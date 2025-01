Long An: Người phụ nữ tổ chức 500 suất ăn miễn phí hàng đêm cho người dân về quê ăn Tết

Điểm ăn ngon, sạch, vui vẻ và… miễn phí

Màn đêm buông xuống, đường phố đã lên đèn, dòng phương tiện mỗi lúc một đông theo hướng TP.HCM về miền Tây, có lúc "bò chậm" nhích lên từng chút một vượt qua đèn tín hiệu giao thông. Con đường giao giữa tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường Vành đai TP.Tân An gần cầu Tân Hương, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đi thẳng về các tỉnh.

Chị Lê Thị Ngọc Hoa, ở phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An mời khách vào ăn miễn phí. Ảnh: Thiên Long

18 giờ ngày 25/1, phóng viên Dân Việt có mặt tại điểm ăn uống được cho là "hoành tráng" nhất nằm ở tuyến quốc lộ 1 thuộc phường Khánh Hậu, TP.Tân An (Long An). Tại thời điểm này, các bàn từ ngoài vào bên trong đều không còn chỗ ngồi.

Vừa dừng xe, một nhân viên nữ chạy ra hướng dẫn vào đậu khu vực bãi đất trống bên cạnh, lúc ngồi xuống bàn, chị này đem ly trà đá ra và gợi ý hỏi món gì tùy chọn.

Những người nấu ăn cũng là nhân viên của công ty chị Hoa, phục vụ nấu ăn cho khách. Ảnh: Thiên Long

Lúc này, nhiều vị khách ăn xong đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình, họ móc tiền ra trả nhưng chỉ nhận cái lắc đầu, cái bắt tay vui vẻ và nụ cười đôn hậu của chủ quán ăn. "Chúng tôi mời các anh chị, các em và mấy cháu nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe rồi về với gia đình nhé. Chúc mọi người hưởng Tết an lành", chị Hoa nói.

Chị Lê Thị Ngọc Hoa (ở phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An) - "chủ quán" tổ chức bữa ăn miễn phí, trầm ngâm nói: "Rất đông gia đình tỉnh miền Tây đi làm công nhân ở khu công nghiệp TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Vừa nghỉ là họ chở con trên chiếc xe máy đi mấy trăm cây số, thấy tội nghiệp. Vì cuộc sống phải cố gắng làm lụng để vượt qua khó khăn, mình giúp được gì là tham gia cùng với xã hội".

Món ăn bánh canh, hủ tíu đầy chất phục vụ miễn phí cho khách đi đường về quê. Ảnh: Thiên Long

"Gia đình tôi làm doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, nói chi những người xa quê, tiếp sức cho hành trình về quê của họ là một phần san sẻ trách nhiệm", chị Hoa bộc bạch.

Gia đình, nhân viên đều làm thợ nấu, phụ vụ bàn

Theo chị Hoa, chiều 25/1 (26 Tết), toàn bộ nhân viên trong công ty đều bắt đầu vào nghề mới, bày bàn ghế, đi chợ mua thực phẩm về chế biến, phục vụ, dọn dẹp, hướng dẫn khách đậu xe… Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại phức tạp rất nhiều so với người mới vào làm quán ăn.

Khách đi đường lúc nào cũng ngồi chật kín các bàn được bày trước sân nhà chị Lê Thị Ngọc Hoa. Ảnh: Thiên Long

Đêm đầu tiên, con số vượt lên 500 suất bánh canh, hủ tiếu với đầy đủ giò heo, thịt, rau củ cho người dân và đầy chất lượng. Khi ăn xong, trong bàn còn được phục vụ nước đá, khăn, có lúc còn có quà cho các cháu nhỏ tuổi. Dọn xong tô bánh canh cuối cùng là lúc đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ sáng hôm sau. "Cực mà vui, vui thiệt luôn khi ai vào ăn lúc ra về đều bắt tay cám ơn và có người xin số điện thoại để sau này có dịp còn gặp lại", một nhân viên nói.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (36 tuổi, quê Trà Vinh) làm công nhân ở quận Bình Tân (TP.HCM) về ghé vào quán ăn khen ngon nhưng sợ đắt nên lúc kêu tính tiền vẫn lo lắng. Lúc nghe chủ quán nói phục vụ miễn phí, vợ chồng mới thở phào, sau đó cám ơn tấm lòng bà chủ đã tỏ lòng hiếu khách đối với những người đi đường như chị.

Vợ chồng anh Trần Văn Thành (34 tuổi, quê Bến Tre) chở con gái cùng đồ đạc cồng kềnh ghé ăn xong còn được tặng bánh, nước ngọt cho con gái, anh bất ngờ và xúc động vì nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều tấm lòng. Anh nói: "Chúng tôi luôn khắc ghi tình cảm này mỗi khi đi ngang qua Long An".

Theo chủ quán, nhìn mọi người ăn ngon miệng cũng là niềm hạnh phúc chung, mong cho mọi người về quê an toàn, đón cái Tết thật đầm ấm. Quán ăn miễn phí đều đặn phục vụ mỗi đêm 500 suất cho khách ghé vào cho đến ngày Tết, nếu có thời gian, điều kiện sẽ đón khách khi hết Tết trở về làm việc và lao động.

Nụ cười đôn hậu của chị Hoa cùng nhân viên phục vụ khiến nhiều người cảm phục, khi họ đã bỏ nhiều công sức, kinh phí để phục vụ cộng đồng và đã để ấn tượng cho bao người từng một lần ghé qua đây.