Đến hơn 15h30 ngày 14/4, lực lượng Công an TP.HCM tổ địa bàn quận Bình Tân vẫn đang phối hợp Công an phường Bình Trị Đông phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại xưởng in ở đường Trương Phước Phan.

Lửa ngùn ngụt bên trong xưởng in ở quận Bình Tân. Clip: MH

Trước đó khoảng 12h cùng ngày, lửa bùng lên từ bên trong nhà xưởng trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Khi phát hiện cháy, nhiều người ôm bình mini dập lửa nhưng bất thành.

Lửa sau đó bùng phát mạnh, lan sang nhiều khu vực trong xưởng sản xuất, thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo điều tra, nhà xưởng bị cháy chuyên in ấn các sản phẩm lịch để bàn, treo tường, túi giấy, hộp giấy...

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.