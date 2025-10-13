Mặt trận Tổ Quốc là điểm tựa vững chắc cho kinh tế tư nhân phát triển

Khẳng định của bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội thảo Quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”.

Hội thảo được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phối hợp với Học viện Tài chính đồng tổ chức chiều ngày 13/10 tại Hà Nội.

Điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh năm 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, phối hợp của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam nêu ví dụ, các tổ chức trực thuộc Mặt trận thời gian qua đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, điển hình như Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… qua đó kêu gọi vận động toàn xã hội đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cho người nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên; đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế … đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



Bà Hà Thị Nga cho biết thêm, Nghị quyết số 68 về “Phát triển kinh tế tư nhân” của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.



"Có thể nói, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, PGS-TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, Uỷ viên Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, kỳ vọng sự phối hợp giữa Học viện Tài chính và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang ý nghĩa lan tỏa, khẳng định sự đồng hành giữa giới nghiên cứu – giới quản lý – cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng bằng hành động cụ thể, hiệu quả và bền vững.

“Tôi xin cam kết tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phản biện chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 68-NQ/TW và chiến lược phát triển bền vững của đất nước”, PGS-TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là “kim chỉ nam” xây dựng pháp luật

Theo TS Nguyễn Đình Cung, những điểm đột phá của Nghị quyết số 68-NQ/TW trong hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành hành động thực tiễn, bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Các diễn giả, chuyên gia dự Hội thảo.

Theo đó, TS Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh cần tư duy mới về xây dựng chính sách pháp luật, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; thay vì cơi nới hãy mạnh dạn xóa bỏ các rào cản kinh doanh, bảo vệ quyền tự do kinh doanh, quyền sử dụng tài sản, giảm thiểu rủi ro pháp lý với nhà đầu tư.

“Hãy lấy chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm làm “kim chỉ nam”, điều kiện, tiêu chí để rà soát và xây dựng hệ thống pháp luật”, TS Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh. Theo ông, cần gỡ bỏ những vấn đề mà doanh nghiệp đang bức xúc nhất, giảm hình sự hóa quan hệ kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận nguồn lực vốn, đất đai.

Đáng chú ý, chuyên gia Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm sửa đổi Luật Đất đai cần xử lý giá đất theo yêu cầu phát triển, theo mục tiêu phát triển, chứ không phải theo giá thị trường thiên về thu ngân sách. Mỗi loại dự án đầu tư là một loại giá chứ không phải cào đều, đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa ra ngoài chiến lược phát triển.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, chia sẻ khó khăn, rào cản chủ yếu (từ thực tiễn doanh nghiệp) còn gặp phải là chồng chéo pháp luật, cách hiểu khác nhau giữa địa phương; Tiếp cận đất đai khó, chi phí cao, rủi ro lớn; xử lý tài sản công còn cứng nhắc; Môi trường pháp lý chưa rõ, tâm lý “sợ sai”, “không dám chịu trách nhiệm”.

Vì vậy, ông Đệ kiến nghị hoàn thiện thể chế đồng bộ, minh bạch; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; Cơ chế đất đai linh hoạt cho dự án an sinh; khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư; Cập nhật tiêu chuẩn/quy chuẩn kịp thời; cho phép thí điểm linh hoạt (Sandbox); Đặt hàng, mua dịch vụ công theo công – tư bình đẳng, thanh toán theo kết quả đầu ra; Bỏ “trần” định mức hành chính.