Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 10:30 GMT+7

Kinh hãi với hình ảnh X-quang "sáng trắng" nang sán dây lợn khắp cơ thể

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 11/10/2025 10:30 GMT+7
Hình ảnh X-quang chi chít các nốt cản quang ở mô não và dưới da vùng ngực, bụng của bệnh nhân cho thấy nang sán lợn chạy khắp cơ thể bệnh nhân.
Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, khoa Hồi sức truyền nhiễm – Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm của bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán dây lợn nặng nề.

Người bệnh là nữ, sinh năm 1948 được chẩn đoán theo dõi nhiễm ấu trùng sán dây lợn. Người bệnh được chuyển lên từ tuyến trước vì rối loạn ý thức đe dọa suy hô hấp, hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não và X-quang ngực cho thấy rất nhiều nốt cản quang trong nhu mô não và dưới da vùng ngực-bụng.

Một vài u cục với kích thước tương ứng có thể sờ thấy dưới da vùng ngực và cánh tay của người bệnh.

Hình ảnh X-quang chi chít các nốt cản quang ở mô não bệnh nhân - nang sán dây bị vôi hóa tồn tại trong não. Ảnh BVCC

Mặc dù xét nghiệm kháng thể IgM với sán dây lợn âm tính, các tổn thương trên X-quang gợi ý người bệnh trước đây bị nhiễm ấu trùng sán dây lợn, sau đó các nang sán trở nên vôi hóa và tồn tại lâu dài trong tổ chức.

Người bệnh được điều trị theo phác đồ bệnh chính, đáp ứng và ra viện tiếp tục điều trị theo tuyến.

Theo bác sĩ Nguyễn Sỹ Thấu, khoa Hồi sức Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân đội 108, sán dây lợn (tên khoa học là Taenia solium) là một loại kí sinh trùng gây bệnh ở người, tuy nhiên được gọi tên theo vật chủ trung gian là lợn.

Sán trưởng thành kí sinh trong ruột của người (có thể tồn tại nhiều năm, dài 2-7 mét, bao gồm đến 1000 đốt sán nối liền vào nhau), đào thải trứng hoặc đốt sán qua phân.

Trứng sán có thể tồn tại vài tháng ngoài môi trường, nếu bị lợn nuốt vào sẽ phát triển trong ruột non, sau đó xâm nhập vào thành ruột, rồi vào máu đi đến cơ, tạo thành các nang mà thường được gọi là các hạt gạo có thể quan sát được bằng mắt thường trong thịt lợn bị nhiễm sán.

Hình ảnh X.quang cho thấy nang sán dây dưới da thành ngực-bụng và chi trên của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Người bị nhiễm sán lợn do ăn phải nang sán trong thịt lợn gạo không nấu chín hoặc trứng sán có trong rau sống. Ở người, ngoài vị trí cơ, nang sán có thể được hình thành tại các vị trí nguy hiểm như não, mắt, và có thể gây ra các triệu chứng tại cơ quan này như động kinh, rối loạn tâm thần – vận động, đau đầu, đau mắt, giảm thị lực, …

Nang sán dây lợn có thể tự thoái hóa hoặc bị vôi hóa, tạo nên nhiều hình ảnh cản quang phát hiện được trên phim X-quang như trường hợp bệnh nhân trên.

Bác sĩ Thấu khuyến cáo, để phòng ngừa nhiễm sán dây lợn, người dân cần ăn chín, uống chín, vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn. Ấu trùng sán lợn sẽ chết khi bị đun sôi trong 2 phút.

Những người có yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh, khi có triệu chứng nghi ngờ nên được thăm khám sớm. Người có sán trưởng thành trong ruột (chẩn đoán qua soi phân) phải được điều trị, quản lý chất thải để phòng ngừa lây nhiễm.

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
Trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không được theo học và cũng không thể học nguyện vọng 2 dù thừa điểm, Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đang vô cùng hoang mang.

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

Từ ngày 1/1/2026, đề xuất tăng mức tiền trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

Bộ Y tế thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Bộ Y tế thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng

Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi
Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi

Làm thủ tục nhập viện khoa sản để sinh con, 1 ngày sau sản phụ rời khỏi bệnh viện để lại bé trai cân nặng 2,2kg.

Đường sắt bị 'xé toang', các lực lượng thức 'trắng đêm' đắp nền
Đường sắt bị "xé toang", các lực lượng thức "trắng đêm" đắp nền

Các lực lượng của ngành đường sắt đã thức trắng đêm khẩn trương gia cố, chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền, ngăn dòng chảy và sớm khôi phục chạy tàu.

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết
Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết

Tài xế xe tải trong lúc vào thùng để kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không nhìn thấy, nên đã đổ đá đè chết.

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN
Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN

Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN; M.U theo đuổi Jobe Bellingham; Juventus lên kế hoạch chiêu mộ Mike Maignan miễn phí; Real Madrid đưa 3 trung vệ vào tầm ngắm; Vinicius bị MC gợi cảm đối xử phũ phàng.

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

TP.HCM phát động phong trào "Bình dân học vụ số" nhắm đến mục tiêu từ người lớn tuổi đến người trẻ đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số

Học giả Mỹ: Châu Âu đang 'tự hủy' khi lựa chọn chuẩn bị chiến tranh
Học giả Mỹ: Châu Âu đang 'tự hủy' khi lựa chọn chuẩn bị chiến tranh

Doug Bandow - học giả của Viện Nghiên cứu Cato, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan, vừa có bài viết với tựa đề "NATO đang điên rồ" trên tạp chí Mỹ The American Conservative, trong đó ông cảnh báo NATO tránh bị kéo vào cuộc chiến với Nga mà họ không thể thắng.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phố Kim Hoa
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phố Kim Hoa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại ngõ 180 phố Kim Hoa để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả và yêu cầu hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Công an tỉnh An Giang bắt người đàn ông vi phạm quy định về IUU
Công an tỉnh An Giang bắt người đàn ông vi phạm quy định về IUU

Sáng 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Giang Chí Hùng (SN 1982, địa chỉ: 115 Nguyễn Thị Định, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh
Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa, sau đó sẽ lan ra các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong
Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong

Tài xế ô tô con chở đoàn công tác của Bộ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi va chạm với xe đầu kéo ở tỉnh Quảng Trị vừa tử vong. Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 1 tài xế bị khởi tố.

Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online'
Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online".

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lâm Đồng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM
Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ của TP. HCM, ngôi nhà 6 tầng “ngõ nhỏ - nhà mở” được xây trên khu đất chỉ 94 m2 nhưng tạo cảm giác. rộng thoáng nhờ kiến trúc bê tông thô mộc, vát chéo theo thế đất, kết nối liền mạch không gian sống, làm việc và cộng đồng xung quanh.

Cuối năm 2025 thắng lớn: 4 con giáp bứt phá ngoạn mục, có tiền bạc, được quan tâm, luôn may mắn, không âu lo
Cuối năm 2025 thắng lớn: 4 con giáp bứt phá ngoạn mục, có tiền bạc, được quan tâm, luôn may mắn, không âu lo

4 con giáp với sự tỉ mỉ và chăm chỉ của mình, mang về cho họ những khoản tiền thưởng và thăng chức hậu hĩnh trong cuối năm 2025.

Hưng Yên: Hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên được duyệt vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng
Hưng Yên: Hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên được duyệt vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố hai dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện pháp lý để được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Khánh Hòa sắp có khu đô thị mới gần 4.900 tỷ đồng
Khánh Hòa sắp có khu đô thị mới gần 4.900 tỷ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Diên Thạnh, quy mô hơn 139 ha với tổng vốn đầu tư 4.878 tỷ đồng.

Bệnh viện René Robin - “Trái tim y tế” đầu tiên của Việt Nam ở Bạch Mai
Bệnh viện René Robin - “Trái tim y tế” đầu tiên của Việt Nam ở Bạch Mai

Giữa thập niên 1920, người Pháp đã khởi dựng một công trình mang tầm nhìn vượt thời đại – Bệnh viện René Robin. Dưới bàn tay quy hoạch của kiến trúc sư Ernest Hébrard và các cộng sự, nơi đây được ví như “trái tim y tế” đầu tiên của Việt Nam, kết hợp tinh thần kiến trúc thuộc địa kiểu Pháp với triết lý “không gian, khí trời và ánh sáng”, mở đầu cho kỷ nguyên y học hiện đại giữa lòng Bạch Mai.

Tòa thành cổ xưa này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng từ thế kỷ thứ mấy?
Tòa thành cổ xưa này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy xây dựng từ thế kỷ thứ mấy?

Di tích Trường Lũy Bình Định nằm ở địa phận TX Hoài Nhơn và huyện An Lão, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai sau sáp nhập) là di tích có kiến trúc độc đáo, giàu ý nghĩa về lịch sử, văn hóa. Năm 1818, dưới triều vua Gia Long, Tả quân Lê Văn Duyệt khởi công xây dựng Trường Lũy, kéo dài từ huyện Hà Đông (tỉnh Quảng Nam) đến huyện An Lão (tỉnh Bình Định), với tổng chiều dài 177 dặm...

Hình ảnh hiện trường vụ cháy nhà ở ngõ 180 Kim Hoa, Hà Nội , làm 5 người tử vong thương tâm
Hình ảnh hiện trường vụ cháy nhà ở ngõ 180 Kim Hoa, Hà Nội , làm 5 người tử vong thương tâm

Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra hồi 5 giờ 36 phút, ngày 11/10/2025, tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, khiến 5 người tử vong thương tâm.

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM sẽ hóa trang xử lý người vi phạm nồng độ cồn, ma túy
Lực lượng CSGT Công an TP.HCM sẽ hóa trang xử lý người vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, lực lượng CSGT sẽ kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy.

Bộ Y tế khuyến cáo 'nóng' người dân cảnh giác nguy cơ dịch, bệnh sau bão lũ
Bộ Y tế khuyến cáo "nóng" người dân cảnh giác nguy cơ dịch, bệnh sau bão lũ

Trong và sau mưa bão, lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, nhất là các bệnh ngoài da do tiếp xúc với nước bẩn, bùng phát thành dịch và lây lan tại cộng đồng.

Công an Hải Phòng cứu sống người phụ nữ dùng dao tem tự gây thương tích và ra cầu định tự tử vì mâu thuẫn tình cảm
Công an Hải Phòng cứu sống người phụ nữ dùng dao tem tự gây thương tích và ra cầu định tự tử vì mâu thuẫn tình cảm

Công an xã Tiên Lãng (Hải Phòng) đã kịp thời cứu chị N.T.T do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã dùng dao tem tự gây thương tích nhiều nhát vào tay rồi bỏ đi ra cầu Chàm với ý định tự tử.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Nước rút, các phương tiện lưu thông bình thường
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Nước rút, các phương tiện lưu thông bình thường

Sáng ngày 11/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, các phương tiện đã có thể di chuyển chậm trên tuyến đường này.

Agribank hành động 'thần tốc' hỗ trợ khách hàng vùng thiên tai: Giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay
Agribank hành động "thần tốc" hỗ trợ khách hàng vùng thiên tai: Giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão, giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/10: Giảm sốc sau tuyên bố áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc của Tổng thống Trump
Thị trường tài sản số hôm nay 11/10: Giảm sốc sau tuyên bố áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc của Tổng thống Trump

Thị trường tài sản số hôm nay 11/10: Đồng loạt giảm sốc sau thông tin Mỹ áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, kéo theo làn sóng thanh lý hơn 9,5 tỷ USD trên toàn thị trường crypto chỉ trong 24 giờ.

Hậu vệ Becamex TP.HCM: Cao 1m75, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ vì vợ đẹp, con ngoan
Hậu vệ Becamex TP.HCM: Cao 1m75, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ vì vợ đẹp, con ngoan

Tuy sự nghiệp không thực sự thành công nhưng hậu vệ Trần Hoàng Hưng vẫn khiến các đồng nghiệp phải ngưỡng mộ vì sở hữu vợ đẹp, con ngoan.

Hiểu fan Em Xinh “Say Hi” hết cỡ, TPBank “ghi điểm” tuyệt đối
Hiểu fan Em Xinh “Say Hi” hết cỡ, TPBank “ghi điểm” tuyệt đối

Nhờ nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng trẻ và người hâm mộ của chương trình Em Xinh “Say Hi”, TPBank dẫn đầu ngành ngân hàng về chỉ số cảm xúc tích cực trong các thảo luận trên mạng xã hội. Sau hai đêm concert bùng nổ cả về âm nhạc, thời trang và thảo luận, TPBank thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu những trải nghiệm số đỉnh.

Ông Trump: Mọi người đều mệt mỏi vì chiến tranh, hòa bình sẽ đến với Trung Đông
Ông Trump: Mọi người đều mệt mỏi vì chiến tranh, hòa bình sẽ đến với Trung Đông

Trong phát biểu gây chú ý hôm thứ Sáu 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói kế hoạch hòa bình Gaza sẽ trụ vững vì “mọi người đều đã mệt mỏi vì chiến tranh”. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực cùng lúc Israel bắt đầu rút quân và Hamas đồng ý thả tù binh.

Cháy nhà trong ngõ Kim Hoa, Hà Nội, 5 người trong gia đình tử vong thương tâm
Cháy nhà trong ngõ Kim Hoa, Hà Nội, 5 người trong gia đình tử vong thương tâm

Rạng sáng 11/10, ngôi nhà 4 tầng một tum nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa (Hà Nội) bốc cháy dữ dội, khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng do không kịp thoát ra ngoài.

