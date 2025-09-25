Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà nông
Thứ năm, ngày 25/09/2025 14:26 GMT+7

Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tìm cách phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm

Thứ năm, ngày 25/09/2025 14:26 GMT+7
Sáng 25/9, tại Khách sạn May Plaza (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn gắn du lịch trải nghiệm ở các trang trại tổng hợp khu vực nông thôn”.
Diễn đàn có sự tham dự của đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn, Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và Môi trường, cùng lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang. Đặc biệt, hơn 70 nông dân tiêu biểu, Hợp tác xã và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch đã có mặt để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Ngô Huy

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Dương Sơn Hà – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Trong bối cảnh ngành nông nghiệp cả nước đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, việc gắn nông nghiệp với du lịch trải nghiệm không chỉ mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp mà còn tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thái Nguyên với lợi thế về cây chè, văn hóa bản địa phong phú và hệ thống làng nghề, hợp tác xã có đầy đủ điều kiện để phát triển hiệu quả nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng".

Ông Dương Sơn Hà – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Ngô Huy

Ông Hà dẫn chứng, hiện nay Thái Nguyên có hơn 23.500 ha chè, sản lượng đạt trên 280.000 tấn chè búp tươi/năm, với giá trị dự kiến năm 2025 khoảng 14.800 tỷ đồng. Riêng các vùng chè đặc sản như Tân Cương, La Bằng đạt giá trị từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/ha. Đây là lợi thế lớn để phát triển các tour du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa trà đặc sắc.

Hiện, toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 23.500 ha chè, sản lượng đạt trên 280.000 tấn chè búp tươi/năm. Ảnh: Ngô Huy

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã có 568 sản phẩm OCOP, trong đó 10 sản phẩm đạt OCOP 5 sao quốc gia, nhiều sản phẩm đã trở thành quà tặng trong các sự kiện chính trị, ngoại giao. Đặc biệt, bản làng Thái Hải được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vinh danh là một trong 32 Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022, khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp.

Ông Hà cũng nhấn mạnh: “Với hơn 920 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và 278 làng nghề truyền thống, Thái Nguyên đang hội tụ đủ điều kiện để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.

Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu đã được xem trình chiếu clip phóng sự về nông nghiệp tuần hoàn gắn du lịch trải nghiệm.

Tiếp đó, tại diễn đàn, nhiều tham luận quan trọng đã được trình bày như: "Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn" của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, “Kết quả và một số định hướng phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên" của Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, “Kinh nghiệm phát triển mô hình trang trại tổng hợp gắn với du lịch trải nghiệm tại Thái Nguyên” của Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; “Phát triển mô hình VAC sinh thái trong công viên khí hậu: Giải pháp nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải và nâng cao giá trị trải nghiệm”; cùng nhiều tham luận từ đại diện các đơn vị của tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và các chuyên gia.

Đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tham luận về thực trạng và định hướng phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn. Ảnh: Ngô Huy

Các tham luận đã chỉ ra rằng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm là hướng đi tất yếu, giúp gia tăng giá trị nông sản, thay đổi tập quán sản xuất theo hướng an toàn, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, sinh thái của địa phương.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tham luận về Kinh nghiệm phát triển mô hình trang trại tổng hợp gắn với du lịch trải nghiệm tại Thái Nguyên. Ảnh: Ngô Huy

Kết thúc Diễn đàn, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, làm nông nghiệp muốn nâng cao giá trị sản phẩm cần phải kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Muốn vậy cần phải đa dạng sản phẩm, chế biến sâu, sản xuất ra những sản phẩm đặc sắc hơn bằng việc sản xuất chuẩn hoá, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia điều hành thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Ngô Huy

Trước đó, chiều 24/9, đại biểu đã tham quan mô hình sản xuất chè hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm tại HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên (xã Tân Cương) và mô hình du lịch cộng đồng tại Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc Thái Hải. Những trải nghiệm thực tế này là minh chứng cho sự gắn kết hiệu quả giữa nông nghiệp tuần hoàn và du lịch.

