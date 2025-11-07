Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 09:34 GMT+7

Hòn đảo đẹp như phim cách đất liền Quảng Trị 15 hải lý, 60% diện tích là rừng nguyên sinh 3 tầng cây còn nguyên vẹn

+ aA -
Cổng TTĐT đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị Thứ sáu, ngày 07/11/2025 09:34 GMT+7
Đảo Cồn Cỏ hay còn gọi là Hòn Hổ, Hòn Mệ, nay là đặc khu Cồn Cỏ, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, (sau sáp nhập), có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh. Hòn đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn với hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đảo Cồn Cỏ, nay là đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị mới, nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung.

Đảo Cồn Cỏ, địa danh mà chỉ mấy câu ngắn gọn: “Không quá xa bờ như Hoàng Sa, Trường Sa để vĩnh viễn nằm trong nỗi nhớ xa khơi của đất liền. Nhưng Cồn Cỏ cũng không đứng gần đến độ những con hải âu cũng đâm ra nhàm chán vì ngửi thấy quá ít cái phong vị sóng gió của hải đảo…” trong bút ký “Cồn Cỏ ngày thường” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đủ khái quát hết cái thế đứng của hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Quảng Trị.

Đảo Cồn Cỏ nằm cách cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (trước thời điểm sáp nhập) gần 30km, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổ, hay Hòn Mệ.

Đảo Cồn Cỏ là một hòn đảo đẹp như phim nằm ngoài khơi biển Quảng Trị, vắt ngang vĩ tuyến 17, có diện tích 2,3km2, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, 60% diện tích là rừng, là một trong số ít các nơi ở Việt Nam còn hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng cây.

Hòn đảo Cồn Cỏ do được hình thành bởi hoạt động kiến tạo từ phun trào của núi lửa nên đảo có giá trị về địa chất và sinh thái, cảnh quan như một bảo tàng thiên nhiên với các thềm đá bazan độc đáo dọc bờ biển, các bải tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vụn san hô, sò, điệp, cát...

Đảo Cồn Cỏ có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh, đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng cây được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Bởi vậy, một trong những trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua khi đến thăm đảo Cồn Cỏ là tham quan khu rừng nguyên sinh giữa biển khơi, tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú trên đảo.

Đảo Cồn Cỏ, nay là đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị mới (sau sáp nhập) hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây khoảng 40.000 năm, có cấu trúc đặc trưng với các thềm đá bazan dọc bờ biển. Hòn đảo này có chu vi khoảng 8km, cơ bản là hình tròn-nơi rừng nguyên sinh với hệ sinh thái động vật hoang dã, thực vật quý hiếm...

Đặc biệt, khi ra đảo Cồn Cỏ, du khách sẽ được tham quan các di tích lịch sử trên đảo như phòng truyền thống, Đài tưởng niệm, Đài quan sát Thái Văn A, Hầm quân y, bến đò tiếp tế…được ngắm vẽ đẹp hoang sơ của đảo Cồn Cỏ từ đỉnh ngọn Hải đăng điểm cao nhất của đảo.

Du khách được thưởng thức các món ăn đặc sản của đảo Cồn Cỏ như cháo cá nhảy, hàu răng cưa, ốc thổ, rong biển…

Bên cạnh đó du khách còn được trải nghiêm các dịch vụ như câu cá biển, tắm biển, lặn biển ngắm san hô…

Cơ sở hạ tầng, bến thuyền trên đảo Cồn Cỏ đang được đầu tư xây dựng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái, khai thác bền vững hòn đảo còn phong cảnh đẹp này của tỉnh Quảng Trị.

Sau những năm đi vào hoạt động, du lịch đảo Cồn Cỏ ngày càng có sức lôi cuốn, trở thành điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Hệ thống nhà hàng, nhà nghĩ homestay trên đảo Cồn Cỏ cũng được đầu tư xây dựng.

Mỗi năm đảo Cồn Cỏ đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng; hình thành các tour du lịch kết nối với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tuyến du lịch đường biển…

Đối với mùa du lịch năm 2022, chính quyền đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ phụ trách thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng du lịch, địa phương tích cực đôn đốc đẩy mạnh công tác chỉnh trang hạ tầng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; làm tốt công tác xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường cảnh quan khu du lịch.

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, với cảnh đẹp thiên nhiên, ấn tượng, những sản vật tươi ngon, đảo Cồn Cỏ đã đang chứng minh vị thế của mình, là điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách gần xa, xứng danh "Hòn ngọc giữa biển Đông".

Tham khảo thêm

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Báu vật của làng đông dân nhất tỉnh Quảng Trị là một pho tượng đồng đen

Báu vật của làng đông dân nhất tỉnh Quảng Trị là một pho tượng đồng đen

Chuyện lạ Quảng Trị: Làng bỗng đông khách bởi 1 cái...cối xay

Chuyện lạ Quảng Trị: Làng bỗng đông khách bởi 1 cái...cối xay

Làng giáo viên độc đáo ở tỉnh Quảng Trị - 'dù có nghèo cũng cho thằng Tèo đi học'

Làng giáo viên độc đáo ở tỉnh Quảng Trị - "dù có nghèo cũng cho thằng Tèo đi học"

Quảng Trị có những làng cổ hàng trăm năm tên gọi không thay đổi, có làng ghép tên gốc từ 2 tỉnh khác nhau

Quảng Trị có những làng cổ hàng trăm năm tên gọi không thay đổi, có làng ghép tên gốc từ 2 tỉnh khác nhau

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, cơn bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn, Gia Lai 450km, chiều tối nay sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Nhà nông
Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi (bão số 13) rạng sáng 7/11 đổ bộ đất liền, dự báo gây mưa cực lớn những khu vực này

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi (bão số 13) rạng sáng 7/11 đổ bộ đất liền, dự báo gây mưa cực lớn những khu vực này

Đọc thêm

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến 'cơn địa chấn' bồi thường tỷ đô
Kinh tế

Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến "cơn địa chấn" bồi thường tỷ đô

Kinh tế

Vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa về tội phỉ báng vừa qua đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhìn ra thế giới, hàng loạt cuộc chiến pháp lý về bôi nhọ danh tiếng cho thấy rằng: Trong thời đại mạng xã hội, uy tín của doanh nghiệp và cá nhân có thể bị đe dọa chỉ bởi một phát ngôn, một bản tin hay thậm chí một dòng tweet.

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững
Nhà nông

Từ lễ hội đến ruộng đồng: Bayer cùng nông dân hướng tới mùa vụ bền vững

Nhà nông

Lễ hội Ok Om Bok tại TP.Cần Thơ năm nay diễn ra trong không khí rộn ràng với các hoạt động văn hóa – tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đồng hành cùng lễ hội, Bayer triển khai hoạt động giao lưu, tư vấn canh tác và tham quan mô hình ruộng mẫu, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giải pháp sản xuất lúa theo hướng bền vững.

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách 'đuổi nghèo' hay
Giảm nghèo nông thôn

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai trồng quế, nuôi lợn rừng, trồng chè bán số lượng lớn, cách "đuổi nghèo" hay

Giảm nghèo nông thôn

Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40% và mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 32 triệu đồng/năm, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; trọng tâm là nông, lâm nghiệp và chăn nuôi hàng hóa, phấn đấu sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt
Thế giới

Rò rỉ tài liệu cho thấy EU chỉ trích Ukraine gay gắt

Thế giới

Daria Kaleniuk, giám đốc điều hành Trung tâm hành động chống tham nhũng (AntAC), phát biểu với NV vào ngày 6/11 rằng, các bản thảo đầu tiên của báo cáo về việc Ukraine gia nhập EU có nội dung chỉ trích gay gắt việc Kiev thoái lui trong các biện pháp chống tham nhũng.

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi
Nhà nông

Chỉnh sửa gen là hướng đi mới cho giống cây trồng và vật nuôi

Nhà nông

Thời gian qua, công nghiệp sinh học (CNSH) trong nông nghiệp góp phần tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đã nâng tầm giá trị nông sản Việt trên trường quốc tế.

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
Tin tức

Bão số 13 Kalmaegi: Khẩn trương sửa chữa, dựng lại nhà tạm cho dân ở Đà Nẵng trước khi mưa gió xảy ra tiếp
6

Tin tức

Khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, trên địa bàn miền núi và đồng bằng ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to, gió lớn đã làm cho 94 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Hiện bộ đội và dân quân khẩn trương hòan thành việc dựng lại nhà tạm, đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân trước khi mưa gió có thể quay trở lại.

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM đã đột kích một cơ sở "lò độ" ở phường Dĩ An, TP.HCM, tạm giữ nhiều xe lạ cùng phụ tùng xe máy.

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ
Bạn đọc

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Bạn đọc

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cùng nhiều cán bộ khác bị Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm vì sai phạm liên quan đến việc tự in, bán hàng nghìn vé câu cá “chui” mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thời gian qua.

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm
Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp kiên trì ắt thành công, thu nhập tăng không ngừng, ví tiền ngày càng dày thêm

Gia đình

Sau ngày Đông chí, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ. Sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) tại thị trường tự do tăng không ngừng, hiện ở mức 27.856 - 27.976 đồng/USD, tăng 54 đồng và 72 đồng chiều mua - bán so với sáng qua.

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vũ khí tự sản xuất giúp Việt Nam giành lợi thế trong chiến tranh bất đối xứng?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Việt Nam ưu tiên nghiên cứu phát triển, sản xuất hệ thống tên lửa Trường Sơn và tên lửa Sông Hồng?

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết
Tin tức

Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết

Tin tức

Chủ trương bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh… không phải người địa phương không chỉ là yêu cầu về bố trí cán bộ, mà còn là nguyên tắc để đảm bảo mọi quyết định, mọi hành động của người đứng đầu đều vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025
Xã hội

Hàng trăm thầy cô ở tỉnh này vui mừng, mong chờ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2025

Xã hội

Sau nhiều năm miệt mài với nghề, giáo viên tỉnh Điện Biên đang tràn đầy hy vọng khi công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được triển khai, tiến gần hơn tới ngày “về đích”.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân
Nhà nông

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá cho nông nghiệp, nông thôn, từ thể chế đến thu nhập nông dân

Nhà nông

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt “tam nông” vào tâm trục phát triển: Hoàn thiện thể chế cho nông nghiệp số – xanh – tuần hoàn, linh hoạt sử dụng đất lúa theo hiệu quả, nâng cấp kinh tế tập thể/hợp tác xã, cùng các chỉ tiêu nông thôn mới ở chuẩn cao hơn.

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng
Kinh tế

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Kinh tế

Trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng
Tin tức

Bão số 13 tàn phá Đắk Lắk, Gia Lai khiến 3 người tử vong do sập nhà, hơn 2.800 căn nhà hư hỏng

Tin tức

Bão số 13 khiến Đắk Lắk, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề: 3 người chết, hàng ngàn căn nhà chìm dưới nước, nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn 'chửa đẻ' như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon
Nhà nông

Một khu rừng rộng hơn 4.400ha ở Điện Biên còn la liệt cây cổ thụ, vẫn "chửa đẻ" như thường, trẻ em thích nhặt hạt ngon

Nhà nông

Ngày cuối tuần tại khu trải nghiệm thuộc rừng đặc dụng Mường Phăng (tỉnh Điện Biên)-nơi có các cây cổ thụ là cây dẻ, vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ cùng gia đình tham gia hoạt động “nhặt hạt dẻ”. Không chỉ là buổi dã ngoại thư giãn giữa thiên nhiên, hoạt động còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

'Hàng chục nghìn người', truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine
Thế giới

"Hàng chục nghìn người", truyền thông Anh cảnh báo khủng hoảng mới trong quân đội Ukraine

Thế giới

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với số lượng lớn các ca cắt cụt chi do sử dụng garo không đúng cách, tờ báo Anh The Telegraph cho biết.

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên 4 trận ghi 3 bàn, 1 kiến tạo: Chờ cái gật đầu từ HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Sau khi lập cú đúp giúp Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND 4-0, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định anh sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (7/11): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng, liệu còn duy trì vị thế?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7/11, vàng SJC cùng nhẫn tăng mạnh trở lại. Trong khi, thị trường thế giới tiếp tục lạc quan khi vàng ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce.

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng
Xã hội

Cả gia đình gắn bó với trường đại học lớn ở Hà Nội: Bố là Hiệu trưởng uy tín, Giáo sư nhiều người kính trọng

Xã hội

"Gia đình mình – với hai thế hệ đều làm việc tại trường – không phải là hiếm trong ngôi trường này. Nhưng điều đặc biệt là cả nhà không chỉ “đi làm” như một công việc đơn thuần mà là sống cùng với nhịp sống của ngôi trường ấy", Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng
Tin tức

Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hai Bà Trưng

Tin tức

Tối 6/11, tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự, chúc mừng và phát biểu tại ngày hội.

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não
6

Pháp luật

Qua bước đầu làm việc, hai đối tượng Tươi và Khoa khai nhận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt tài xế xe công nghệ Huỳnh Nhật Nam gây thương tích.

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ
Tin tức

Lũ cuốn trôi ô tô trên quốc lộ, 2 người đàn ông bám lên ngọn tre chờ cứu hộ

Tin tức

Bão số 13 (Kalmaegi) gây gió giật mạnh, mưa lớn ở Đắk Lắk khiến hàng trăm nhà tốc mái, cây trụ điện ngã đổ, nhiều nơi ngập sâu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề nóng: Phát thải carbon thấp trong nông nghiệp

Nhà nông

Sáng 6/11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học của Hiệp hội quốc tế về khoa học nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS) 2025 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp với phát thải carbon thấp ở châu Á”.

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?
Nhà nông

Bên cạnh Philipines, một nước dân số đứng thứ 5 Đông Nam Á thiếu loại lương thực gì mà phải mua gạo, có gạo Việt Nam?

Nhà nông

Giá gạo nhập khẩu tăng cao (trong đó có nhập khẩu gạo Việt Nam, mua gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippines, đứng thứ 5 là Malaysia) trong khoảng thời gian gần đây đang khiến người tiêu dùng Malaysia tìm mua các sản phẩm lúa gạo được trồng tại địa phương với giá rẻ hơn và gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin tiền con gái trên sóng truyền hình, nhà Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bị ngập 1,5m... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine bất ngờ cảnh báo đáng sợ tới Nga

Thế giới

Các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn với Nga dưới tay chính quyền Kiev, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên Telegram.

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế'
Thể thao

HLV Phan Thanh Bình “mất ghế"

Thể thao

CLB Đồng Tháp có sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi ông Ngô Quang Sang thay thế HLV Phan Thanh Bình cầm quân trong giai đoạn sắp tới.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến