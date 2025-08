Thủ tướng: Petrovietnam phải lọt top 5 doanh nghiệp lớn nhất ASEAN

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 2-3/8, với sự tham dự của 238 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của Petrovietnam, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn (03/9/1975 - 03/9/2025), trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

Đánh giá cao công tác tổ chức và cơ bản đồng ý các nội dung báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng trình Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực rất lớn, trưởng thành, lớn mạnh của Tập đoàn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần bảo đảm "5 an": An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

"Ý chí thì hội tụ, tri thức được nâng cao, giá trị thì gia tăng, hợp tác thì rộng rãi, niềm tin thì lan tỏa, tinh thần thì chiến binh, nhân văn thì đong đầy, khát vọng thì vươn xa, tương lai thì tươi sáng", Thủ tướng khái quát các nỗ lực và thành tựu của Petrovietnam thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá, trong bối cảnh đất nước ta có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, nhất là những vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động của tập đoàn do đứt gãy chuỗi cung ứng, thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột ở nhiều nơi, các vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm…

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh những kết quả PVN đã làm được trong thời gian qua và mong trong thời gian tới, Tập đoàn xác định mục tiêu cao hơn mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, phát triển đột phá hơn nữa, phấn đấu vào nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, chính sách khác của Trung ương nhằm để đề xuất cơ chế chính sách với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, chống lợi ích cục bộ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Petrovietnam. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng yêu cầu Petrovietnam không ngừng đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Petrovietnam ứng phó linh hoạt với biến động thị trường, tận dụng cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để giữ vững các mục tiêu phát triển bền vững.

Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Về mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn phấn đấu đạt mức tăng trưởng gấp khoảng 1,5 lần mức tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.