Khởi tố 16 bị can vì hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn với nhiều hung khí nguy hiểm

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 16 bị can này thuộc 2 nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn và hẹn nhau để giải quyết với nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Theo điều tra của cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước, N.H.M.H (15 tuổi, trú thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) đã hẹn gặp N.T.Đ (15 tuổi, trú thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình) để giải quyết.

Nhóm của Đ. tại cơ quan Công an. Ảnh: CAT.

Đến 00 giờ 20 phút ngày 10/7, Đ cùng với 7 thanh, thiếu niên khác mang theo hung khí rồi tập trung trên quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Sông Cạn (xã Bắc Bình). Sau đó, nhóm này đi xe máy đến khu vực thôn Bình Minh, xã Bắc Bình thì gặp nhóm của H có khoảng 20 người. Khi gặp nhau, cả 2 nhóm đã dùng vỏ chai, gạch, đá để ném nhau trong khoảng 5 phút rồi giải tán.

Nhóm của H. tại cơ quan công an. Ảnh: CAT.

3 ngày sau (tức ngày 13/7) H. cùng với 19 thanh, thiếu niên khác (từ 12 đến 19 tuổi) tiếp tục hẹn và mang theo nhiều hung khí đến gặp nhóm của Đ để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Đ. cùng 16 đối tượng khác (từ 15 đến 21 tuổi) cũng mang theo hung khí rồi di chuyển đến trước UBND xã Phan Hòa (huyện Bắc Bình cũ) như đã hẹn. Sau khi gặp nhau, 2 bên đã xô xát, ẩu đả nhưng chưa gây ra thương tích.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an xã Bắc Bình truy xét, mời các đối tượng liên quan đến trụ sở công an làm việc.

Một số hung khí liên quan đến vụ án. Ảnh: CAT.

Làm việc với lực lượng công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 10 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.