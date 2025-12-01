Lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến một phụ nữ tử vong ở Tây Ninh

Ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành (biệt danh là "Cu nhỏ", 45 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Bé S. (42 tuổi), em ruột của Thành.

Nguyễn Tấn Thành khi bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện và bắt giữ Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30/11, Thành điều khiển ôtô biển số 70A-413.38 đi trên quốc lộ 22A, ngang qua nhà chị ruột là bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ngụ cùng ấp Thuận Tây).

Lúc này, bà Hạnh được cho là đã dùng vòi nước xịt vào xe ôtô của Thành. Thành không phản ứng mà tiếp tục lái xe về nhà (cách nhà chị Hạnh khoảng 2km).

Tuy nhiên, khi lái xe đi đổ xăng, Thành một lần nữa đi qua đoạn đường trước nhà bà Hạnh. Bà Hạnh lại tiếp tục dùng vòi nước xịt vào xe Thành.

Bực tức, Thành lái xe lùi lại, sau đó tăng ga đâm thẳng vào sân nhà bà Hạnh (có mái tôn). Lúc này, bà Hạnh và em gái là chị Nguyễn Thị Bé S. đang đứng trong sân. Vụ va chạm khiến chị Bé S bị thương nặng, còn bà Hạnh tránh được.

Thành lùi xe ra, tiếp tục chạy tới đâm lần thứ hai vào bà Hạnh nhưng bà này né được và ngã vào một xe máy dựng trong sân. Thành không dừng lại, tiếp tục lùi xe ra Quốc lộ 22A và chạy tới đâm lần thứ ba vào bà Hạnh, nhưng vướng vào một xe máy nên không trúng.

Trong sân nhà lúc đó còn có chị Nguyễn Thị Bé Năm (44 tuổi, em ruột Thành) và chị Mai Ngọc Khuê (22 tuổi, con bà Hạnh) đang bế cháu Nguyễn Hữu Thịnh (1 tuổi, con chị Sáu) may mắn tránh né, không bị thương tích.

Sau khi gây án, Thành lái ôtô về nhà cất giấu rồi dùng xe máy hiệu Sonic biển số 70C1-403.83 bỏ trốn.

Chị Bé S được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện và bắt giữ Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý. Thành sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và trình bày nguyên nhân mâu thuẫn kéo dài trong gia đình.

Thành cho biết, năm 2003, khi kinh doanh Công ty nước suối DEWO tại Campuchia, Thành đã nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H (70 tuổi) để mua đất và xây nhà.

Tuy nhiên, đến năm 2007, bà H lại làm đơn tố cáo Thành có hành vi đe dọa giết người với Cảnh sát Campuchia. Thành bị bắt, sau đó bị Tòa án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội “Cố ý giết người” và đã thụ án 15 năm trước khi được giảm án.

Thành trình bày, khoảng năm 2022, bà H và các chị em đã qua thăm, hứa khi Thành ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà đã gửi tiền mua.

"Nhưng khi tôi ra tù, mẹ và các chị em không trả lại tài sản. Mâu thuẫn kéo dài từ đó đến nay", Thành khai.

Chính quyền địa phương đã tổ chức hòa giải hai lần (ngày 23/7/2025 và 8/8/2025) do các thành viên gia đình Thành thường xuyên cự cãi, gây mất an ninh trật tự nhưng không thành.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Nguyễn Tấn Thành là cố ý giết nhiều người nhằm tước đoạt tính mạng của bà Hạnh và chị Sáu. Do chị S. tử vong, hành vi của Thành có dấu hiệu của tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.