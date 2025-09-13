Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Thép Trung Quốc tăng giá, thị trường quặng sắt và vật liệu xây dựng đồng loạt nhích lên
Trưa 13/9, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Sau khi bị bắt, Nguyễn Đại Nam Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội. Thuận thừa nhận trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ hờ, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.
Do ghen tuông và bị phía gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây Thuận nhiều lần tìm đến gây sự. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới vụ thảm án đau lòng”.
Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/9, Thuận xông vào nhà dùng dao đâm chị H., bà D. và anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Thuận còn đâm cháu T.T.P. (12 tuổi, con riêng của chị H.) khiến nạn nhân bị thương nặng.
Gây án xong, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, mặc áo chống nắng để ngụy trang rồi bỏ trốn.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức truy tìm và đã bắt giữ được đối tượng Thuận tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk sau khoảng 6 giờ kể từ thời điểm gây án.
