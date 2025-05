Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ Điều 46 Nghị định 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng và Điều 5, Thông tư 04/2024/TT-BCA, ngày 22/1/2024 của Bộ Công an quy định về công khai các tập thể, cá nhân được xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị khen thưởng với một số cán bộ trong lực lượng Công an tỉnh này.

Cụ thể, đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình đang lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng cán bộ, trong đó đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: CA Thái Bình

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình.

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho thiếu tá Phạm Ngọc Huỳnh - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân: Thượng tá Cao Giang Nam - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình (nguyên Phó Trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao); thiếu tá Hoàng Minh Hải - Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình thông báo, các ý kiến đóng góp của nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: cttdt.catb@gmail.com trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.