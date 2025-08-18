Chủ đề nóng

Mẫu nhí 8 tuổi "chiếm sóng" sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em

Thứ hai, ngày 18/08/2025 18:07 GMT+7
Mẫu nhí Trúc Hà là một trong những gương mặt nổi bật trên sàn diễn Destination Runway Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam năm nay.
Màn nhảy múa sinh động của Trúc Hà và các mẫu nhí. Ảnh: X.L.A

Destination Runway Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức – được xem là chương trình thời trang quy mô và uy tín dành cho các nhà thiết kế và người mẫu.

Sự kiện năm nay mang chủ đề “Tropical Jungle”, quy tụ đông đảo những gương mặt tiềm năng, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Mẫu nhí Trúc Hà trong trang phục của nhà thiết kế nhí Thiên Ân Victoria

Trong dàn người mẫu nhí tham gia, Trúc Hà là một trong những gương mặt nổi bật. Trên sàn diễn, cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý với thần thái chuyên nghiệp, khả năng catwalk chắc chắn cùng sự linh hoạt trong việc thay đổi phong cách theo từng bộ sưu tập.

Ngoài phần trình diễn thời trang, Trúc Hà còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi đảm nhận vị trí trung tâm màn nhảy ấn tượng, khiến khán giả thích thú và đồng loạt cổ vũ.

Đặc biệt, tại tuần lễ lần này, Trúc Hà đã được tin tưởng giao vai trò quan trọng: Mở màn bộ sưu tập “Mị Di” của nhà thiết kế Huỳnh Thành Phát và mở màn trong bộ sưu tập “Tím trong sương hồng” của nhà thiết kế Trần Minh.

Ngoài ra, Trúc Hà còn góp mặt trong bộ sưu tập“Fairy Tail in Jungle" đến từ nhà thiết kế nhí Thiên Ân Victoria và bộ sưu tập "Pink League” đến từ nhà thương hiệu Ada Kids.

Dù còn nhỏ tuổi, cô bé cho thấy sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao khi luôn đúng giờ và làm việc theo đúng yêu cầu từ nhà thiết kế cũng như ban tổ chức – điều khiến nhiều người lớn trong nghề phải dành lời khen ngợi.

Chia sẻ sau show diễn, Trúc Hà bày tỏ niềm hạnh phúc: “Con cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia trình diễn tại một sân khấu lớn như Destination Runway Fashion Week. Đây là cơ hội để con học hỏi thêm nhiều kỹ năng, gặp gỡ các bạn model và trải nghiệm nhiều bộ sưu tập đẹp. Con mong rằng mình sẽ ngày càng tiến bộ để tiếp tục chinh phục nhiều sàn diễn trong tương lai”.

Với sự tự tin, trách nhiệm và niềm đam mê thời trang, Trúc Hà hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt sáng giá của làng mẫu teen trong thời gian tới.


Người mẫu nhí Trúc Hà (sinh năm 2017) từng được vinh danh với giải "Người mẫu "kid" (nhí) ấn tượng của năm" tại Vietnam Beauty Fashion Awards 2025. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trúc Hà còn được biết đến là một học sinh gương mẫu, luôn giữ vững thành tích học tập tốt. Chính sự cân bằng giữa việc học văn hóa và phát triển đam mê đã giúp em trở thành hình mẫu đáng quý trong mắt bạn bè đồng trang lứa.

