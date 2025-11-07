Từ vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa: Thế giới từng chứng kiến "cơn địa chấn" bồi thường tỷ đô
Vụ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện Lê Trung Khoa về tội phỉ báng vừa qua đánh dấu bước trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhìn ra thế giới, hàng loạt cuộc chiến pháp lý về bôi nhọ danh tiếng cho thấy rằng: Trong thời đại mạng xã hội, uy tín của doanh nghiệp và cá nhân có thể bị đe dọa chỉ bởi một phát ngôn, một bản tin hay thậm chí một dòng tweet.