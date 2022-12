Lạm phát ở Nga tiếp tục giảm

Đồng ruble của Nga. Ảnh: Ảnh: TTXVN

Báo cáo lạm phát hằng tuần cho thấy giá tiêu dùng ở Nga đã giảm 0,3% so với tuần trước đó và tăng 12,35% so với cùng kỳ năm ngoái. So với tuần trước đó, lạm phát giá thực phẩm đã giảm từ 0,15% xuống còn 0,1% do giá trái cây và rau củ giảm.

Rosstat lưu ý giá một số mặt hàng thực phẩm thậm chí còn giảm xuống dưới mức năm ngoái. Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận giảm giá ở mức 0,03%, chủ yếu do giá điện và thiết bị gia dụng giảm. Giá dịch vụ du lịch và lữ hành giảm 0,18% do vé máy bay và phí lưu trú khách sạn giảm.

Tháng 4 vừa qua, lạm phát ở Nga đã tăng lên mức gần 18%, mức cao nhất trong 20 năm qua, trong bối cảnh nước này bị phương Tây áp đặt trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lạm phát giảm dần trong những tháng tiếp theo khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi, dòng chảy thương mại được định hướng lại và đồng ruble tăng giá. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo lạm phát hằng năm ở nước này năm 2022 ở mức 12,4% và giảm xuống 5,5% trong năm tới. Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra các dự báo tương tự, theo đó lạm phát năm 2023 giảm còn 5-7% và năm 2024 sẽ giảm xuống 4%.