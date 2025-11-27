Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn một năm bị co giật nửa mặt

Hành trình “Gieo mầm tri thức” đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh
Trong khuôn khổ Chương trình trao học bổng Gieo mầm tri thức, sáng ngày 26/11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi của xã Hậu Nghĩa và xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận tài trợ với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.