HTC Viễn thông Quốc tế chậm đóng BHXH, BHYT,… hơn 1,4 tỷ đồng

BHXH thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… từ 1 tháng trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 3/2025 (số liệu tính đến hết ngày 31/3/2025 theo C12-TS lấy ngày 10/4/2025).

Trong danh sách công khai của BHXH Hà Nội có sự xuất hiện của Công ty cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế, địa chị số 2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện công ty đang có số tháng chậm đóng BHXH là 2 tháng, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (tên gọi tắt là HITC) được thành lập năm 2007. HITC chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, internet, VOIP, điện thoại đường dài trong nước và quốc tế. Công ty hiện sở hữu trên 15.000km cáp quang, hơn 200 nhà trạm, sở hữu 200 POP kết nối và có hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp.



Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại ngày cấp đăng ký thay đổi 10/1/2018, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế được thành lập vào ngày 6/9/2007, địa chỉ tầng 6 – Lotus Buiding, số 2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Người theo đại diện pháp luật là Trịnh Minh Châu, sinh năm 1952, chức vụ Chủ tịch HĐQT. Tổng số lao động theo đăng ký thuế thời điểm này là 6 người.



Cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất ngày 27/2/2023, công ty có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động viễn thông có dây. Người theo đại diện pháp luật không thay đổi, vẫn là Trịnh Minh Châu, chức vụ Chủ tịch HĐQT.



HTC Viễn thông Quốc tế thực lực ra sao?

Theo dữ liệu của Dân Việt, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế từng tham gia đấu và trúng thầu tới 96 gói thầu, tính từ thời điểm công ty được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 6/9/2007 đến nay. Tổng giá trị trúng thầu các gói thầu là hơn 369,58 tỷ đồng.



Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 271,55 tỷ đồng và tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: hơn 98,03 tỷ đồng.



Gần đây nhất, ngày 17/3/2025, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế trong vai trò độc lập trúng Gói thầu Thuê đường truyền Internet kết nối đa hướng phục vụ trung tâm dữ liệu, do Cục Viễn thông là bên mời thầu. Nhà thầu này trúng thầu với giá hơn 140,75 triệu đồng, giá gói thầu hơn 299,47 triệu đồng.



Trước đó, vào ngày 26/12/2024, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế trong vai trò độc lập trúng Gói thầu Thuê đường truyền Internet phục vụ công tác giám sát an toàn thông tin và ứng cứu sự cố, do Cục An toàn thông tin là bên mời thầu, kiêm chủ đầu tư. Giá trúng thầu hơn 1,378 tỷ đồng, giá gói thầu 1,392 tỷ đồng.



Tiếp đó, vào ngày 19/12/2024, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế cũng được Bệnh viện Mắt Trung ương “chọn mặt gửi vàng” tại Gói thầu Thuê dịch vụ đường truyền Internet tốc độ cao (LaesedLine) tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong thời gian 2 năm, giai đoạn 2025 và 2026. Giá trúng thầu hơn 476,16 triệu đồng, giá gói thầu 820,98 triệu đồng.



Cách đó ít ngày, ngày 9/12/2024, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế đã trúng Gói thầu Dịch vụ phi tư vấn - Cung cấp dịch vụ đường truyền và bảo trì cáp quang cho hạ tầng công nghệ thông tin cho Đại học Quốc gia TP. HCM, do Khu công nghệ phần mềm ĐHQG TP. HCM làm chủ đầu tư. Nhà thầu này trúng thầu với giá hơn 2,27 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 2,36 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, ngày 3/12/2024, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế cũng trúng Gói thầu Phi tư vấn – Cung cấp dịch vụ thuê các đường truyền Internet phục vụ đào tạo quý 4/2024 tại trường Đại học Bách khoa, do Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP. HCM làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu 411,84 triệu đồng, giá gói thầu hơn 788,832 triệu đồng.