Ngày 18/4, nguồn tin cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tổng số 233 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ sắp xếp lại còn 88 đơn vị hành chính cấp xã.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có dự thảo phương án sắp xếp các xã, phường sau sáp nhập mới nhất. Ảnh chụp lại từ đơn vị

Theo đó, huyện Núi Thành có đến 17 xã, thị trấn, sau sáp nhập sẽ còn 7 xã, gồm dự thảo phương án là xã Núi Thành 1 đến xã Núi Thành 6, trong đó sẽ có 1 xã tên là Tam Hải giữ nguyên; Đối với thành phố Tam Kỳ gồm 12 xã, phường, sáp nhập sẽ còn 4 phường. Đó là phường Tam Kỳ (gồm phường An Mỹ, An Xuân và Trường Xuân), phường Tam Kỳ Bắc (gồm phường Tân Thạnh, Hòa Thuận và xã Tam Thăng), phường Tam Kỳ Đông (gồm xã Tam Phú, Tam Thanh và phường An Phú) và phường Tam Kỳ Nam (gồm phường An Sơn, Hòa Hương và xã Tam Ngọc).

Riêng trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Nam hiện tại là Thành phố Tam Kỳ từ 12 xã, phường sau sáp nhập còn 4 phường. Ảnh chụp lại từ đơn vị

Đối với huyện Phú Ninh từ 10 xã, thị trấn xuống còn 3 xã, gồm xã Phú Ninh 1, Phú Ninh 2 và Phú Ninh 3; huyện Tiên Phước từ 14 xã, thị trấn xuống còn 5 xã, gồm xã Tiên Phước 1 đến Tiên Phước 5.

Đối với các huyện miền núi như Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn và Nam Giang như sau: Huyện Bắc Trà My và Nam Trà My sẽ còn 5 xã, gồm xã Bắc Trà My 1 đến xã Bắc Trà My 5; Nam Trà My 1 đến Nam Trà My 5.

Riêng có thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình có số xã, phường, thị trấn trước sáp nhập lớn nhất tỉnh Quảng Nam, mỗi đơn vị có đến 20 xã, phường thị trấn. Trong đó thị xã Điện Bàn từ 20 xã, phường xuống còn 5 phường, gồm phường Điện Bàn 1 đến Điện Bàn 5 và 2 xã là Điện Bàn 6 và 7. Huyện Thăng Bình cũng có 20 xã, thị trấn sẽ còn 7 xã, gồm từ xã Thăng Bình 1 đến Thăng Bình 7…