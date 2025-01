Lễ hội tắm tập thể lớn nhất thế giới: Có 400 triệu người cùng tắm, chi phí tổ chức hơn 700 triệu USD

Từ ngày 13/1, có hàng triệu tín đồ Hindu đang có mặt tại lễ hội tắm tập thể lớn nhất hành tinh được tổ chức tại bang Uttar Pradesh ở phía bắc Ấn Độ. Khi đến đây, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức ngâm mình trong dòng nước sông Hằng linh thiêng để gột rửa bản thân.

Ảnh minh họa

Về cơ sở vật chất, giới chức Ấn Độ chi khoảng 700 triệu USD để xây dựng khoảng 160.000 lều, 150.000 nhà vệ sinh và 1.249km đường ống dẫn nước được lắp đặt tại khu vực có tổng diện tích 4.000ha (tương đương với 7.500 sân bóng đá tiêu chuẩn). Toàn bộ được chia thành 25 khu vực với nhiều tiện ích khác nhau.

Không chỉ thể, để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, giới chức địa phương đã áp dụng biện pháp an toàn bổ sung tại thành phố Prayagraj nhằm bảo vệ du khách. Cụ thể, quanh thành phố có vòng an ninh với các trạm kiểm soát do hơn 1.000 cảnh sát điều hành. Hơn 2.700 camera an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo được bố trí khắp thành phố do hàng trăm chuyên gia giám sát tại các địa điểm quan trọng.

Bên cạnh đó, giới chức địa phương còn sử dụng hệ thống máy bay không người lái trên không để giám sát từ trên cao. Đồng thời triển khai máy bay không người lái dưới nước với khả năng lặn sâu 100m nhằm đảm bảo an ninh 24/24.

Ngoài ra, người tham dự lễ hội cũng được đảm bảo an toàn hơn khi có hơn 300 thợ lặn luôn sẵn sàng ứng phó trường hợp xảy ra trên sông Hằng cùng hệ thống bệnh viện dã chiến với hàng trăm phương tiện cứu thương túc trực 24/7.

Về phương tiện di chuyển, do lượng lớn người hành hương tới đây bằng tàu hỏa nên chính quyền bổ sung thêm 3.000 chuyến tàu đặc biệt và hơn 13.100 dịch vụ tàu hỏa.

Giới chức bang Uttar Pradesh chia sẻ thêm, hệ thống hạ tầng cơ sở cũng được xây mới gồm 14 cây cầu vượt mới, 11 hành lang đường bộ mới, 7.000 xe bus, 550 xe bus đưa đón người hành hương và 30 cầu phao bổ sung nhằm cải thiện khả năng kết nối.

“Khoảng 400 triệu tín đồ và du khách sẽ đổ về thành phố này. Hãy tưởng tượng công tác chuẩn bị cần phải kỹ lưỡng ra sao”, ông Vivek Chaturvedi, phát ngôn viên của ban tổ chức thông tin.

Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 26/2. Được biết, từ năm 2017, UNESCO đã công nhận lễ hội này là “Di sản Văn hóa Phi vật thể” của nhân loại.