Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Xã hội
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 07:58 GMT+7

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

+ aA -
Thảo Linh (sưu tầm) Chủ nhật, ngày 19/10/2025 07:58 GMT+7
Dưới đây là những lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn mà ý nghĩa, gửi đến những người đã lặng thầm “gieo chữ”, vun đắp ước mơ cho bao thế hệ học sinh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, hay nhất

- Chúc cô 20/10 thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình, học trò yêu quý. Kính chúc cô luôn xinh đẹp, tươi trẻ và thành công trong sự nghiệp trồng người.
- Chúc cô ngày Phụ nữ Việt Nam thật ý nghĩa và vui vẻ! Chúc cô có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và những nụ cười hạnh phúc trong cuộc sống.
- Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, em chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.
- Nhân ngày 20/10, em chúc cô luôn giữ được niềm đam mê với nghề giáo, vẻ tinh thần trẻ trung và tình yêu dành cho học trò không bao giờ phai nhòa.
- Nhân ngày 20/10 em xin gửi lời chúc tới cô, chúc cô luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình thành người.

- Lời chúc 20/10 dành tặng cô giáo không bao giờ là đủ, mỗi lời chúc như một đóa hoa tặng tới cô. Em xin chúc cô luôn tươi trẻ như những đóa hoa đó. Mong cô mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc.
- Ngày 20/10 chúc cô được tặng thật nhiều hoa và lời chúc đẹp từ những người yêu thương.
- Cảm ơn cô vì luôn kiên nhẫn và dịu dàng với chúng em. Chúc cô ngày 20/10 thật trọn vẹn!
-Kính chúc cô Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thật nhiều hoa và niềm vui.

- Ngày 20/10 là dịp để thể hiện lòng biết ơn đối với cô giáo, người đã giúp em khám phá thế giới xung quanh và phát triển một cách toàn diện. Chúc cô giáo luôn có đủ sức khỏe và nhiệt huyết để truyền đạt tri thức và yêu thương.

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo mầm non ý nghĩa nhất

- Chúc cô giáo luôn tràn đầy năng lượng và đam mê trong việc giáo dục trẻ nhỏ. Ngày lễ 20/10 là dịp để cảm ơn và trân trọng công lao của cô!

- 20/10 là dịp để phụ huynh chúng tôi gửi lời tri ân đến những người cô đã dành cả tấm lòng cho trẻ thơ. Chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc.
- Dịp 20/10, chúc cô luôn là bông hoa tươi thắm, mang đến niềm vui, yêu thương và sự an yên trong ngôi trường mầm non thân yêu.

- Cảm ơn cô vì đã yêu thương và chăm sóc các con như những đứa con của chính mình. Chúc cô 20/10 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! Chúc cô luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và luôn được nghe tiếng cười trong trẻo của các bé mỗi ngày.
- Nhân ngày 20/10, tập thể phụ huynh xin gửi đến cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn cô vì đã cùng chúng tôi nuôi dưỡng những “mầm xanh” bằng tất cả tình yêu thương.
- 20/10 – ngày đặc biệt để tri ân những cô giáo mầm non luôn kiên nhẫn, tận tụy và yêu trẻ. Chúc cô luôn vui vẻ, bình an và thật nhiều niềm hạnh phúc trong công việc ý nghĩa này.

- Kính chúc các cô giáo có một ngày lễ 20/10 thật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình và những học sinh của mình. Chúc các cô có thật nhiều năng lượng để tiếp tục sự nghiệp nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước!

Lời chúc 20/10 cho cô giáo bằng tiếng Anh hay nhất

- Happy Vietnamese Women’s Day! Wishing you good health, happiness, and endless inspiration in your teaching journey. Chúc cô ngày Phụ nữ Việt Nam thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy cảm hứng trên hành trình gieo chữ.

- You are not only a teacher but also a guide and an inspiration. Happy Women’s Day! Cô không chỉ là người dạy học, mà còn là người dẫn đường và truyền cảm hứng. Chúc cô một ngày Phụ nữ thật ý nghĩa!

Ảnh minh họa: TOI

- Thanks for being my teacher. Happy Vietnamese Women's Day! Xin cảm ơn cô vì đã dạy dỗ em. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

- Thank you for your patience, love, and care. You’re truly a wonderful teacher. Cảm ơn cô vì sự kiên nhẫn, yêu thương và chăm sóc tận tình. Cô thật sự là một giáo viên tuyệt vời.

- Wishing you a joyful and relaxing Women’s Day, you deserve all the happiness in the world! Chúc cô có một ngày Phụ nữ thật vui vẻ và thư giãn, cô xứng đáng với tất cả hạnh phúc trên thế gian này!

- Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth.

Cô ơi, em tin rằng, đây là nghề quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội vì những nỗ lực mà cô mang lại có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh thế!

- Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Women's Day!

Không có cô chắc có lẽ chúng em đã lầm đường lạc lối. Cảm ơn cô đã chỉ dạy, truyền cảm hứng cho chúng em để chúng em có được ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

>> Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Về nguyên tắc, tiền lương của công chức, viên chức khu vực công sẽ tăng khi lương cơ sở tăng, nhưng thực tế không phải lúc nào lương của nhóm này cũng tăng.

Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10

Xã hội
Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10

Con trai lớp 7 không chịu học, bố mẹ ở Ninh Bình dựng màn kịch khiến con “từ nay xin chừa”, ai cũng bật cười

Xã hội
Con trai lớp 7 không chịu học, bố mẹ ở Ninh Bình dựng màn kịch khiến con “từ nay xin chừa”, ai cũng bật cười

Ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1988, từng là thủ khoa đại học với điểm số rất cao

Xã hội
Ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1988, từng là thủ khoa đại học với điểm số rất cao

Đọc thêm

Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất
Xã hội

Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất

Xã hội

Dưới đây là top 5 bài phát biểu 20/10 hay nhất, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như cơ quan, trường học hay tổ chức hội phụ nữ, với giọng văn trang trọng, gần gũi và giàu cảm xúc.

Người đàn ông liên tục đá vào đầu bé trai ở giữa đường Hà Nội gây phẫn nộ
Pháp luật

Người đàn ông liên tục đá vào đầu bé trai ở giữa đường Hà Nội gây phẫn nộ

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông liên tục đá vào đầu bé trai khoảng 5-6 tuổi giữa đường Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, khiến nhiều người bức xúc.

Lý Liên Anh thấp bé, diện mạo gian ác, vì sao vẫn được Từ Hi Thái hậu sủng ái?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Liên Anh thấp bé, diện mạo gian ác, vì sao vẫn được Từ Hi Thái hậu sủng ái?

Đông Tây - Kim Cổ

Lý do đằng sau việc thái giám Lý Liên Anh được Từ Hi Thái hậu yêu quý không phải vì ông ta biết chải tóc khéo như lời đồn đại bấy lâu.

VAR cứu CLB Công an TP.HCM thoát thua trên sân nhà
Thể thao

VAR cứu CLB Công an TP.HCM thoát thua trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM thoát thua Hồng Linh Hà Tĩnh trên sân nhà khi trọng tài "bẻ còi" khi tham khảo VAR, cứu họ một tình huống phạt 11m.

HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt đang dẫn dắt 2 đội bóng ở Thép xanh Nam Định, thua liên tiếp là bình thường

Thể thao

Đội bóng mà HLV mất thời gian đi làm HLV cho đội bóng khác, đội bóng mà kết nối giữa các ngoại binh với các cầu thủ còn lại lỏng lẻo, thì thua 3 trận liên tiếp là bình thường.

'Bữa tiệc ung thư vú' gây phẫn nộ ở Hàn Quốc
Văn hóa - Giải trí

"Bữa tiệc ung thư vú" gây phẫn nộ ở Hàn Quốc

Văn hóa - Giải trí

Sự kiện nâng cao nhận thức ung thư vú của W Korea bị chỉ trích dữ dội khi trở thành sàn diễn của người nổi tiếng, từ màn trình diễn ca khúc gợi dục đến rượu vang, tiệc tùng xa hoa.

Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già
Xã hội

Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già

Xã hội

Mới đây, một khu du lịch ở TP. Ninh Hương, Hồ Nam, Trung Quốc đã đăng tin tuyển dụng đặc biệt, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người cao tuổi.

Du kích Ukraine âm thầm xâm nhập, đánh phá trung tâm chỉ huy Nga gần Bryansk
Thế giới

Du kích Ukraine âm thầm xâm nhập, đánh phá trung tâm chỉ huy Nga gần Bryansk

Thế giới

Một nhóm du kích Ukraine hôm Chủ nhật (19/10) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch phá hoại nhằm vào trung tâm chỉ huy của Nga ở vùng Bryansk, khu vực chiến lược nằm cách biên giới Ukraine khoảng 100km, khiến hoạt động liên lạc quân sự của Moscow bị tê liệt tạm thời.

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên
Thể thao

Tin tối (19/10): HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gật đầu với Đỗ Hoàng Hên; chuyên gia sợ bóng đá Malaysia sụp đổ sau án phạt; Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS; nhóm tỷ phú UAE muốn mua lại M.U; Garnacho “hốt bạc” nhờ kiểu tóc ấn tượng.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, 19/10, bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 do lũ.

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Muội Hỉ, Bao Tự, Tô Đát Kỷ, Trần Viên Viên, Hạ Cơ, Ngu Cơ, Triệu Cơ và Tây Thi dù trực tiếp hay gián tiếp đã gây họa cho sự sụp đổ của một triều đại trong lịch sử Trung Hoa.

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26
Thể thao

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Lạch Tray ở vòng 7 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu bế tắc và phải nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, được thực hiện đúng quy định, quy trình.

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá
Xã hội

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá

Xã hội

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, hành lá còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hợp chất allicin - hoạt chất có khả năng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng
Thế giới

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng

Thế giới

Quyết định không cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang châm ngòi tranh cãi tại Washington, khi nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Putin đang thành công trong việc thao túng Nhà Trắng để kéo dài cuộc chiến.

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone
Tin tức

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Tin tức

Chiều 19/10, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân, phong cấp bậc hàm cho 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất
Bạn đọc

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Theo luật sư, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà
Gia đình

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà

Gia đình

Loại rau này là một trong những loại thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và có tác dụng như một vị thuốc, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị 'tự nuôi mình'
Chuyển động Sài Gòn

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị "tự nuôi mình"

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, bền vững. Việc phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng giúp đô thị “tự nuôi mình” thông qua khai thác giá trị đất quanh các tuyến metro, tạo nguồn lực cho hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cuộc làm việc với đối tác Anh với thế mạnh vượt trội về dịch vụ tài chính đến lễ ký kết mới đây với sàn Nasdaq ở New York, TP.HCM đang mở rộng bước tiến trên bản đồ tài chính thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính năng động của châu Á.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Nhà nông

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Nhà nông

Từ sáng đến chiều nay (16/10) trên địa ban TP Đà Nẵng có mưa kéo dài, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM
Nhà nông

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông

Trồng hoa, chăm sóc các tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp như phim, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế...là những mô hình, hoạt động mà huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM, Bình Dương). Xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hình thành làng quê đáng sống...

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội 'gọi', Sở GDĐT bao giờ trả lời?
Xã hội

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội "gọi", Sở GDĐT bao giờ trả lời?

Xã hội

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ, khi thấy TP.HCM nhanh chóng công bố và lựa chọn môn thi vào lớp 10 phù hợp với mong muốn của học sinh, họ không khỏi "chạnh lòng" và ao ước Hà Nội cũng sớm có quyết định tương tự.

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn
Văn hóa - Giải trí

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc và Thùy Dương từng kết hôn ở tuổi 19. Điểm chung ở 3 mỹ nhân này là nghị lực mạnh mẽ sau đổ vỡ, xây dựng cuộc sống độc lập và tự chủ như hiện tại.

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt
Điểm nóng

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Điểm nóng

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thay đổi rõ rệt giọng điệu trong các tuyên bố liên quan đến xung đột tại Ukraine — theo nhận định của nhà phân tích Zoltan Koskovics từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đăng trên mạng xã hội X.

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?
Nhà nông

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?

Nhà nông

Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) đang gặp khó khăn lớn do nợ thuế và tiền phạt truy thu giai đoạn 2007–2011 với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ xem xét hỗ trợ, cho phép xử lý tài sản để trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục duy trì sản xuất và ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân trong vùng nông trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra tỉnh, thanh tra bộ và cơ quan công an thanh tra, kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát phục vụ các dự án cao tốc.

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật 'khổng lồ' 2.300 tuổi này
Nhà nông

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Nhà nông

Năm 1997, khi tu sửa bờ mương và đào ao ở gần làng, nhân dân thôn Động Xá (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tình cờ đụng trúng, phát hiện trong lòng đất 1 trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu 2,5m so với mặt ruộng. Chiếc trống đồng phát hiện ở Động Xá (gọi là trống đồng Động Xá) là chiếc trống đồng rất độc đáo.

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật
Nhà nông

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật

Nhà nông

Anh Nguyễn Trung Thành, nông dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang (vùng Bảy Núi, địa bàn TX Tịnh Biên trước đây) đã phát triển mô hình nuôi ong dú thành công. Với người dân vùng Bảy Núi, con ong dú (ong tầng) là loài động vật hoang dã, loài côn trùng không xa lạ. Loài ong dú xuất hiện ở bụi hoa dại ven đường, trong những vườn cây xanh mát...

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày
Xã hội

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày

Xã hội

Nước chiếm từ 45-75% trọng lượng cơ thể con người và đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống - từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng đến duy trì chức năng não và tim mạch. Tuy nhiên, câu hỏi “Có nên uống 3 lít nước mỗi ngày?” vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Tin đọc nhiều

1

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

2

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

3

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

4

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi