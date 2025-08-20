Lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại: Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại

Trao đổi với PV báo Dân Việt về lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2025, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại, cho biết: "Theo dự kiến, chiều 20/8 trường sẽ công bố điểm chuẩn tới thí sinh".

Thí sinh trao đổi ngành học cùng nhà trường trong ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Tào Nga

Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2025

Theo Ths Trung, với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, hầu như tất cả các tổ hợp đều giảm so với năm 2024. Nhà trường cũng dự kiếm giảm một số ngành từ 1-2 điểm.

Tuy nhiên, năm nay rất khó đoán điểm chuẩn. Lý do là các trường không biết số lượng thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, có chứng chỉ ngoại ngữ đăng ký số lượng bao nhiêu trên cổng Bộ GDĐT.



Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.320 chỉ tiêu với 45 chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo 6 phương thức xét tuyển đại học chính quy.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2024

Năm 2024, các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) của Trường Đại học Thương mại có điểm chuẩn từ 25 đến 26 điểm, các chương trình đào tạo còn lại điểm chuẩn từ 25,5 đến 27 điểm.

Chi tiết như sau: