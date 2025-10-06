Lần đầu Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch tỉnh không phải người địa phương, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm

Nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng với tốc độ GRDP tăng trưởng ở mức 10-10,5%/năm.

Tỉnh hướng tới phát triển đồng đều các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, cùng mục tiêu nâng GRDP bình quân đầu người lên hơn 6.300 - 6.500 USD.

Đặc biệt, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn với kỳ vọng thu hút 18,5 triệu lượt khách vào năm 2030, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và khai thác hiệu quả lợi thế địa phương. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách của Gia Lai đạt trên 41.000 tỷ đồng.

Những con số ấn tượng đó là chỉ tiêu đầy tham vọng, khiến không ít người hoài nghi về tính khả thi, và không thể chỉ dừng lại ở những mục tiêu trên giấy.

Gia Lai vẫn đang đứng trước không ít thách thức: hạ tầng kết nối còn hạn chế - đặc biệt ở phía Tây, khu, cụm công nghiệp kém hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đủ đáp ứng, nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai, cùng với khó khăn trong việc giữ chân người trẻ trên quê hương.

Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, lãnh đạo tỉnh Gia Lai mới đang xúc tiến khởi động lại dự án khu phức hợp sân golf Đak Đoa 500ha của Tập đoàn FLC, ở phía Tây Gia Lai. Từ cuối năm 2021 dự án khởi công, nhưng chỉ làm dở dang vài hạng mục rồi "đắp chiếu", kéo dài tới hiện nay.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Các chỉ tiêu kinh tế được tính toán rất kỹ dựa trên thực tiễn từng ngành, từng vùng và đã được cụ thể hóa trong chương trình hành động chi tiết".

Theo ông, nhiệm kỳ tới, tất cả các ngành nghề của Gia Lai sẽ tập trung ứng dụng công nghệ cao, để đạt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP giai đoạn 2025-2030 từ 25-30%, thậm chí cao hơn.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối vùng Đông – Tây, thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm với xã vùng sâu, vùng xa. Phát triển dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp gắn đô thị biển, xây dựng vùng nguyên liệu lớn phục vụ công nghiệp chế biến. Đây là những bước đi cần thiết để tỉnh thoát khỏi bẫy phát triển truyền thống, hướng tới bền vững.

Công tác cán bộ được xem là then chốt với nguyên tắc “đúng người, đúng việc”. Gia Lai áp dụng mô hình biệt phái cán bộ từ tỉnh về cơ sở, nhằm tăng cường năng lực quản lý, đổi mới tư duy và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đây không chỉ là việc tổ chức nhân sự, mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đối mặt với tình trạng dự án đầu tư bị chậm tiến độ, thậm chí “treo” nhiều năm, gây lãng phí đất đai và tạo bức xúc trong nhân dân, tỉnh Gia Lai cũng không nằm ngoài xu hướng này.

“Thực trạng không chỉ riêng Gia Lai, mà tỉnh nào cũng gặp phải khi bước vào giai đoạn phát triển nóng”, ông Tuấn thẳng thắn nhìn nhận. Ông cho biết tỉnh đã và đang tiến hành phân loại kỹ từng nhóm dự án để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh tình trạng để dự án “đóng băng” kéo dài.

Với các doanh nghiệp có tinh thần làm ăn nghiêm túc nhưng đang gặp khó khăn do khách quan, chính quyền tỉnh Gia Lai cam kết sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn từ thủ tục hành chính đến đề xuất cơ chế đặc thù với Trung ương nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngược lại, với những nhà đầu tư giữ đất chờ thời cơ, thiếu năng lực triển khai dự án, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi để tránh gây lãng phí nguồn lực đất đai và tạo điều kiện cho những nhà đầu tư mới có tiềm lực và ý chí phát triển.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Tuấn nhấn mạnh, việc thu hồi dự án không phải là chuyện đơn giản, nhất là với các dự án đã triển khai dang dở. Chính quyền tỉnh sẽ cân nhắc công bằng giữa việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng hồi phục dự án và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình trì hoãn, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung.

“Cách hành xử của chính quyền với nhà đầu tư hiện hữu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của các doanh nghiệp mới khi muốn vào tỉnh. Đó là yếu tố cạnh tranh trong thu hút đầu tư mà Gia Lai luôn cân nhắc kỹ lưỡng”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.



Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã nhìn nhận thẳng thắn, thực trạng "chảy máu chất xám, cư dân tha hương", người trẻ rời quê lên thành phố lớn.

“Đi từ vùng Đông đến vùng Tây của Gia Lai, tôi thấy rõ điều đó. Người trẻ học xong thường không về”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, lựa chọn ấy phản ánh một thực tế khách quan: quê nhà chưa thực sự là miền đất hứa về cơ hội nghề nghiệp, thu nhập hay chất lượng sống. “Tôi không bình luận chuyện quá khứ, nhưng tôi tin một điều: Hữu xạ tự nhiên hương. Đất lành, chim sẽ đậu”, ông nói.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Gia Lai đang dịch chuyển mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, tập trung thu hút các dự án lớn mang tầm quốc tế, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch bền vững - ba lĩnh vực được đánh giá là mũi nhọn, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, vừa mở ra không gian rộng lớn cho lực lượng lao động trẻ, có trình độ.

“Trước đây, tỉnh chưa có những dự án đủ tầm để người trẻ tin tưởng và chọn gắn bó lâu dài. Nhưng giờ đây, cục diện đang thay đổi”, ông Tuấn khẳng định.

Dự án phân lô bán nền nhưng xuất hiện nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng, vắng người ở tại Khu kinh tế Nhơn Hội, phía Đông Gia Lai. Khu Kinh tế Nhơn Hội sau 20 năm vẫn còn nhiều 'bãi cát mênh mông', thu hút đầu tư không như kỳ vọng, là trăn trở lớn của lãnh đạo địa phương suốt thời gian qua.

Theo ông, khi những ngành kinh tế mới phát triển đủ mạnh, khi doanh nghiệp lớn bắt đầu rót vốn, khi có việc làm tốt, thu nhập ổn định và môi trường sống đáng tin cậy, thì người trẻ không cần lời kêu gọi. Họ sẽ tự nhìn thấy cơ hội, tự quay về và tự chọn cống hiến.



“Chúng tôi không mong giữ chân người trẻ bằng những lời kêu gọi cảm tính. Mà bằng một hệ sinh thái sống, làm việc, phát triển bền vững ngay trên quê hương của họ”, ông nêu.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, khát vọng của tỉnh là xây dựng Gia Lai phát triển văn minh, hiện đại, giàu mạnh; phát triển hài hòa giữa các vùng miền, giữa tăng trưởng kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh, môi trường, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chia sẻ về định hướng trong nhiệm kỳ 2025–2030, ông Ngọc cho biết, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng cùng 4 khâu đột phá chiến lược, nhằm đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng bộ máy chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức; đảm bảo an sinh xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

“Hơn 40 năm công tác trong môi trường quân đội, nay được giao trọng trách mới là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng của Trung ương và nhân dân tỉnh Gia Lai", ông chia sẻ.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ cam kết sẽ không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực với công việc; giữ vững nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò nêu gương, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết trong toàn tỉnh.

“Tôi quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và khát vọng của nhân dân”, ông Ngọc nhấn mạnh.



Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai (sau khi hợp nhất với Bình Định cũ), chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong đội ngũ lãnh đạo: cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, đều không phải người địa phương.

Ông Thái Đại Ngọc, người Đà Nẵng, đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy, còn ông Phạm Anh Tuấn, quê Hà Tĩnh, giữ vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (có 3 năm công tác tại Gia Lai).

Sự xuất hiện của những lãnh đạo "ngoại tỉnh" không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn mang theo kỳ vọng lớn về một luồng sinh khí mới trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển của Gia Lai. Nhưng, thách thức cũng không nhỏ.

Sự khác biệt về gốc gác quê hương, có giúp Gia Lai mở ra một hướng đi mới, xoá bỏ những "lúng túng" ban đầu trong việc thấu hiểu và gắn kết với thực tế địa phương?. Câu chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng, và chỉ có thời gian mới trả lời được.

Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành hiện thực, ngoài quyết tâm, quyết sách của người đứng đầu, cần sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân cùng doanh nghiệp.

Gia Lai đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và văn hóa bản địa. Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào khả năng thực thi, sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống.

Với tiềm năng, quyết tâm và kế hoạch rõ ràng, Gia Lai có một hành trình thách thức nhưng tràn đầy niềm tin và hy vọng, bắt đầu cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá của Gia Lai.



5 trụ cột tăng trưởng:



1. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, trên trục quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, hình thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.



2. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hoá Tây Nguyên, văn hóa Chămpa, văn hóa lịch sử, cách mạng; các loại hình nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.



3. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững dựa trên lợi thế của tỉnh có đất đỏ bazan, có đồng bằng, có đồi núi thấp để phát triển các vùng chuyên canh lớn, có biển để phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.



4. Phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.



5. Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.



4 khâu đột phá:



1. Đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, làm nền tảng thể chế, tạo động lực để tỉnh Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới.



2. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.



3. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.



4. Tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.