây thanh long ngày nào ở xã Tân Trụ (Tây Ninh). Ảnh: Thùy Trang





Trước khi gieo, đất được cày xới kỹ, trộn thêm phân chuồng hoai và vôi bột để khử trùng, sau đó lên liếp cao, phủ màng nylon để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm. Cây ớt con được ươm khoảng 25–30 ngày rồi mới đem trồng.

Trong quá trình chăm sóc, nông dân sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, đòng thời áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) để giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật, năng suất bình quân đạt từ 20–25 tấn/ha, có nơi đạt tới 30 tấn/ha, mỗi năm thu hoạch trung bình 3 vụ.

Ớt được trồng diện rộng, trái đầy cành báo hiệu vụ mùa thu hoạch thắng lợi của nông dân xã Tân Trụ. Ảnh: Thùy Trang



Với diện tích đất trồng ớt hiện tại, sản lượng trung bình hơn 1.000 tấn/năm. Giá ớt tươi dao động từ 20.000–35.000 đồng/kg (hiện nay 53.000 đồng/ký), mang lại tổng doanh thu trên 25 tỷ đồng/năm cho nhà nông, một con số ấn tượng so với các loại cây trồng khác.

“Mỗi ha ớt sau khi trừ chi phí cho lãi từ 100–120 triệu đồng/vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa hoặc rau màu. Một số hộ canh tác giỏi, kết hợp thu hoạch – sơ chế – bán sỉ cho thương lái còn đạt mức lợi nhuận cao hơn”, ông Bảy cho biết. Vào vụ thu hoạch, thương lái từ các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, TPHCM về tận ruộng mua hết sản lượng. Ớt Tân Trụ còn được xuất sang Campuchia và Thái Lan nhờ chất lượng đồng đều, vị cay đặc trưng và màu sắc đẹp.

Nông dân làm giàu trên quê hương mình

Bà Lê Thị Hồng (59 tuổi, ngụ ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ) cho biết: "Trồng ớt đem lại thu nhập ổn định hơn lúa. Gia đình tôi có 1 ha ớt, mỗi vụ thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Vụ nào được mùa, giá cao thì còn hơn. Quan trọng là phải chăm kỹ, đúng kỹ thuật”.

Cánh đồng trồng ớt nối liền nhau ở vùng đất xã Tân Trụ (Tây Ninh) trúng mùa đạt giá cao. Ảnh: Thùy Trang





Ông Trần Văn Lợi, một nông dân khác, bày tỏ: “Mùa ớt này, cả nhà ai cũng tham gia hái, phân loại, đóng gói. Thanh niên trong xóm cũng được thuê hái theo ngày, có thêm thu nhập. Nghề này giúp người dân gắn bó ruộng đất hơn và nâng cao đời sống".

Những chia sẻ này phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo và gắn bó với nghề của nông dân vùng quê yên bình và cho thấy ớt không chỉ là cây trồng kinh tế mà việc trồng cây này còn tạo cơ hội việc làm, cải thiện đời sống cho cộng đồng.

Dù mang lại giá trị kinh tế cao, nghề trồng ớt tại Tân Trụ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Thứ nhất, giá ớt biến động mạnh, có vụ rớt giá khiến người dân không có lãi. Đồng thời, sâu bệnh như rầy mềm, bệnh héo rũ… thường xuyên gây hại vào mùa mưa. Ngoài ra, đầu ra chưa ổn định, phần lớn phụ thuộc vào thương lái. Hơn thế, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, sản xuất theo chuỗi, chứng nhận VietGAP mới dừng ở quy mô nhỏ chưa được nhân rộng.

Trước thực tế đó, chính quyền xã Tân Trụ phối hợp Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng ớt an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Xã còn vận động nông dân thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã trồng ớt để liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Một số hộ tiên phong đã áp dụng mô hình ớt an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng hệ thống tưới tự động, nhà lưới và ghi chép nhật ký sản xuất. Sản phẩm ớt VietGAP bước đầu được doanh nghiệp, siêu thị bao tiêu giá cao hơn thị trường 10–15%. UBND xã cũng đang triển khai đề án xây dựng thương hiệu “Ớt Tân Trụ”, hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả và bền vững.

Chiều 11/11, dưới cơn mưa nặng hạt, phóng viên điện tử Dân Việt đi dọc các tuyến đường nông thôn xã Tân Trụ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân tất bật chăm sóc những luống ớt xanh non. Tiếng cười nói rộn ràng, niềm tin vào vụ mùa thắng lợi lan tỏa khắp cánh đồng.

Với sự đồng hành của chính quyền và ngành nông nghiệp, cùng tinh thần cần cù, sáng tạo của người dân, nghề trồng ớt ở Tân Trụ đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành hướng đi kinh tế bền vững. Cây ớt nhỏ bé nhưng bền bỉ đang làm nên màu xanh hy vọng trên vùng đất Tân Trụ, nơi người nông dân vẫn ngày ngày cần mẫn vun trồng, giữ lửa cho nghề và niềm tin vào một tương lai no ấm.