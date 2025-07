Do ảnh hưởng của bão số 3 khiến thuỷ triều từ sông Văn Úc dâng cao làm ngập lụt tại khu vực đường dẫn tỉnh lộ 354 phía xã Tiên Lãng và xã An Hưng (Hải Phòng) .

Chiều ngày 22/7, lãnh đạo xã Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành ứng phó, thực hiện đắp đất, quai sanh ngăn nước xâm nhập sâu.

Công an xã Tiên Lãng tiến hành rào chắn đường lên phía cầu Khuể không cho người và phương tiện lưu thông qua do thuỷ triều lên cao. Ảnh TK.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã tiến hành điều tiết giao thông, đề nghị người dân không di chuyển qua khu vực cầu Khuể.

Các cơ quan chức năng và người dân đã phải đắp tạm thời bờ ngăn bằng bao cát cắt ngang đường tỉnh 345 để không cho nước sông tràn ở xã An Hưng (Hải Phòng). Ảnh ND.

Lãnh đạo xã Tiên Lãng cho biết thêm, do triều cường nước sông Văn Úc dâng cao, khiến ngập lụt hết tuyến đường dẫn từ chân cầu Khuể lên cầu chính, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện cầu Khuể tạm thời cấm lưu thông đến khi đảm bảo an toàn.