Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn một năm bị co giật nửa mặt

Những cơn co giật “đánh cắp” sự tự tin trên khuôn mặt

“Có nhiều ngày tôi soi gương mà muốn tránh chính mình”, anh Nguyễn Hữu L. (42 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ khi nhớ lại quãng thời gian hơn một năm sống chung với những cơn co giật nửa mặt phải. Tình trạng này khiến anh mất ngủ, căng thẳng kéo dài và dần né tránh giao tiếp vì mặc cảm.

Sau thời gian điều trị nội khoa và châm cứu tại nhiều bệnh viện nhưng tình trạng không cải thiện, anh đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ khám. Kết quả chụp MRI xác định nguyên nhân gây co giật mặt do mạch máu chèn ép vào dây thần kinh số VII.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) đang tiến hành giải ép vi mạch cho bệnh nhân.

Đánh giá mức độ phức tạp của ca bệnh, các bác sĩ Vinmec Cần Thơ đã tiến hành hội chẩn liên viện và quyết định chuyển anh đến Bệnh viện Vinmec Central Park - một trong những trung tâm phẫu thuật vi phẫu thần kinh hàng đầu cả nước. Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi TS.BS Trần Hoàng Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Vinmec Central Park, chuyên gia đã xử trí thành công hơn 700 ca giải ép vi mạch.

Theo TS.BS Trần Hoàng Ngọc Anh: “Đây là bệnh lý tiến triển, không tự khỏi và có thể nặng lên theo thời gian. Thuốc chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, muốn giải quyết triệt để cần phẫu thuật giải ép vi mạch”.

Từ kỹ thuật kinh điển đến bước tiến mới nhờ radar điện sinh lý “dẫn đường”

Phẫu thuật giải ép vi mạch là kỹ thuật đòi hỏi phẫu thuật viên thần kinh có trình độ vi phẫu cao, cùng sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại như kính vi phẫu độ phân giải lớn và công nghệ hệ thống theo dõi điện sinh lý đa kênh nhằm bảo tồn dây thần kinh. Việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ này giúp ca phẫu thuật đạt độ an toàn và hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, không phải trung tâm phẫu thuật thần kinh nào cũng được đầu tư đầy đủ hệ thống hiện đại như vậy.

Với trường hợp của anh L., để tiếp cận vùng chèn ép, ekip vi phẫu phải mở một cửa sổ nhỏ xương sọ vùng chẩm phải - khu vực hẹp và sát các cấu trúc quan trọng. “Một thao tác sai lệch vài milimet có thể gây ảnh hưởng tới thính lực, vận động mặt và nhiều chức năng sống còn khác của người bệnh”, bác sĩ Ngọc Anh cho biết.

Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân sau ca bệnh thành công.

Để gia tăng mức độ an toàn và tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, ekip bác sĩ đã kết hợp giải ép vi mạch với phương pháp theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ.

Bác sĩ Ngọc Anh giải thích: “Điện sinh lý hoạt động như radar ‘dẫn đường’ kiểm soát hoàn toàn hệ thống thần kinh trung ương và ngoại biên trong suốt cuộc mổ. Nó cảnh báo ngay nếu thao tác của phẫu thuật viên gây nguy cơ tổn thương thần kinh và cũng xác nhận khi chúng tôi đã tác động đúng vị trí chèn ép”.

Trong ca mổ của anh L., sau khi tách được một vị trí, sóng điện thần kinh báo vẫn còn điểm bị chèn ép. Cảnh báo này giúp bác sĩ tiếp tục tìm kiếm vị trí thứ hai. Khi giải ép vị trí còn lại, sóng thần kinh cũng biến mất hoàn toàn, đó là tín hiệu thông báo nguyên nhân gây bệnh đã được xử lý triệt để.

Nhờ áp dụng các phương tiện và công nghệ chuyên sâu, ca mổ diễn ra an toàn tuyệt đối. Khi tỉnh lại, bệnh nhân hết hoàn toàn các cơn co giật, khuôn mặt méo mó nay trở lại cân đối và tự nhiên như trước. Các ngày sau đó, anh phục hồi tốt, tỉnh táo và bác sĩ không ghi nhận bất kỳ biến chứng nào.

Để làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này, đội ngũ Vinmec đã được đào tạo bài bản tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) - một trong những trung tâm hàng đầu châu Á về vi phẫu thần kinh. Nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc và quá trình chuyển giao trực tiếp, Vinmec trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng theo dõi điện sinh lý thần kinh trong phẫu thuật sọ não - cột sống tại Việt Nam.

Chỉ trong 3 năm triển khai, các bác sĩ đã xử trí thành công hơn 100 ca phẫu thuật giải ép vi mạch có sử dụng theo dõi điện sinh lý thần kinh, đưa Trung tâm Thần kinh tại Vinmec Central Park trở thành một trong những cơ sở có số lượng ca thực hiện nhiều và hiệu quả hàng đầu cả nước.

Để được tư vấn, thăm khám với TS.BS Trần Hoàng Ngọc Anh, vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.