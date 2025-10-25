Khu dân cư nằm bên sông Sài Gòn ngập nặng, người dân trắng đêm tát nước

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nửa đêm 24/10, nước từ sông vẫn tràn qua bờ kè, len lỏi vào từng ngõ nhỏ khu vực Thanh Đa – Bình Quới, khiến nhiều đoạn đường ngập sâu 20–40cm. Cả khu phố chìm trong biển nước, tiếng máy bơm rì rì xen lẫn tiếng xô chậu vang lên không ngớt.

Anh Hoàng Quang Kha, ngụ phường Bình Quới, mệt mỏi cho biết: “Hai hôm nay nhà tôi chìm trong nước, đồ đạc, hàng hóa cái nào cũng ướt đẫm. Đêm qua tôi thức tới 4–5 giờ sáng để tát nước, hôm nay nước còn dâng cao hơn hôm qua.”

Người dân khu vực Thanh Đa - Bình Quới thức đêm vì nước ngập sâu. Ảnh: Q.D

Cách đó không xa, chị Lê Diệu Châu đã phải gửi con sang nhà người quen để tránh ngập: “Nhà cửa ướt hết, không thể dọn nổi. Chỉ mong triều cường sớm rút để còn dọn dẹp, ổn định lại sinh hoạt".

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân phòng và công an phường túc trực, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các điểm ngập sâu. Một số hộ dân tự dựng rào tạm bằng tấm tôn, gỗ hoặc bao cát để ngăn nước tràn vào nhà, trong khi trẻ nhỏ được phụ huynh bế qua chỗ khô do mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ té ngã.

Các hộ dân tận dụng tối đa thiết bị để tát, hút nước ra khỏi nhà. Ảnh: Q.D

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều 24/10, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,78m lúc 17h30, còn tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) 1,77m lúc 18h. Do gió đông bắc đẩy nước từ cửa sông vào sâu đất liền, mực nước thực tế có thể vượt ngưỡng dự báo, duy trì cao trong hai ngày tới rồi mới bắt đầu hạ nhanh.

Chiều cùng ngày, trên các tuyến đường thuộc phường Bình Quới và khu Thanh Đa, nhiều đoạn bị ngập gần nửa bánh xe, người dân phải dắt bộ hoặc lội nước qua khu vực ngập sâu. Một số hộ kinh doanh ven đường buộc phải đóng cửa sớm vì nước tràn vào tận hiên.

Nước ngập sâu, nhiều nơi ngập đến ngang đùi người lớn. Ảnh: Q.D

Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1h ngày 24/10 đến 1h ngày 25/10) ghi nhận tại một số trạm: Thủ Dầu Một 54,4mm, An Phú 50,8mm, Phạm Văn Cội 32,8mm, Sở Sao 28,8mm, Phước Hòa 28mm...

Dự báo từ 25–27/10, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 150mm. Giai đoạn 27–29/10, mưa vẫn duy trì với tổng lượng 60–150mm, sau đó giảm dần từ 30/10.

Người dân tìm đủ cách đưa nước ra ngoài trong đêm 24/10. Ảnh: Q.D

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Một số hình ảnh ghi nhận ngập khu vực Thanh Đa – Bình Quới tối 24/10

Những gia đình có trẻ em, người già vất vả vì ngập. Ảnh: Q.D

Nước từ sông Sài Gòn vượt qua kè chắn, tràn vào khu dân cư. Ảnh: Q.D

Nước ngập trong đêm gây ảnh hưởng sinh hoạt nhiều hộ dân. Ảnh: Q.D