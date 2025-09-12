Dự án Đông Bắc Bằng Châu tại Gia Lai giảm vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng, gia hạn thêm 1 năm

Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng đô thị An Bình Định làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích hơn 10,3 ha tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây là phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo quyết định mới, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh xuống còn 441,4 tỷ đồng, bao gồm hơn 409 tỷ đồng chi phí thực hiện và hơn 32 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

So với tổng mức 700 tỷ đồng ban đầu, số vốn đã giảm gần 259 tỷ đồng. Nguyên nhân được phía chủ đầu tư lý giải do một phần diện tích nhà liên kế chuyển sang hình thức phân lô bán nền, để người dân tự xây dựng, thay vì chủ đầu tư xây toàn bộ.

Vị trí Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn trước đây (nay là phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Báo cáo ĐTM

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án được chia thành hai giai đoạn. Đến tháng 9/2025: Hoàn thành thủ tục đầu tư, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2026: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và đưa dự án vào khai thác.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, khẩn trương triển khai để dự án sớm hoàn thành. Trường hợp không đảm bảo tiến độ, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Dự án được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2021, với quy hoạch gồm: 278 căn nhà ở liên kế trên diện tích 2,6 ha; 0,6 ha nhà ở xã hội; 23 lô đất nhà thương mại trên diện tích 1 ha.

Phối cảnh dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu

Tuy nhiên, sau điều chỉnh vào tháng 7/2024, chỉ còn 76 lô đất (0,7 ha) do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh, chiếm 30,1% tổng quỹ đất; còn lại 202 lô đất (1,8 ha) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở, chiếm 69,9%.

Ban đầu, dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư Danabico và Công ty TNHH Five Star Kim Giang đăng ký thực hiện, với tổng vốn góp 210 tỷ đồng và phần còn lại huy động từ ngân hàng. Sau đó, đến tháng 11/2022, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng đô thị A-N Bình Định được công nhận là đơn vị chính thức kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ triển khai dự án.

Đến nay, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (tháng 3/2024), giao đất toàn bộ diện tích (tháng 11/2024) và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (tháng 5/2025). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để dự án tiếp tục bước vào giai đoạn triển khai xây dựng.