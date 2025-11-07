Đảo Cồn Cỏ, nay là đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị mới, nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung.

Đảo Cồn Cỏ, địa danh mà chỉ mấy câu ngắn gọn: “Không quá xa bờ như Hoàng Sa, Trường Sa để vĩnh viễn nằm trong nỗi nhớ xa khơi của đất liền. Nhưng Cồn Cỏ cũng không đứng gần đến độ những con hải âu cũng đâm ra nhàm chán vì ngửi thấy quá ít cái phong vị sóng gió của hải đảo…” trong bút ký “Cồn Cỏ ngày thường” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đủ khái quát hết cái thế đứng của hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Quảng Trị.

Đảo Cồn Cỏ nằm cách cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (trước thời điểm sáp nhập) gần 30km, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổ, hay Hòn Mệ.

Đảo Cồn Cỏ là một hòn đảo đẹp như phim nằm ngoài khơi biển Quảng Trị, vắt ngang vĩ tuyến 17, có diện tích 2,3km2, cách đất liền tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý-28km, 60% diện tích là rừng, là một trong số ít các nơi ở Việt Nam còn hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng cây.

Hòn đảo Cồn Cỏ do được hình thành bởi hoạt động kiến tạo từ phun trào của núi lửa nên đảo có giá trị về địa chất và sinh thái, cảnh quan như một bảo tàng thiên nhiên với các thềm đá bazan độc đáo dọc bờ biển, các bải tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vụn san hô, sò, điệp, cát...

Đảo Cồn Cỏ có diện tích khoảng 2,3 km², trong đó hơn 60% là diện tích rừng nguyên sinh, đảo Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng cây được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Bởi vậy, một trong những trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua khi đến thăm đảo Cồn Cỏ là tham quan khu rừng nguyên sinh giữa biển khơi, tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá hệ động vật hoang dã, thực vật hoang dã phong phú trên đảo.

Đảo Cồn Cỏ, nay là đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị mới (sau sáp nhập) hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây khoảng 40.000 năm, có cấu trúc đặc trưng với các thềm đá bazan dọc bờ biển. Hòn đảo này có chu vi khoảng 8km, cơ bản là hình tròn-nơi rừng nguyên sinh với hệ sinh thái động vật hoang dã, thực vật quý hiếm...

Đặc biệt, khi ra đảo Cồn Cỏ, du khách sẽ được tham quan các di tích lịch sử trên đảo như phòng truyền thống, Đài tưởng niệm, Đài quan sát Thái Văn A, Hầm quân y, bến đò tiếp tế…được ngắm vẽ đẹp hoang sơ của đảo Cồn Cỏ từ đỉnh ngọn Hải đăng điểm cao nhất của đảo.

Du khách được thưởng thức các món ăn đặc sản của đảo Cồn Cỏ như cháo cá nhảy, hàu răng cưa, ốc thổ, rong biển…

Bên cạnh đó du khách còn được trải nghiêm các dịch vụ như câu cá biển, tắm biển, lặn biển ngắm san hô…

Cơ sở hạ tầng, bến thuyền trên đảo Cồn Cỏ đang được đầu tư xây dựng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái, khai thác bền vững hòn đảo còn phong cảnh đẹp này của tỉnh Quảng Trị.

Sau những năm đi vào hoạt động, du lịch đảo Cồn Cỏ ngày càng có sức lôi cuốn, trở thành điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Hệ thống nhà hàng, nhà nghĩ homestay trên đảo Cồn Cỏ cũng được đầu tư xây dựng.

Mỗi năm đảo Cồn Cỏ đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng; hình thành các tour du lịch kết nối với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tuyến du lịch đường biển…

Đối với mùa du lịch năm 2022, chính quyền đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ phụ trách thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng du lịch, địa phương tích cực đôn đốc đẩy mạnh công tác chỉnh trang hạ tầng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; làm tốt công tác xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường cảnh quan khu du lịch.

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, với cảnh đẹp thiên nhiên, ấn tượng, những sản vật tươi ngon, đảo Cồn Cỏ đã đang chứng minh vị thế của mình, là điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách gần xa, xứng danh "Hòn ngọc giữa biển Đông".