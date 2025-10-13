Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Công an TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Căn cứ Thông tư số 04 ngày 22/1/2024 của Bộ Công an quy định công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cùng Quyết định số 7929 ngày 7/10/2022 của Công an TP Hà Nội ban hành quy trình đề nghị, xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong lực lượng, công an thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp sau:

Đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tá Lê Thăng Bằng, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: X.A.

Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho: Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.

Người dân có ý kiến đóng góp về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân nêu trên có thể gửi thư về địa chỉ cttdt_catp@hanoi.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Hôm 7/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trước đó gần một tháng, ngày 10/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Long, khi đó là Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long có hơn 25 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm; đã đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.