Kim Soo Hyun liệu có lội ngược dòng như Kim Seon Ho?

Kim Seon Ho và Kim Soo Hyun. Ảnh: Nhà sản xuất phim Những ngày qua, Kim Soo Hyun và công ty liên tục có các biện pháp pháp lý đối với kênh Garosero và gia đình Kim Sae Ron vì phát tán hình ảnh nhạy cảm của nam diễn viên.



Cùng lúc, kênh Garosero đã ngừng tung những hình ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun, chỉ đưa ra các cáo buộc một chiều và không có bằng chứng xác thực.

Vì vậy, dư luận đặt nghi vấn về mức độ chính xác của các thông tin do kênh Garosero công bố.

Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên. Trong khi đó, vụ tranh chấp khoản tiền 700 triệu won không liên quan đến Kim Soo Hyun.

Công ty quản lý của Kim Soo Hyun đặt nghi vấn về người tự nhận là dì của Kim Sae Ron trong các chương trình của kênh Garosero. Họ tiếp tục kiện người điều hành của Garosero về tội đe dọa theo Luật hình sự.

Thái độ của khán giả xoay chiều khi Kim Soo Hyun từng bước làm rõ các nghi vấn trong ồn ào đời tư, còn phía gia đình Kim Sae Ron không thể phản bác chặt chẽ.

Đặc biệt, khi thời điểm Kim Soo Hyun chia tay cố diễn viên được cho là khoảng năm 2020 đến 2021, khán giả cho rằng những biến cố Kim Sae Ron gặp phải sau đó không liên quan trực tiếp đến Kim Soo Hyun.

Có ý kiến cho rằng nếu Kim Soo Hyun được minh oan, anh hoàn toàn có thể hoạt động trở lại, như trường hợp của diễn viên Kim Seon Ho.

Kim Seon Ho hiện đóng vai khách mời trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines). Sự góp mặt của Kim Seon Ho được khán giả quốc tế ủng hộ, vì nam diễn viên từng gây ấn tượng với bộ phim chữa lành "Hometown Cha-cha-cha" (2021).

Kim Soo Hyun được dự đoán có thể tái xuất nếu làm rõ ồn ào đời tư. Ảnh: Nhà sản xuất

Năm 2021, Kim Seon Ho bị tẩy chay, cắt sóng, phải tạm ngừng hoạt động vì cáo buộc ép bạn gái cũ phá thai. Đến tháng 10 cùng năm, Dispatch khẳng định Kim Seon Ho không ép bạn gái phá thai, anh và bạn gái chủ động chia tay vì nam diễn viên phát hiện cô không chung thủy.

Nhờ được minh oan, Kim Seon Ho bắt đầu được mời đóng phim trở lại, lượt theo dõi trên tài khoản Instagram tăng, đồng nghiệp ủng hộ.

Dù vẫn có một số ý kiến phản đối Kim Seon Ho hoạt động vì có lùm xùm, nhưng anh vẫn có nhiều cơ hội để xây dựng lại sự nghiệp, nhất là với bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Seon Ho là diễn viên hiếm hoi ở showbiz Hàn có thể trở lại hoạt động sau 1 scandal chấn động, dậy sóng dư luận.

Với trường hợp của Kim Soo Hyun, cơ hội "làm lại từ đầu" đang gần hơn bao giờ hết với dự án "Knock-Off" có kinh phí đầu tư khoảng 60 tỉ won.

Nếu xử lý tốt các luồng tin bất lợi, Kim Soo Hyun có thể đảo ngược thế cờ với tác phẩm kinh phí khủng đóng cùng Jo Bo Ah. Hiện tại, nhà sản xuất tạm thời chưa có lịch trình công bố và ra mắt phim.