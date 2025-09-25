Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Pháp luật
Thứ năm, ngày 25/09/2025 18:01 GMT+7

Lào Cai: Khởi tố nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt

+ aA -
PV Tây Bắc Thứ năm, ngày 25/09/2025 18:01 GMT+7
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo đó, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường, (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú và Lê Minh Thái, (SN 1969), hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 19/9/2025, qua công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt. Từ đó, chiếm đoạt trên 400 triệu đồng đồng của 3 đơn vị thi công.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tham khảo thêm

Nguồn vốn chính sách – “Bà đỡ” giúp nông dân vùng cao Lào Cai thoát nghèo bền vững

Nguồn vốn chính sách – “Bà đỡ” giúp nông dân vùng cao Lào Cai thoát nghèo bền vững

Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tìm cách phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm

Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tìm cách phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm

Trèo cao hái loại lá từ cây cổ thụ này, dân một xã ở Lào Cai làm kiểu gì mà bán hết veo?

Trèo cao hái loại lá từ cây cổ thụ này, dân một xã ở Lào Cai làm kiểu gì mà bán hết veo?

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Điểm mặt hàng loạt sai phạm những năm qua của Công ty có nữ Giám đốc vừa bị bắt tạm giam ở Quảng Ngãi

Trước khi bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn (Quảng Ngãi) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Công ty này đã có hàng loạt sai phạm gây dư luận xấu ở tỉnh Quảng Ngãi.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật
Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Pháp luật
Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

Thanh niên ở Ninh Bình lừa bán phần mềm Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 người

Pháp luật
Thanh niên ở Ninh Bình lừa bán phần mềm Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 người

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”