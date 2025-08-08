Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.
Tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai.
Luộc trứng theo cách này không những dinh dưỡng, ngon miệng mà còn đơn giản, dễ làm, thơm mùi trà, hình thức cũng rất đẹp mắt.
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh hai xe khách dừng chắn ngang đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (TP.HCM), gây ùn tắc và buộc hàng chục xe máy phải di chuyển lên vỉa hè.
Sáng 11/8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (từ ngày 10-13/8) đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.
Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ.
Sáng 11/8, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Các chính trị gia châu Âu sẽ hành động cùng với chính quyền Kiev để phản đối các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, tờ báo Đức Die Zeit đưa tin.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng theo ông cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm xe máy chạy xăng tại Hà Nội.
Ngày 11/8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Công an TP.HCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng" và phát động phong trào "Tuổi trẻ Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác giai đoạn 2025-2030.
Xuất hiện với mái tóc xõa, trang phục bụi bặm và thần thái ngổ ngáo trong màn diễn trấn áp "quái xế" tại Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, thiếu tá Lê Mai Ly khiến khán giả bất ngờ khi biết ngoài đời chị là nữ công an vốn gắn với hình ảnh chỉn chu, nghiêm nghị.
Tiền đạo Bùi Vĩ Hào tiết lộ rằng, quá trình hồi phục chấn thương của anh đang tiến triển tốt. Chân sút 22 tuổi chuẩn bị trở lại tập luyện với bóng.
Vừa nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025 cách đây hơn 2 tháng, họa sĩ nhí 13 tuổi Phạm Hải Nguyên đã được Artonis và 22 Gallery tổ chức triển lãm cá nhân ở TP.HCM từ 15-25/8.
Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái – hai bị cáo cầm đầu Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital “ảo”, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 288 bị hại. Phiên xử có hàng trăm nạn nhân đến tham dự để theo dõi và đòi quyền lợi.
Một nữ sinh 24 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình được cho là giống hệt cố diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên.
Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư mạnh mẽ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu, khi mới đây được xếp hạng thứ 7 về hiệu suất khai thác.
Liên quan đến vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng để điều tra.
Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. Nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kỷ vật gắn bó suốt 20 năm đã được tìm thấy và trao trả cho chị.
Tàu Sheng Li tại Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển cao cấp. Lai lịch chiếc tàu này khá bí ẩn, từng trôi dạt vào biển Vũng Tàu và không rõ chủ nhân.
UBND TP Đà Nẵng vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt an ninh trật tự trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng sắp diễn ra.
Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người xúc động khi tự tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để ra tòa bảo vệ cho con trai bị cáo buộc tống tiền số tiền lên tới 117 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD).
Nhà báo Mỹ này trực tiếp ngồi trên máy bay trong phi đội Mỹ ném bom nguyên tử (tức bom A - một phiên bản của bom hạt nhân) xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Giá thép cây tại Trung Quốc giảm nhẹ, trong khi xuất khẩu thép đạt kỷ lục và nhập khẩu quặng sắt tăng mạnh, giúp triển vọng ngành thép Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ đầu tư công và nhu cầu hạ tầng.
Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...
Chuyên gia y tế hoàn toàn đồng tình với đề xuất lắp máy sốc điện của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, bởi sự hiện diện của máy sốc điện tại nơi công cộng sẽ giúp người xung quanh có thể cứu sống bệnh nhân trước khi đội cấp cứu đến.
Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Qua 3 trận đấu tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng khó tin trước U21 Serbia và U21 Canada. Vào lúc 10h sáng nay (11/8), thầy trò Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
Những ngày đầu tháng 8, người dân ở xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) lại tất bật vào vụ thu hoạch nhãn. Năm nay, nhãn được mùa, sai trĩu cành, giúp nông dân "hái ra tiền", có của ăn của để.
Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đặt Tổng thống Ukraine Zelensky vào thế tiến thoái lưỡng nan, tờ báo Ý La Stampa đưa tin.
Cầu Ông Cọp dài 800m, là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Phú Ngân nối liền xã Sông Cầu với xã Tuy An Đông, tỉnh ĐắkLắk mới (trước sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, xã Tuy An Đông thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), được người dân địa phương xây dựng từ năm 1998.