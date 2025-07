Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều xã ở vùng cao Nghệ An bị sạt lở, lũ quét và ngập nặng. Lũ lên quá nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Tối 22/7, nhiều xã phải sơ tán người dân khẩn cấp do nước lũ đổ về nhanh.

Sáng 23/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) cho biết, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đã giảm một nửa, còn 6.200 m3/s so với tối qua. Hiện thủy điện này đang xả lũ với lưu lượng 4.300 m3/s.

Cũng trong sớm nay 23/7, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa bàn các xã miền Tây để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 tại những điểm xung yếu nhất. Hình ảnh đoàn công tác lội nước, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó đã thể hiện sự cấp bách của tình hình. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là di dời toàn bộ người dân khỏi vùng nguy hiểm. Cả miền Tây Nghệ An đang căng mình đối mặt với một trong những trận lũ lớn nhất trong nhiều năm qua...





Video clip lưu lượng nước lũ thượng nguồn đổ về kỷ lục, thủy điện Bản Vẽ xả hết công suất.

9h30

Tại xã Tương Dương, theo báo cáo, lũ đã cuốn trôi 3 cầu treo. Xã Tương Dương phải di dời khẩn cấp 2.210 hộ dân Lũ cuốn trôi 3 cầu treo bắc qua sông Lam ở xã Tương Dương, Nghệ An. Địa phương này cũng đã di dời khẩn cấp 2.210 hộ dân.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Lương – Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho biết: Hiện nhiều bản, làng trên địa bàn đang ngập sâu. Trong đêm, địa phương cũng đã di dời 2.210 hộ dân.

Lũ về nhanh ngay trong đêm khiến xã Tương Dương ngập trong biển nước. Ảnh: NVT

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tương Dương, trên địa bàn đã có 21 thôn bản gồm: bản Mon, bản Chắn, Khe Chi, bản Mác, bản Lau, bản Nhẵn, Cửa Rào 2, Cửa Rào 1, Khe Ngậu, Bản Lở, Bản Ang, Na Bè, Hợp Thành, Xiêng Hương, Thạch Dương, Khe Kiền, Con Mương, Xoóng Con, Lưu Phong, bản Pủng, Lưu Thông bị ngập với 2.210 hộ.

Toàn bộ quốc lộ 7A qua địa bàn xã Tương Dương bị ngập sâu, không thể di chuyển, có đoạn ngập đến 2m; các tuyến đường liên thôn bị ngập sâu, cô lập các thôn bản. Tại xã xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nước lũ dâng cao suốt đêm qua làm 3 cầu treo bắc qua sông Lam gồm: cầu treo đền Vạn Cửa Rào; cầu treo bản Chắn; cầu treo bản Lau.



Nước dâng lên trong đêm ở xã Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: CTV

Ngay trong đêm, Đảng uỷ - HĐND – UBDN xã Tương Dương họp khẩn cấp để ứng phó với bão số 3. Toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động xã Tương Dương thức trắng đêm cùng lực lượng Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, cứu hộ khẩn cấp bằng thuyền, phao, thuyền mảng. Hiện nay 21 thôn bản đang bị cô lập.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Thành - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, cán bộ và nhân viên y tế của đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng sơ tán bệnh nhân đến nơi an toàn.

Theo ông Thành, khoảng 23h tối 22/7, nước lũ bắt đầu đổ về. Do nước lũ lên quá nhanh, đơn vị này chỉ kịp sơ tán bệnh nhân từ tầng 1 lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Các trang thiết bị, máy móc ở khu vực tầng 1 của trung tâm hầu hết đều bị chìm trong lũ do không kịp di dời.

“Tối qua nước lũ dâng rất nhanh nên rất nhiều người dân chỉ kịp sơ tán người, tài sản đều bị ngập hết. Nhà tôi hiện cũng đã ngập hết tầng 1 rồi” - ông Thành nói và cho hay, đây được xem là trận lũ lịch sử ở xã Tương Dương. Sáng 23/7, mưa đã ngớt, nước lũ cũng bắt đầu giảm song hàng chục bản làng ở miền Tây Nghệ An vẫn đang bị ngập sâu.

9h40

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nam-Trưởng Công an xã Con Cuông, Nghệ An cho biết: Hiện nay mực nước vẫn đang lớn khiến nhiều thôn tại địa phương bị chia cắt, đặc biệt các thôn dọc 2 bên bờ Sông Lam. Hiện lực lượng Công an xã đang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ bà con chống lũ.

Dưới đây là một số hình ảnh lũ lên tại xã Con Cuông, Nghệ An do PV Dân Việt thực hiện.





Công an xã Chi Khê lập chốt để tránh phương tiện qua lại vùng ngập lụt. Ảnh: Cảnh Thắng

10h00

Hiện tại, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh (áo xanh) cùng các lãnh đạo các lực lượng quân đội, công an và lãnh đạo các sở ngành đã có mặt từ rất sớm tại những điểm xung yếu nhất. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là di dời toàn bộ người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân vùng lũ Tương Dương, Nghệ An đang vận chuyển đồ đạc tới nơi khô ráo. Ảnh: PV

Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đã ngập hết tầng một, hiện tại có gần 140 bệnh nhân và hơn 10 cán bộ trực, đã có thuyền đón đưa bệnh nhân khỏi điểm ngập lụt đến nơi an toàn. Nguồn clip: CTV

10h10

Trước tình hình nước lũ dâng cao, một số hộ dân bị ngập lụt phải di dời, một số khu vực sạt lở, cây đổ..., Công an xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An đã kịp thời có mặt phối hợp các lực lượng, BQL thôn, bản và người dân tiến hành hỗ trợ, di dời tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Flycam quay lại cảnh nước lũ tràn về các xã miền Tây, nơi hạ lưu của thủy điện Bản Vẽ. Nguồn clip: CTV

10h20

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, đêm 22/7, mực nước sông Lam dâng cao có nguy cơ khiến cho xóm Ma Nhai, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An bị cô lập. Chính quyền, lực lượng công an, quân đội trắng đêm vận động hỗ trợ di dời, sơ tán 10 hộ dân với hơn 40 khẩu tránh trú tại Vườn quốc gia Pu Mát đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguồn clip: Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An

10h30

Trao đổi với PV Dân Việt ngay lúc này, ông Lê Văn Lương - Bí Thư Đảng uỷ xã Tương Dương (Nghệ An), cho biết: “Do ảnh hưởng của mưa bão số 3, nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, hiện nước đang dâng lên, gây ngập, giao thông chia cắt, cô lập cục bộ. Trước tình hình khẩn cấp, từ chiều qua tới giờ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lượng có mặt tại điểm ngập lụt, đưa người dân đến nơi an toàn. Trước mắt, đảm bảo an toàn về người là trên hết, và hiện tại cũng chưa gây thiệt hại về người, còn tài sản thiệt hại quá lớn, hiện vẫn chưa thể thống kê được”.

10h32

Trong lúc này, một xe khách giường nằm của nhà xe Trung Kiên chở khoảng 20 hành khách vẫn đang bị mắc kẹt trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Hữu Kiệm (Nghệ An). Chiếc xe bị kẹt từ đêm 22/7 do bị cô lập giữa hai điểm ngập sâu bởi nước lũ liên tục dâng cao. Mặc dù đã liên hệ với chính quyền địa phương, việc cứu hộ trong đêm gặp rất nhiều khó khăn do trời tối và nước lũ lên nhanh. Cho đến sáng nay (23/7), chính quyền địa phương đã phải dùng thuyền để nỗ lực tiếp cận vị trí chiếc xe bị mắc kẹt.

10h35

Bà Vy Thị Bích Thuỷ - Bí thư Đảng uỷ xã Yên Na cùng các đồng chí thường trực Đảng uỷ, UBND đã đi kiểm tra tại các điểm lũ ngập, ách tắc giao thông. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực chốt tuyệt đối không cho người và phương tiện đi lại khi nước chưa rút. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

10h40

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Nguyễn Thị Oanh trú tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nước lũ đã bắt đầu rút, để lại một lượng rất lớn, bùn rác. Nhiều vị trí tại khối 5 đang ngập. Lực lượng chức năng, người dân đang khẩn trương khắc phục.

Người dân ghi lại cảnh tượng sau khi lũ rút dần.

10h45:

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Na đã trực tiếp tham gia phục vụ hậu cần cho các hộ dân đang sơ tán tại Trường Tiểu học Bản Vẽ. Bà Lô Thị Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ xã chia sẻ: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền ổn định đời sống nhân dân trong lúc khẩn cấp". Cán bộ, công chức xã cùng lực lượng đoàn thể đã tích cực hỗ trợ bà con ăn uống, nghỉ ngơi, đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu trong thời gian sơ tán. Một lần nữa, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì nhân dân tiếp tục được phát huy trong khó khăn!

10h50

Những hình ảnh đầu tiên sau khi lũ rút dần tại xã Mường Xén. Rất nhiều thân cây, gỗ được lũ cuốn theo kèm bùn, đất, đá từ thượng nguồn đổ về. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục lũ sẽ tốn nhiều thời gian.

11h00: Quốc lộ 7 ngập sâu hơn 1m, chia cắt hoàn toàn

Hiện, tại khu vực xã Con Cuông (Nghệ An) cho thấy, mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và rạng sáng 23/7 khiến nước từ sông Lam dâng cao tràn vào quốc lộ 7, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Tại khu vực núi eo Vực Bồng (xã Con Cuông), một đoạn dài gần 700m của quốc lộ 7 bị ngập sâu hơn 1m, khiến hàng chục phương tiện, người dân lưu thông qua đây buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục di chuyển. Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn theo cả hai chiều từ trung tâm đi các xã vùng trên và từ xã vùng dưới lên trung tâm.

Tình trạng ngập lụt còn ghi nhận tại nhiều khu vực dân cư như thôn Vĩnh Hoàn và bản Pha (xã Con Cuông), nơi có nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, tài sản, gia súc bị thiệt hại nặng.

11h05

Bà Nguyễn Thị Kiều xã Con Cuông cho biết, chưa bao giờ thấy nước sông Lam dâng cao thế này. Nước tràn vào tận nhà, gà vịt chết sạch, mọi thứ bị cuốn trôi theo dòng nước.

Ông Võ Quang Tâm chia sẻ, nước dâng dâng nhanh quá, cuốn trôi toàn bộ 10 con trâu, 3 con bò của gia đình tôi. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Hiện tại, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Con Cuông đang túc trực ứng phó, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Công tác thống kê thiệt hại cũng đang được triển khai khẩn trương.

11h10: Trung tâm y tế tại xã Tương Dương ngập hết tầng 1

Hiện tại trung tâm y tế xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã ngập hết tầng một, đang có gần 140 bệnh nhân và hơn 10 cán bộ trực, đã có thuyền đón đưa bệnh nhân nhưng số lượng bệnh nhân nhiều.

Clip trung tâm y tế tại xã Tương Dương ngập lút hết tầng 1.

11h15: Ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND Xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) thông tin với PV Dân Việt: “Ảnh hưởng cơn bão số 3, trên địa bàn xã cũng gây ngập lụt một số điểm. Hiện tại, nước bắt đầu rút dần, tuy nhiên để lại một lớp bùn dày, khiến cho giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt chính quyền địa phương đang huy động mọi lực lượng cùng người dân tiến hành dọn dẹp, khơi thông để thuận tiện cho việc đi lại. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chưa có thiệt hại về người, còn một số hộ dân sống bên sông tài cũng bị nước lũ cuốn trôi (chưa có thống kê cụ thể)”.

11h20: Lũ ở Mường Xén rút nhưng tại xã Tương Dương vẫn còn ngập rất sâu

Trung tâm xã Tương Dương ngập quá ngực người lớn.

11h25: Nhiều xã ở miền Tây Nghệ An vẫn còn ngập rất sâu. Hình ảnh được flycam ghi lại từ trên cao

11h30

Đồn Biên phòng Keng Đu, tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn tổ chức thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác huy động tối đa cán bộ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả do lũ. Nhiều người dân rất cảm kích.

11h40

Tại xã Tam Quang, Nghệ An, nước lũ cũng khiến nhiều khu vực ngập sâu. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân sự, công an vận chuyển đồ, tài sản giúp người dân khi nước lũ đang dâng cao.

Trưa ngày 23/7, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An cho phóng viên Dân Việt biết, nước lũ từ thượng nguồn nước bạn đổ về với lưu lượng lớn chưa từng có trong lịch sử. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các xã cùng thức với người dân, hỗ trợ người dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Chỉ đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hiệu quả để cắt, giảm lũ tối đa cho hạ du.

11h50

Thông tin của Thủy điện Bản Vẽ, đến 9h30 sáng 23/7, lưu lượng về hồ đã giảm còn khoảng 6.000m³/s, và nhà máy đang tiến hành xả điều tiết qua 6 cửa với lưu lượng 4.000m³/s để đảm bảo an toàn cho công trình và giảm ngập lụt cho hạ du.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự chủ động của nhà máy, đồng thời yêu cầu phải duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, liên tục cập nhật số liệu thủy văn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để cảnh báo kịp thời cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Thủy điện Bản Vẽ lớn nhất Bắc Trung Bộ.

12h05

CBCS Đồn Biên phòng Keng Đu, tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

12h10

Ông Trương Đắc Xuân 48 tuổi xã Con Cuông Nghệ An cho biết, lũ lên nhanh khiến toàn bộ khu vực chuồng trại của gia đình bị ngập sâu. Ông Xuân phải di dời đàn lợn vào nhà để tránh bị cuốn trôi.

12h15

Ông Lô Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết: Trong đêm 22/7, nước lũ bất ngờ dâng lên nhanh khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng như quân sự, công an, phát huy tinh thần 4 tại chỗ để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt, lập rào chắn tại những điểm bị ngập sâu trên QL 48, hạn chế các phương tiện qua lại.

12h20

Nhiều người dân xã Con Cuông cho biết, trận lũ lịch sử lần này lượng nước thượng nguồn về nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã ngập hết mọi thứ và nhiều gia đình không thể kịp di dời được hết tài sản tới nơi cao hơn.

12h25

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tại xã Con Cuông, Nghệ An.

12h30: Nhanh chóng khôi phục sản xuất khi lũ rút

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa rất lớn tại vùng núi phía Tây của tỉnh Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 120 - 200mm, nhiều nơi trên 300mm (trong 24 giờ qua), đồng thời mưa lớn đã và sẽ tiếp tục xảy ra trên thượng nguồn sông Cả thuộc lãnh thổ Lào.

Lưu lượng dòng chảy lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ ở mức rất cao (lưu lượng lũ đến hồ lúc 22 giờ 45 ngày 22/7/2025 là 10.044 m3/s, vượt lưu lượng lũ thiết kế 7.770 m3/s), mực nước thượng lưu hồ đang tăng rất nhanh, có nguy cơ vượt mực nước dâng bình thường vào sáng ngày 23/7/2025; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, ven sông, suối, ngập lụt sâu tại các khu vực thấp trũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và địa phương chuyển trọng tâm sang giai đoạn 3 (khắc phục hậu quả sau mưa lũ); trong đó các lực lượng phải phối hợp bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, không để ai thiếu thốn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân; đồng thời nhanh chóng khôi phục đời sống và sản xuất.