Khu đô thị Ngọc Dương Riverside hút khách nhờ vị trí “vàng” giáp sông, gần biển

Nhiều tập đoàn hàng đầu đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng triển khai các dự án nhằm đón đầu cơ hội sông Cổ Cò được chính quyền địa phương "đánh thức" bởi các dự án cải tạo, thông dòng, quy hoạch phát triển du lịch…

Nhiều nhà đầu tư săn đất nền ven sông Cổ Cò

Sông Cổ Cò nối TP.Đà Nẵng với Hội An, Quảng Nam từ lâu được giới đầu tư đánh giá là con sông của giá trị lịch sử, có tiềm năng lớn để khai thác du lịch, triển khai dự án bất động sản. Con sông này từng là tuyến đường thủy nối liền phố cảng Hội An với tiền cảng Đà Nẵng trong những thế kỷ trước. Khơi thông dòng Cổ Cò sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng vào Hội An bằng đường thủy, tạo cơ hội phát triển các tour du lịch đường sông đi về trong ngày.

Vì lẽ đó, khi thông tin UBND Quảng Nam và UBND TP.Đà Nẵng triển khai các chương trình phối hợp khơi thông, nạo vét dòng sông Cổ Cò nối TP.Đà Nẵng với Hội An (Quảng Nam) với dự án mang tên "Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP.Hội An" có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng; quy hoạch thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò, lập thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò, thống nhất phương án khớp nối tuyến đường tàu điện kết nối từ Đà Nẵng đến Hội An phục vụ du lịch, thương mại-dịch vụ…

Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Ngọc Dương bên sông Cổ Cò.

Đón đầu cơ hội này, nhiều tập đoàn bất động sản hàng đầu triển khai các dự án bất động sản quy hoạch hiện đại, pháp lý đầy đủ, gắn với mức giá hợp lý đã tạo sóng thị trường khu vực này. Cuối tháng 9 - 2020, Chủ đầu tư Dự án Ngọc Dương Riverside là Công ty Đất Quảng đã tổ chức lễ kí kết hợp tác với S-Germi và Bình An Phúc để phát triển Phân khu Quảng trường Coco Infinity và giới thiệu, phân phối dự án ra thị trường.

Lễ ký kết phát triển dự án Ngọc Dương Riverside.

Dự án Ngọc Dương Riverside sở hữu vị trí đắt địa ngay cửa ngõ phía Nam Đà Nẵng, với địa thế một bên giáp sông và một bên giáp biển Đà Nẵng – Hội An. Dự án này còn nằm ngay bên cạnh đường quốc lộ chạy dọc theo biển Mỹ Khê – Đà Nẵng và giáp với sông du lịch Cổ Cò nổi tiếng. Vì thế, dự án này đã tạo nên sức hút lớn với các nhà đầu tư ở Đà Nẵng và các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội quan tâm, tìm hiểu, đặt mua các nền đất có vị trí đẹp. Lựa chọn dự án này, nhà đầu tư mong được hưởng giá trị về không gian sinh thái ven sông, sinh thái biển, giá trị khai thác du lịch, giá trị lợi nhuận cao khi các dự án hạ tầng, du lịch hoàn thành.

Ngọc Dương Riverside thu hút nhà đầu tư nhờ mức giá hợp lý, pháp lý đầy đủ

Bên cạnh sở hữu vị trí vàng giáp sông, gần biển, Ngọc Dương Riverside tạo được sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư ở khía cạnh pháp lý đầy đủ, quy hoạch hiện đại gắn với hạ tầng đã hoàn chỉnh, có bến du thuyền.

Phối cảnh bến du thuyền sông Cổ Cò tại dự án.

Theo đơn vị phát triển dự án, Ngọc Dương Riverside là dự án hiếm hoi tại KĐT mới Điện Nam - Điện Ngọc được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với phần diện tích mở rộng của dự án, chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện hạ tầng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Công ty kiến tạo lợi ích, giá trị bền vững gắn với không gian sinh thái ven sông, kết nối đường thủy, đường bộ đến các điểm du lịch bậc nhất ở Quảng Nam - Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Văn Nguyên, ngụ ở quận 10, TP.HCM, quê ở Đà Nẵng, người vừa đặt mua sản phẩm tại dự án Ngọc Dương Riverside chia sẻ: Tôi đã đặt mua lô diện tích 255m2 của dự án vì có nhiều giá trị lẫn tiềm năng nhờ vị trí ven sông, không gian sinh thái trong lành, tuyến giao thông bộ và thủy đều có thể về TP.Đà Nẵng và đi phố cổ Hội An dễ dàng và thuận lợi. Các trường đại học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại…trong khu vực đến dự án chỉ khoảng 1,5km. Đặc biệt dự án đã được cấp sổ đỏ, có pháp lý đầy đủ và hạ tầng hoàn chỉnh.

Phối cảnh dự án bên sông Cổ Cò.

Một điểm đặc biệt nữa được anh Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ đó là dự án có mức giá và tiến độ thanh toán hợp lý, các nền đã có sổ đỏ. Mức giá chỉ từ 20,5 đến 22,5 triệu đồng/m2, được chiết khấu cao, chỉ cần đóng 300 triệu đồng là được ký hợp đồng mua bán. Thuận lợi ở hình thức thanh toán và mức chiết khấu đã tạo thêm cơ hội giúp tôi sở hữu một chốn an cư sẽ giúp khách hàng tận hưởng được không gian sông nước và biển, mang lại nhiều giá trị văn hóa, giá trị sống, cơ hội đầu tư trong tương lai.