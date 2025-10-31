3 trận đấu vòng 9 diễn ra vào ngày Thứ 6 (31/10)

Tại sân Pleiku, HAGL (6đ) dù vẫn tạm xếp “đội sổ”, nhưng lại đang rất hưng phấn sau khi có trận thắng đầu tay – đánh bại ứng cử viên vô địch Thể Công Viettel (15đ) – đội đã bất bại ở 7 vòng trước đó – cũng tại sân nhà. Việc đã bằng điểm và chỉ còn kém chỉ số phụ so với 2 đội xếp trên là SLNA và SHB Đà Nẵng càng gia tăng niềm tin sẽ sớm thoát khỏi đáy bảng của thầy trò HLV Lê Quang Trãi, nếu họ duy trì được phong độ và tinh thần ấy. Bởi vậy, dù đối thủ là các nhà ĐKVĐ Thép xanh Nam Định (8đ), nhưng rất có thể HAGL sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng trong bối cảnh đối phương cũng đang có nhiều dấu hiệu sa sút. Trong khi ấy, đội bóng thành Nam – dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Trung Kiên – tuy không thắng được SHB Đà Nẵng, nhưng cũng ít nhất chấm dứt chuỗi 3 trận thua và hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên trong thời gian tới. Cả 2 cùng rất khát điểm, nên đây chắc chắn sẽ là trận cầu đáng xem và khó dự đoán kết quả.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (9đ) sẽ tiếp đón Hà Nội FC (11đ) – đội đang xếp ngay phía trên trong bảng xếp hạng tạm thời ở sân Hà Tĩnh. Trận thua 1-2 trên sân Lạch Tray tuần trước trên thực tế phản ánh đúng thực lực và phong độ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này (không còn được như 1 “hiện tượng” ở mùa trước). Còn Hà Nội FC, sau thất bại đáng tiếc ở vòng 7 cũng đã có chiến thắng đầu tiên (3-2 trên sân của Becamex TP.HCM) dưới “triều đại” HLV trưởng mới Harry Kewell. Với nhiều tín hiệu tích cực ở 2 trận gần nhất, Hà Nội FC – với lực lượng chất lượng hơn hẳn – xứng đáng được đánh giá cao hơn dù phải thi đấu tại sân đối phương. Việc chỉ còn kém tốp 5 khoảng cách vừa bằng 1 trận thắng (3đ) cho thấy cơ hội để cạnh tranh 1 thứ hạng cao vào cuối mùa vẫn trong tầm tay đại biểu Thủ đô!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 9 V.League 2025/2026

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 9 V.League 2025/2026.

CLB CAHN (17đ) chắc chắn sẽ hướng tới 1 chiến thắng nữa trên sân nhà Hàng Đẫy khi gặp tân binh PVF-CAND (7đ). Trong trận “derby ngành” ở vòng trước, các học trò của HLV Polking đã cho thấy bản lĩnh đáng nể khi mất người sớm ngay từ phút 21, nhưng không những đứng vững mà còn đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số sát nút 1-0, qua đó duy trì thế so kè gắt gao với Ninh Bình FC với 3 điểm ít hơn nhưng lại chơi ít hơn 1 trận. Cũng ở vòng 8, PVF-CAND lại tỏ ra “non” hơn khi để thua 1-3 trước Ninh Bình FC ngay trên sân nhà dù đã có bàn dẫn trước. Trong mối tương quan ấy, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh có 1 điểm cũng có thể xem là 1 kết quả bất ngờ ở vòng đấu này.

3 trận tiếp theo diễn ra vào ngày Thứ 7 (1/11)

Tại sân Ninh Bình, với chuỗi 8 trận bất bại (trong đó có chiến thắng 3-1 ngay tại sân PVFCAND ở vòng trước), đội chủ nhà Ninh Bình FC (20đ) đương nhiên được đánh giá cao hơn so với Becamex TP.HCM (7đ). Phong độ cực cao của “nhạc trưởng” Hoàng Đức, bộ đôi “sát thủ” Da Silva – Gustavo (được đánh giá là chỉ kém bộ đôi Alan – Leonardo Artur của CAHN đôi chút) và nhiều ngôi sao trong đội hình khiến Ninh Bình FC đang nối dài kỷ lục về chuỗi trận bất bại từ giải hạng Nhất 2024/25 tới LPBank V.League 1 2025/26 (V.League 2025/2026) lên con số 28 trận, một hiện tượng thậm chí đã gây chú ý cho giới truyền thông bóng đá của châu lục. Vậy nên, so sánh một cách toàn diện từ lực lượng tới phong độ, cộng thêm việc phải đá trên sân đối phương, Becamex TP.HCM có lẽ sẽ dốc toàn lực để hướng tới 1 trận hòa là thành công.

Ở nhóm cuối bảng, trận SHB Đà Nẵng – SLNA (cùng 6 điểm) tại sân Hòa Xuân sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng của cả 2 (đang xếp vị trí thứ 2 và thứ 3… từ dưới đếm lên). Cả 2 có lẽ đều rất khao khát có chiến thắng để tạo lợi thế nhất định trong phần sau của giải. Việc chỉ để thua sát nút 1-2 trước Thể Công Viettel, sau đó thủ hòa 1-1 trước các nhà ĐKVĐ Thép xanh Nam Định đều trên sân khách cho thấy SHB Đà Nẵng vẫn hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn. Thực lực cũng như phong độ của SLNA tuy được đánh giá là tương đương với SHB Đà Nẵng, nhưng đội quân xứ Nghệ sẽ gặp bất lợi đáng kể trong trận này khi phải làm khách (mới có 1 điểm trong 3 trận đá sân khách đã qua).

Tại sân Thống Nhất, 2 đội bóng cùng đang trong tốp 5 là CLB Công an TP.HCM và Hải Phòng (cùng 14đ) chạm trán nhau trong một trận cầu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Nếu như đội chủ nhà được đánh giá cao trước giải bởi nhiều thay đổi tích cực (thậm chí được xếp vào nhóm ứng cử viên) thì đội bóng đất Cảng lại chỉ thuộc nhóm trung bình. Chính vì vậy, việc Hải Phòng đang hiên ngang xếp thứ 4 trên BXH (hơn chỉ số phụ so với CLB Công an TP.HCM) có thể xem là bất ngờ khá thú vị. Sự ổn định về lối chơi mang tính đồng đội cao dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm là nền tảng giúp đội bóng có được thành tích tốt như vậy (4 thắng, 2 hòa, 2 thua). Nhưng có 1 yếu tố có thể ảnh hưởng tới trận đấu vốn được cho là khá cân bằng này, đấy là việc cả 4 trận thắng của Hải Phòng từ đầu giải đều trên sân nhà (hòa 1, thua 2 trong 3 lần làm khách). Lần này thì sao?

Trận đấu muộn nhất được tiến hành vào ngày Chủ Nhật (2/11) tại sân Thanh Hóa, nơi đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa (7đ) gặp Thể Công Viettel (15đ). Nếu chỉ nhìn vào phong độ cho tới trước vòng 8 – thời điểm đội bóng xứ Thanh chưa thắng trận nào còn Thể Công Viettel cũng vẫn bất bại – thì hẳn đa phần giới mộ điệu sẽ nghĩ ngay tới 1 chiến thắng cho Thể Công Viettel, dù phải đá tại sân đối phương. Nhưng tại vòng gần nhất, TCVT bất ngờ đón nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu giải (1-2 trước HAGL), trong khi Đông Á Thanh Hoá cũng có chiến thắng “mở hàng” (1-0 trước SLNA). Vâng, chính những kết quả trái ngược ấy khiến nhìn nhận về tương quan của cuộc đọ sức giữa Đông Á Thanh Hoá và Thể Công Viettel cũng phải thay đổi. Thêm 1 trận đấu có điểm nữa cho Đông Á Thanh Hoá, dù xét một cách toàn diện thì họ vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ hay Thể Công Viettel sẽ tìm lại được mạch chiến thắng?

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn