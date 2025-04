Thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, qua đấu tranh cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng Trần Hiếu đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 180% trên một năm (gấp 9 lần so với lãi suất cao nhất trong quy định Bộ luật Dân sự). Qua cho vay, Trần Hiếu đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Trần Hiếu. Ảnh:CABT

Điều đáng nói là khi các con nợ không còn khả năng trả lãi thì đối tượng Trần Hiếu sẽ thường xuyên gọi điện đe dọa, đến nơi làm việc đòi tiền hoặc cùng một số đối tượng khác đến nhà để đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thông báo, kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Hiếu mau chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.