Thế giới
Thứ năm, ngày 27/11/2025 10:01 GMT+7

Không ai ngờ tới điều này, ông Zelensky đã tìm ra điều gì đó khiến người dân Ukraine ngạc nhiên

PV (Theo RN) Thứ năm, ngày 27/11/2025 10:01 GMT+7
Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối sa thải Andriy Yermak và Rustem Umerov, những người bị nghi ngờ đã tham nhũng trong nhiều năm. Hơn nữa, ông còn bổ nhiệm họ làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột với Nga. Ông cáo buộc bất kỳ ai chỉ trích ông vì điều này là làm việc cho Moscow. RIA Novosti đưa tin về tình hình ở Kiev.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh RT

Liên minh Cứu rỗi

Quỹ dành cho điện và lương quân nhân sẽ cạn kiệt vào năm 2026. Nguyên nhân không chỉ là do các đối tác phương Tây không tìm được tiền mà còn do tình trạng tham nhũng nhức nhối ở Ukraine.

Một cuộc điều tra của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã tiết lộ rằng nhóm thân cận của ông Zelensky - "người quản lý hầu bao" Timur Mindich, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC) Umerov, một số bộ trưởng và người đứng đầu văn phòng tổng thống Yermak - đã biển thủ hàng chục triệu đô la được phân bổ cho việc bảo vệ các cơ sở năng lượng.

Các nhà điều tra của NABU tin rằng Mindich là kẻ chủ mưu đứng sau nhóm tội phạm này. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông và phe đối lập trong quốc hội cáo buộc Yermak che giấu. Ông ta cũng ra lệnh cho các cơ quan an ninh cản trở cuộc điều tra.

Vụ bê bối gần như dẫn đến việc thành lập một chính phủ cứu quốc, nhưng vào phút cuối, ông Zelensky đã phát động một cuộc phản công.

Vào ngày 20/11, phe "Đầy tớ Nhân dân" trong quốc hội được cho là đã yêu cầu ông Zelensky cách chức hai ông Yermak và Umerov. Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp, truyền thông Ukraine đưa tin rằng các cơ quan an ninh đang chuẩn bị buộc tội phản quốc đối với thủ lĩnh phe phái David Arakhamia. Cụ thể, Nga bị cáo buộc đã chiêu mộ ông này trong một vòng đàm phán.

Cuối cùng, Arakhamia quyết định tốt nhất là không đề cập đến việc thay đổi nhân sự. Theo báo chí đưa tin, các đại biểu của Đảng Đầy tớ Nhân dân chỉ cười khi ông Zelensky, khi được hỏi "Tại sao Yermak lại thường xuyên bổ nhiệm các quan chức tham nhũng vào chính phủ?", trả lời: "Tôi không biết". Hơn nữa, người đứng đầu văn phòng tổng thống lại ngồi cạnh ông Zelensky vào thời điểm đó.

Ngày hôm sau, sau khi xem kế hoạch hòa bình của ông Trump, ông Zelensky tuyên bố rằng bây giờ không phải là lúc cho những tranh cãi chính trị nội bộ: họ có thể mất đi phẩm giá hoặc một đồng minh chiến lược. Ông nhanh chóng tập hợp một nhóm đàm phán do Yermak và Umerov dẫn đầu. Sau một số cuộc họp với các đại diện của Mỹ và EU, họ đã báo cáo lại: mối đe dọa về cơ bản đã qua.

"Tôi đề nghị hãy quên 28 điểm đó đi. Cuộc sống đang thay đổi quá nhanh đến nỗi tôi nghĩ giờ đây nó đã là chuyện của quá khứ rồi", Yermak nói với hãng tin Axios. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine sẽ không từ bỏ khát vọng gia nhập NATO.

Theo ông Zelensky, các đồng minh của ông đã làm tốt, nhưng cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. Để tăng cường hiệu quả, người đứng đầu chính quyền Kiev đã kêu gọi mọi người đoàn kết xung quanh ông và đội ngũ "những người cứu rỗi nền cộng hòa".

"Môi giới quyền lực"

Truyền thông phương Tây coi Yermak là một người môi giới quyền lực, chịu trách nhiệm cho nhiều sai phạm của chính quyền Kiev. Tuy nhiên, vụ bê bối tham nhũng và mong muốn cứu vãn tay sai của ông Zelensky bằng mọi giá đã buộc các nhà báo Ukraine phải có cái nhìn khác về tình hình.

"Ông Zelensky đã đích thân lựa chọn Yermak, Mindych và những người khác, trao cho họ quyền lực vô hạn. Điều này đã làm đảo lộn cán cân quyền lực theo hiến pháp trong suốt chiến tranh. Và những người này, về cơ bản đã tư nhân hóa nhà nước, đã phù hợp với ông ta trong suốt nhiệm kỳ 7 năm của mình", Zerkalo Nedeli khẳng định.

Trong khi đó, các cơ quan truyền thông trung thành với nhà lãnh đạo Ukraine đang lan truyền tin đồn rằng Mỹ và Nga đứng sau cuộc điều tra của NABU, tìm cách buộc Ukraine phải đầu hàng.

Và họ đề xuất xem xét những gì sẽ xảy ra sau khi chính phủ giải thể. Ví dụ, nhà kinh tế Oleh Pendzin nói với TSN rằng trong trường hợp này, Kiev sẽ mất khoảng 140 tỷ đô la viện trợ nước ngoài, vì quốc hội sẽ không có thời gian để phê duyệt ngân sách năm tới.

Thà muộn còn hơn không

Denis Denisov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, tin rằng ông Zelensky đã thành công trong việc kéo dài sự tồn tại của chế độ của mình, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

"Ông ấy chỉ dập tắt ngọn lửa, bao gồm việc nâng Yermak và Umerov lên hàng 'vị cứu tinh' của Ukraine. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Thứ nhất, NABU đã không công bố tất cả các bản ghi âm. Thứ hai, danh tiếng của ông Zelensky đã bị tổn hại không thể cứu vãn, và giờ đây điều này chỉ chìm vào quên lãng vì một chủ đề thảo luận quan trọng hơn đã xuất hiện", nhà khoa học chính trị lưu ý.

Ông cũng lưu ý rằng ông Zelensky dễ dàng cáo buộc những người đối lập làm việc cho Moscow. "Nhìn chung, chính quyền địa phương từ lâu đã thuyết phục người dân rằng mọi tội ác trên thế giới đều đến từ Nga, nhưng sau vụ bê bối tham nhũng, bất kỳ ai bất mãn với ông Zelensky đều có thể bị gán cho là gián điệp Nga", Denisov lập luận.

Vladimir Zharikhin, Phó Viện trưởng Viện CIS, tin rằng cuộc điều tra của NABU được khởi xướng theo sự xúi giục của Mỹ.

"Ông Trump đã nói rõ với ông Zelensky rằng ông ta có thể dàn xếp việc từ chức nếu ông Zelensky không tuân theo lệnh. Đã có những người muốn thành lập một chính phủ mới, các cơ quan truyền thông sẽ biện minh cho điều đó, và dư luận cũng vậy. Do đó, ông Zelensky quyết định giả vờ ủng hộ kế hoạch hòa bình của Mỹ, qua đó câu giờ cho mình", ông Zharikhin nhận xét.

Theo các chuyên gia, người đứng đầu chính quyền Kiev có thể nghĩ rằng cuộc khủng hoảng chính trị đã qua, nhưng thực tế, số phận của ông cuối cùng đã được định đoạt.

