Ký ức người lính Cụ Hồ: 50 năm nhìn lại trong niềm tự hào và nỗi nhớ

Hà Nội cuối tháng Tư rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Khắp các con phố, những dải cờ thiêng liêng như nhắc nhở mỗi người dân về thời khắc lịch sử của dân tộc – Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tròn 50 năm non sông liền một dải, bản hùng ca năm xưa vẫn âm vang trong tim hàng triệu người Việt.

Giữa niềm vui rộn ràng ấy, những người lính Cụ Hồ năm nào cùng nhau ngồi ôn lại ký ức một thời “Máu và Hoa”.

Ông Nhàn xúc động khi lần giở lại những ký ức của mình về những tháng ngày ngập tràn khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chúng tôi gặp ông Khổng Minh Nhàn (SN 1954, ở TP. Thái Bình) và ông Đào Trường Điệp (SN 1954, trú tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) - hai người lính từng vào sinh ra tử trên các chiến trường khốc liệt. Ở tuổi xế chiều, họ vẫn kiên cường chiến đấu với di chứng chiến tranh để lại cùng những căn bệnh ác tính. Dấu vết của chiến tranh là cơ thể chằng chịt những vết sẹo lồi, những cơn đau trong những ngày trái gió, trở trời khi nhiễm chất độc da cam lên tới 73%. Nhưng trong ánh mắt họ, vẫn rực sáng tinh thần người lính năm xưa.

Ông Nhàn lần giở lại những ký ức của mình về những tháng ngày ngập tràn khói lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc. Lớn lên giữa những ngày tháng đất nước bom đạn rơi, ông mang trong mình tinh thần của thanh niên xung phong ra mặt trận, tự nguyện nhập ngũ vào tháng 5/1972. Ngày đó, ông Nhàn là Đại đội trưởng đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 với nhiệm vụ tập kích tiêu diệt địch tại Chiến trường Đông Nam Bộ.



Ông Nhàn chia sẻ về những ký ức của một thời hoa lửa cách đây hơn 50 năm lịch sử.

“Khó nói lắm, cảm giác được cầm chắc cây súng trên tay, xông pha ra mặt trận nó tuyệt lắm. Lúc đó, tôi và các đồng đội không biết sợ là gì, đánh nhau ở Chương Thành rồi lại vào sân bay Biên Hòa, tiến thẳng về Sài Gòn, cả đội cứ băng băng qua rừng, qua suối hết ngày này qua ngày khác như thế” - ông Nhàn kể, ánh mắt vẫn rạng ngời khi nhớ về một thời khói lửa.



Trong một lần giao chiến với địch, ông Nhàn bị thương nặng ở tay, phải nhờ đồng đội băng bó, chữa trị. Sau khi tay tạm thời ổn định, ông xin tiếp tục quay lại chiến trường bom đạn. Dẫn đầu đại đội, ông Nhàn cùng anh em băng qua những rừng tràm um tùm. Những cây tràm cao không nhìn thấy mặt trời như che chở cho ông và đồng đội làm thông tin liên lạc có thể né pháo nổ, bom rơi.



Những giọt nước mắt đã rơi khi mọi người tại Phiên Chợ Trái Tim lắng nghe những câu chuyện của ông Nhàn về cuộc chiến tranh vệ quốc.

Là chiến sĩ từng tham gia 4 chiến dịch từ Đà Nẵng, Huế, Tây Nguyên, Sài Gòn, ông Đào Trường Điệp (thương binh hạng 4/4) đã cùng đồng đội quyết tử vì non sông Tổ quốc. Với ông Điệp, ký ức về những năm tháng sặc mùi thuốc súng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.

Nhập ngũ từ năm 1971, ông Điệp mang trong mình tâm thế của người lính xung phong ra mặt trận. Ông trân trọng từng khoảnh khắc được sống trong quân ngũ, chiến đấu giành độc lập dân tộc.



“Đêm 17/6/1973, tôi bị địch phục kích và bị 2 phát đạn bắn trúng người. Lúc đó, tôi chỉ biết mình bị chảy máu rất nhiều, đồng đội của tôi có người còn bị nặng hơn” - ông Điệp nhớ lại.

Nhớ lại những kỷ niệm xưa, ông Điệp ánh mắt vẫn rực sáng như ngày nào.



Sống trong những ngày tháng bom rơi lửa đạn, giờ đây, khi nhìn lại, những người lính Cụ Hồ không cầm nổi nước mắt.

“Tôi may mắn, rất may mắn vì còn được sống, được hưởng hòa bình, nhưng đồng đội của tôi thì không được như thế. Họ ngã xuống, vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ngày đó, anh em chúng tôi, đồng đội của tôi đào một cái hố to giữa đường nhựa, chui xuống đó để tránh bom nhưng vẫn không né được. Các anh có người nằm xuống, có người bị thương nặng, đau đớn vô cùng” - ông Nhàn tâm sự.



Với những người lính tham gia chiến trường, cái chết với họ không hề đáng sợ. Họ chỉ sợ khi họ ngã xuống, đất nước chưa được trọn niềm vui, gia đình chưa kịp vang tiếng cười. Với họ, điều quan trọng nhất là giành được độc lập dân tộc. “Đã ra chiến trường thì xác định sống còn, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Đồng đội chúng tôi đã nằm xuống, những người ở lại như chúng tôi nhất định phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc” - ông Điệp nói.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phiên Chợ Trái Tim đã dành những phần quà trao tặng đến những bệnh nhân, người thân là thương binh và có gia đình là thương binh, liệt sĩ (trong đó có ông Nhàn và ông Điệp).

Ngày đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, ai ai cũng hân hoan, vui sướng. Giờ đây, dẫu thương tích chiến tranh vẫn còn đeo bám nhưng ông Nhàn, ông Điệp và hàng ngàn người lính khác vẫn luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời đã cho họ được sống để có ngày trở về. Hơn ai hết, họ thấu hiểu giá trị của hòa bình được xây dựng từ chính xương máu của đồng đội và một phần máu thịt cơ thể mình.

“Cuộc sống yên bình, không bom đạn cũng không còn nghe tiếng pháo nổ, được nhìn lớp trẻ học tập, phát triển khiến tôi thấy những cống hiến năm xưa là hoàn toàn xứng đáng” - Ông Điệp tiếp lời.



Giờ đây, khi đã được sống trọn 50 năm hòa bình của đất nước, người lính Cụ Hồ năm xưa lại càng xao xuyến nhớ về một thời oai hùng. Ánh mắt hướng nhìn bầu trời rực sáng, ông Nhàn đầy tự hào nói: “Việt Nam ta đẹp lắm, Tổ quốc ta đẹp lắm. Lớp thanh niên bây giờ thông minh, sáng tạo, học giỏi lắm, tôi mong rằng thế hệ trẻ sẽ nỗ lực để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như lời Bác Hồ dạy”.



Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Dự án Thiện nguyện "Phiên Chợ Trái Tim" đã trở thành nhịp cầu yêu thương, lan tỏa tinh thần tri ân sâu sắc tới thế hệ đi trước. Những phần quà được trao tận tay các thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là lời cảm ơn chân thành từ thế hệ hôm nay gửi đến những anh hùng áo vải đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với thông điệp kết nối yêu thương, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết, "Phiên Chợ Trái Tim" vẫn miệt mài hành trình sẻ chia, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được nhân lên trong từng nhịp sống thường ngày.