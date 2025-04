Làm thủ tục bay không giấy tờ tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 17/4, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đã chính thức tích hợp và sẵn sàng triển khai quy trình làm thủ tục bay trực tuyến toàn trình sử dụng sinh trắc học thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID – nền tảng do Bộ Công an phát triển (làm thủ tục bay không giấy tờ).

Cụ thể, trong ngày 17/4, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thử nghiệm thành công quy trình làm thủ tục bay tích hợp trên VNeID. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn và sẵn sàng được đưa vào vận hành thực tế trên diện rộng ngay khi có sự chấp thuận từ cơ quan chức năng.

Tính năng “Dịch vụ hàng không” tích hợp trên VNeID cho phép người dùng có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện trực tuyến, nhanh chóng và an toàn các thao tác: mua vé, check-in, qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay theo hình thức không chạm, chỉ với thao tác chụp khuôn mặt của mình. Việc xác thực sinh trắc học toàn trình giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt trong cao điểm lễ Tết, qua đó nâng cao trải nghiệm hành khách.

Người dân đi máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất được làm thủ tục bay không giấy tờ. Ảnh: VNA

Với bước tiến này, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không tiên phong ứng dụng các giải pháp định danh, xác thực điện tử bằng nhận diện sinh trắc học trong toàn bộ quá trình làm thủ tục bay cho hành khách. Các dịch vụ mới này sẽ sớm được áp dụng trên toàn bộ các chuyến bay nội địa của hãng.

Trước đây, việc xác thực giấy tờ tùy thân được thực hiện thủ công, gây mất thời gian và dễ ùn tắc. Với công nghệ định danh sinh trắc học (eKYC) tích hợp trên VNeID, hành khách có thể di chuyển xuyên suốt hành trình mà không cần xuất trình giấy tờ, nhờ hệ thống đối chiếu tự động khuôn mặt khách hàng với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Quy trình này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc làm thủ tục bay không giấy tờ sẽ giúp hành khách tiết kiệm thời gian. Ảnh: VNA

Trước đó, 5h55 sáng ngày 17/4, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thử nghiệm chuyến bay thực tế tại nhà ga T3. Chuyến bay được thực hiện bởi hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với hành trình TP.HCM - Vân Đồn và ngược lại.

Theo đó, 105 hành khách thực hiện chuyến bay đi mang số hiệu VN1286 chặng TP.HCM – Vân Đồn là những hành khách đầu tiên tại nhà ga T3. Vì chuyến bay thực hiện vào khung giờ sáng sớm nên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ chu đáo cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay mỗi người một suất ăn sáng miễn phí.

Hành khách sử dụng điện thoại thông tin để làm thủ tục bay. Ảnh: VNA

Ngoài ra, chuyến bay từ Vân Đồn tới TP.HCM mang số hiệu VN1287 dự kiến sẽ hạ cánh vào 10h50 cùng ngày 17/4 với 114 hành khách cũng sẽ được sử dụng những tiện ích hiện đại tại Nhà ga hành khách T3.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kết quả trên là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép khai thác chính thức vào ngày 19/4 khánh thành nhà ga T3 – chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.