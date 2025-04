Lại thêm sữa Nutri Brain IQ "thổi phồng” công dụng chữa bệnh tự kỷ: Bộ Y tế chỉ đạo gấp

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước đó, các phương tiện truyền thông đã phản ánh về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ có dấu hiệu "thổi phồng" công dụng thành "thần dược chữa bệnh tự kỷ". Điều này vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Nutri Brain IQ còn được quảng cáo sản xuất tại Nhật Bản và có công dụng như thuốc chữa bệnh “rối loạn phổ tử kỷ”. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Trước đó, trên phương tiện truyền thông phản ánh Nutri Brain IQ “thổi phồng” công dụng thành “thần dược chữa bệnh tự kỷ", đã và đang lấy đi “cơ hội vàng” để chữa bệnh của nhiều trẻ tự kỷ.

Chủ nhãn sữa Nutri Brain IQ còn tự quảng cáo rằng sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản và có công dụng như "thuốc chữa bệnh rối loạn phổ tử kỷ” thông qua bài phỏng vấn độc quyền với “giáo sư trí não danh tiếng hàng đầu Nhật Bản".

Sữa Nutri Brain IQ được quảng cáo rầm rộ trên mạng. Ảnh: Công ty công bố

Tại bản tự công bố sản phẩm của công ty này, sữa Nutri Brain IQ thực chất chỉ là thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ chứ không phải là sữa "chữa tự kỷ" như nhân viên đã quảng cáo. Sản phẩm do Công ty TNHH tổ hợp Thương mại và Đầu tư quốc tế Hoàng Gia có địa chỉ số nhà 27, đường 3.9/1 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, phân phối.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm liên quan đến tình trạng người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật.

Cục An toàn thực phẩm cho hay thời gian qua đã nhận được phản ánh của báo chí về người nổi tiếng vi phạm quảng cáo, trong đó có quảng cáo sữa của biên tập viên Quang Minh và Vân Hugo,… trước đó sản phẩm đã từng bị phạt do vi phạm về quảng cáo.

Ngoài ra cục còn nhận được phản ánh về quảng cáo của NSƯT, đại tá Phạm Cường, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - tham gia quảng cáo thuốc trị xương khớp.

Theo Cục An toàn thực phẩm, một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. Đặc biệt quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm.

Để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh, ngăn ngừa kịp thời việc quảng cáo quá tác dụng của sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội.

Đồng thời, xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm đã được phản ánh, thông báo kết quả để Cục An toàn thực phẩm tổng hợp.

Nhân Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường công tác hậu kiểm.



Cụ thể, cục yêu cầu tăng cường hậu kiểm đối với các nhóm thực phẩm thuộc diện tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm tại địa phương. Trong đó, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao và gần đây phát hiện vi phạm, những sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của đối tượng nhạy cảm trong xã hội như người già, trẻ em...



Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kiểm tra về hồ sơ công bố, hồ sơ quảng cáo… phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.