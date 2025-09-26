Khánh Hòa: Thu hồi đất dự án chắn biển Nha Trang

Ngày 26/9, nguồn tin từ UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, địa phương đã có thông báo đến Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa về việc thu hồi hơn 1.815 m2 đất còn lại của dự án Ana Mandara, phía đông đường Trần Phú.

Theo UBND phường Nha Trang, lý do thu hồi là do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng; quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 82 Luật Đất đai 2024.

Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất. Địa phương yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Trước đây, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000 m2 đất bờ biển để xây dựng khu resort Ana Mandara, với chủ trương sau này sẽ trả lại mặt biển phục vụ cộng đồng.

Đầu năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi 20.000 m2 đất và toàn bộ khu resort Ana Mandara được chủ đầu tư di dời về khu vực Bãi Dài (huyện Cam Lâm cũ) để tiếp tục hoạt động.

Đến giữa năm 2024, tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh thời hạn thuê đất đến hết ngày 31/12/2024 đối với phần diện tích 8.023m2, căn cứ Quyết định 1488 (năm 2014) và Quyết định 1942 (năm 2022).

Tiếp tục đến giữa năm 2025, doanh nghiệp đã trả lại thêm 6.200m2 đất. Như vậy, với việc chính quyền phường Nha Trang thu hồi nốt khoảng 1.800m2 đất, toàn bộ diện tích hơn 28.000m2 bờ biển Trần Phú trước đây đã chính thức được bàn giao lại cho địa phương quản lý.