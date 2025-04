Giá vàng hôm nay tăng không ngừng: Vàng nhẫn, vàng miếng vượt 102 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng không ngừng

Cập nhật mới nhất, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết giá vàng miếng lên 99,8 - 102,1 triệu đồng/ lượng, tăng 600.000 đồng/lượng mua vào và 900.000 đồng/lượng bán ra so với sáng hôm qua. Chênh lệch hai chiều mua bán là 2,3 triệu đồng/lượng.

Còn vàng nhẫn trơn được thương hiệu này niêm yết ở mức 99,2 - 101,4 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 - 900.000 đồng/lượng mua - bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra là 2,2 triệu đồng/lượng.

Khảo sát thêm tại các thương hiệu khác: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ,... cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 99,8 - 102,1 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 600.000 đồng/lượng và 900.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Cập nhật giá vàng hôm nay tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Còn đối với vàng nhẫn có sự khác biệt giữa các đơn vị. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 99,9 - 102,1 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại PNJ, vàng nhẫn niêm yết ở mức 99,5 - 101,9 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng giá bán ra nhưng DOJI hiện thu mua vàng nhẫn ở mức 99,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng qua. Mức giá này của thương hiệu DOJI thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với PNJ và 400.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng hôm nay trên thế giới vượt xa ngưỡng 3.100 USD/ounce

Cùng thời điểm, cập nhật giá vàng hôm nay trên thế giới cũng đã vượt xa ngưỡng 3.100 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank tương ứng khoảng vào khoảng 97,37 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí.

Cập nhật giá vàng hôm nay trên thế giới. Nguồn: giavang.org.

Giá vàng đang hưởng lợi từ những lo ngại về một cuộc chiến thương mại quy mô lớn sau động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những chính sách thương mại cứng rắn này làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – kênh đầu tư trú ẩn an toàn truyền thống.



Giá vàng hôm nay trên thế giới vượt xa ngưỡng 3.100 USD/ounce.

Đặc biệt, dữ liệu cho thấy, giá vàng trên thế giới liên tục lập kỷ lục mới trong thời gian qua và kết thúc quý 1 với tư cách là quý có hiệu suất tốt nhất đối với kim loại màu vàng, xét trong gần bốn thập kỷ qua.

Dữ liệu cho thấy, vàng giao ngay đạt mức đỉnh trong ngày là 3.128,06 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai Comex tháng 6 đạt 3.162 USD/ounce. Kim loại này hiện đã tăng khoảng 19% kể từ đầu năm 2025, vượt trội hơn hầu hết các loại tài sản và tiếp tục đà tăng trưởng năm 2024, khi tăng hơn 27%.

Nhưng đáng nói, 10% trong số 19% tăng trong 3 tháng qua chỉ diễn ra trong tháng 3/2025.

Đợt tăng giá gần đây một phần là do dự đoán về mức thuế quan mới của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ công bố mức thuế quan tương hỗ vào ngày 2/4, nhắm vào các quốc gia bao gồm Canada, Trung Quốc và EU. Mức thuế ô tô được cho là sẽ áp dụng vào ngày 3/4, có khả năng làm tăng giá xe lên hàng nghìn đô la.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, thuế quan về cơ bản là thuế đánh vào hàng hóa và điều đó gây ra lạm phát. Nếu thuế quan mở rộng, chi phí sẽ tăng lên và điều đó củng cố nhu cầu phòng ngừa lạm phát với tài sản như vàng.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế, thương mại, kim loại quý điển hình là vàng đã trở thành lựa chọn hàng đầu, đẩy giá lên mức cao nhất lịch sử. Nhu cầu vàng vật chất cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các nền kinh tế châu Á, nơi người dân coi vàng là kênh tích lũy tài sản an toàn trong thời kỳ biến động.